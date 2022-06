LIVE Dauphiné: 5e etappe moet de sprinters (en dus Wout van Aert) liggen

clock 13:13 13 uur 13. De cocktail in de buurt van Lyon smaakt nog niet voldoende af. Na een zestal en een duo zien we nu een trio, maar ook hun boek wordt al dichtgeklapt. . De cocktail in de buurt van Lyon smaakt nog niet voldoende af. Na een zestal en een duo zien we nu een trio, maar ook hun boek wordt al dichtgeklapt.

clock 13:09 13 uur 09. De finale is technisch en er wordt rugwind voorspeld. Dat is ideaal voor de ontsnapping. . Stan Dewulf (AG2R-Citroën). De finale is technisch en er wordt rugwind voorspeld. Dat is ideaal voor de ontsnapping. Stan Dewulf (AG2R-Citroën)

clock 13:07 Kopman Dylan Groenewegen gaf al aan dat de laatste 30 kilometer smal zijn: positionering wordt belangrijk. . 13 uur 07. Kopman Dylan Groenewegen gaf al aan dat de laatste 30 kilometer smal zijn: positionering wordt belangrijk.

clock 13:06 13 uur 06. De afdaling richting de eerste helling van de dag is nagenoeg achter de rug. Het peloton brak er even in stukken, maar alle brokken zijn al gelijmd. Ook het gat met aanvallers Nils Politt en Dries Van Gestel is in een mum van tijd gedicht. . De afdaling richting de eerste helling van de dag is nagenoeg achter de rug. Het peloton brak er even in stukken, maar alle brokken zijn al gelijmd. Ook het gat met aanvallers Nils Politt en Dries Van Gestel is in een mum van tijd gedicht.

clock 13:03 13 uur 03. Ethan Hayter is de dichtste belager van Wout van Aert in het groene klassement, maar de Brit is na zijn uitstekende tijdrit (3e) ook weer de beste jongere. En volgens Hayter had hij gisteren nog sneller kunnen gaan. De Brit kreeg het namelijk aan de stok met het vizier op zijn helm, waarna zijn contactlenzen ook onder druk stonden. "Ik moest af en toe bijna blind sturen", zei hij gisteren. . Ethan Hayter is de dichtste belager van Wout van Aert in het groene klassement, maar de Brit is na zijn uitstekende tijdrit (3e) ook weer de beste jongere. En volgens Hayter had hij gisteren nog sneller kunnen gaan. De Brit kreeg het namelijk aan de stok met het vizier op zijn helm, waarna zijn contactlenzen ook onder druk stonden. "Ik moest af en toe bijna blind sturen", zei hij gisteren.

clock 12:59 12 uur 59. De eerste 10 kilometers zijn hoofdzakelijk in dalende lijn. Wegrijden tijdens zo'n vliegmeeting is niet vanzelfsprekend. . De eerste 10 kilometers zijn hoofdzakelijk in dalende lijn. Wegrijden tijdens zo'n vliegmeeting is niet vanzelfsprekend.

clock 12:58 12 uur 58. À vive allure, zo beschrijft de koersradio het tempo in het peloton. 6 renners proberen zich los te rukken. . À vive allure, zo beschrijft de koersradio het tempo in het peloton. 6 renners proberen zich los te rukken.

clock 12:53 12 uur 53. Terwijl de eerste aanvalslustige renners zich melden, geven we nog eens de truidragers mee: Van Aert (geel), Hayter (wit), Vermaerke (groen) en Rolland (bollen). We zijn nog met 148 renners in koers. . Terwijl de eerste aanvalslustige renners zich melden, geven we nog eens de truidragers mee: Van Aert (geel), Hayter (wit), Vermaerke (groen) en Rolland (bollen). We zijn nog met 148 renners in koers.

clock 12:50 12 uur 50. Vandaag is D-Day voor mij. Mijn vorm is echt goed, maar het zijn lastige ritten en er zijn hier weinig sprinters. Dylan Groenewegen (BikeExchange). Vandaag is D-Day voor mij. Mijn vorm is echt goed, maar het zijn lastige ritten en er zijn hier weinig sprinters. Dylan Groenewegen (BikeExchange)

clock 12:49 12 uur 49. Het gewicht van deze 5e etappe zal in eerste instantie op de schouders van BikeExchange liggen. Dylan Groenewegen is intrinsiek de snelste van het pak, maar zondag en maandag werd de Nederlander kansloos uit de groep gebonjourd. Vandaag is zijn laatste kans in deze Dauphiné. . Het gewicht van deze 5e etappe zal in eerste instantie op de schouders van BikeExchange liggen. Dylan Groenewegen is intrinsiek de snelste van het pak, maar zondag en maandag werd de Nederlander kansloos uit de groep gebonjourd. Vandaag is zijn laatste kans in deze Dauphiné.

clock 12:47 De lokale jeugd is dol op Wout van Aert. . 12 uur 47. De lokale jeugd is dol op Wout van Aert.

clock 12:45 12 uur 45. Et c'est parti! Er zullen aan de finish net geen 2.000 hoogtemeters op het bord liggen. Een eitje is dat. . Et c'est parti! Er zullen aan de finish net geen 2.000 hoogtemeters op het bord liggen. Een eitje is dat.

clock 12:45 12 uur 45 match begonnen start time Start



clock 12:39 12 uur 39. Over enkele minuten gaan we van start in Thizy-les-Bourgs, dat geen geschiedenis heeft met de Dauphiné. Het naburige dorpje Roanne heeft dat wel. Chris Froome kwam er tijdens de verkenning van de tijdrit in 2019 ten val en draagt nog altijd de sporen van die horrorcrash. Roanne doet wellicht ook een belletje rinkelen bij Wout van Aert: hij won de tijdrit op die noodlottige dag van Froome. . Over enkele minuten gaan we van start in Thizy-les-Bourgs, dat geen geschiedenis heeft met de Dauphiné. Het naburige dorpje Roanne heeft dat wel. Chris Froome kwam er tijdens de verkenning van de tijdrit in 2019 ten val en draagt nog altijd de sporen van die horrorcrash. Roanne doet wellicht ook een belletje rinkelen bij Wout van Aert: hij won de tijdrit op die noodlottige dag van Froome.

clock 09:51 09 uur 51. De voorbije dagen hebben veel energie gevraagd. Ik hoop dat ik in het begin van deze rit wat kan herstellen en dan kan sprinten voor de zege. Wout van Aert (Jumbo-Visma). De voorbije dagen hebben veel energie gevraagd. Ik hoop dat ik in het begin van deze rit wat kan herstellen en dan kan sprinten voor de zege. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 09:49 09 uur 49. Dit is de dag met de minste hoogtemeters.