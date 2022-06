Van Aert begint morgen om 16 uur aan tijdrit: "Ik heb iets goed te maken"

clock 21:44

21 uur 44. Van Aert: "Ik heb iets goed te maken". "Morgen is het de dag van de tijdrit. Daar kijk ik erg naar uit", zegt Wout van Aert. "Hopelijk herstel ik snel, want het was geen gemakkelijke dag vandaag. Ik zal morgen alles in het werk stellen om mijn gele trui te verdedigen. Hopelijk kan ik ook weer meedoen om de etappeoverwinning. Ik heb iets goed te maken." .