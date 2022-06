Van Aert begint om 16 uur aan tijdrit in Dauphiné: "Ik heb iets goed te maken"

clock 06:36 06 uur 36. Vlak parcours van 31,9 km. Tussen Montbrison en La Bâtie d'Urfé liggen 32 kilometers zonder het kleinste klimmetje en met enkel 3 bochten. Het is op maat gesneden voor WVA, maar dat is geen garantie voor succes. Misschien grijpt hij er net als eergisteren en gisteren net naast. Onder meer de Fransman Rémi Cavagna, teammaat Primoz Roglic of bovenal wereldkampioen Filippo Ganna worden getipt. Ganna maakte van de chrono zijn belangrijkste doel deze week. Onderweg zijn er 2 meetpunten: na 11,6 km en na 21 km. Vlak voor punt 2 ligt een licht stukje vals plat van minder dan een kilometer. Dat is het enige ietwat oplopende deel van het parcours. . Vlak parcours van 31,9 km Tussen Montbrison en La Bâtie d'Urfé liggen 32 kilometers zonder het kleinste klimmetje en met enkel 3 bochten.



clock 08-06-2022 08-06-2022.

clock 21:44 21 uur 44. Van Aert: "Ik heb iets goed te maken". "Morgen is het de dag van de tijdrit. Daar kijk ik erg naar uit", reageerde Wout van Aert gisteren. "Hopelijk herstel ik snel, want het was geen gemakkelijke dag. Ik zal alles in het werk stellen tegen de klok om mijn gele trui te verdedigen. Hopelijk kan ik ook weer meedoen om de etappeoverwinning. Ik heb iets goed te maken."

clock 21:42 21 uur 42. Wout van Aert begint om 16 uur. De lange tijdrit pal in het midden van de Dauphiné is een belangrijke afspraak voor de klassementsrenners. Leider Wout van Aert zal iets willen goedmaken na zijn foutje in de 3e rit. Maar met onder meer Filippo Ganna als tegenstander is een 2e ritzege niet vanzelfsprekend. Van Aert begint om 16 uur aan zijn tijdrit.