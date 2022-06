Tijdrit in de Dauphiné: Regenbuien kunnen de opdracht extra lastig maken

clock 12:46 12 uur 46. Langste tijdrit tot dusver (op de Algarve na). Een tijdrit van 31,9 kilometer, dat is tegenwoordig geen dagelijkse kost in het peloton. Enkel de tijdrit in de Ronde van de Algarve was dit seizoen langer: Remco Evenepoel was heer en meester over 32,2 kilometer. Andere opdrachten als in de Giro (17,4 km, Sobrero), Romandië (15,8 km, Vlasov), Tirreno-Adriatico (13,9 km, Ganna) en Parijs-Nice (13,4 km, Van Aert) waren een pak korter. . Langste tijdrit tot dusver (op de Algarve na) Een tijdrit van 31,9 kilometer, dat is tegenwoordig geen dagelijkse kost in het peloton. Enkel de tijdrit in de Ronde van de Algarve was dit seizoen langer: Remco Evenepoel was heer en meester over 32,2 kilometer. Andere opdrachten als in de Giro (17,4 km, Sobrero), Romandië (15,8 km, Vlasov), Tirreno-Adriatico (13,9 km, Ganna) en Parijs-Nice (13,4 km, Van Aert) waren een pak korter.

clock 11:39 11 uur 39.

clock 11:35 11 uur 35. Filippo Ganna. Om 13.52 u mag Filippo Ganna zijn innerlijke stier al loslaten. De Italiaan is als wereldkampioen topfavoriet en vindt een parcours op zijn maat, al kan de regen het traject toch een tikkeltje technischer maken en dan heeft Wout van Aert als crosser misschien wel een streepje voor. Ganna heeft zich, in tegenstelling tot zijn Belgische rivaal, wel wat kunnen sparen de voorbije dagen. De route zal hem kunnen bekoren en dit is natuurlijk een belangrijk examen richting 1 juli, wanneer Ganna in de korte tijdrit in Kopenhagen resoluut voor de eerste maillot jaune gaat.

clock 11:32 Chris Froome verkent de tijdrit in de regen. De Brit kwam uitgerekend tijdens de inspectie van de Dauphiné-tijdrit in 2019 loodzwaar ten val. . 11 uur 32. Chris Froome verkent de tijdrit in de regen. De Brit kwam uitgerekend tijdens de inspectie van de Dauphiné-tijdrit in 2019 loodzwaar ten val.

clock 09:59 Buien? Het parcours telt amper bochten, er zijn nauwelijks hoogtemeters en ook de wind doet een dutje, maar er is toch een belangrijke factor om rekening mee te houden: er hangt regen in de lucht. Krijgen we wisselende weersomstandigheden voor de favorieten? . 09 uur 59. rain Buien? Het parcours telt amper bochten, er zijn nauwelijks hoogtemeters en ook de wind doet een dutje, maar er is toch een belangrijke factor om rekening mee te houden: er hangt regen in de lucht. Krijgen we wisselende weersomstandigheden voor de favorieten?

clock 09:35 09 uur 35. Belangrijkste starttijden. 13.06 u Matthew Walls eerste 13.25 u Luke Durbridge 13.52 u Filippo Ganna 14.15 u Benjamin Thomas 14.29 u Rémi Cavagna 14.51 u Ethan Hayter 14.59 u Chris Froome 15.00 u Michal Kwiatkowski 15.04 u Antonio Tiberi 15.10 u Jonas Vingegaard 15.12 u Tao Geoghegan Hart 15.16 u Wilco Kelderman 15.20 u Dylan Teuns 15.24 u Enric Mas 15.26 u Damiano Caruso 15.30 u Jack Haig 15.32 u Mattia Cattaneo 15.36 u Juan Ayuso 15.38 u Tobias Halland Johannessen 15.40 u Brandon McNulty 15.42 u Ben O'Connor 15.44 u Steff Cras 15.46 u Primoz Roglic . Belangrijkste starttijden

clock 09:25 09 uur 25. Deze tijdrit moet een speeltuin worden voor de mannen met een grote motor.

clock 09:25 09 uur 25. Vlak parcours van 31,9 km. Tussen Montbrison en La Bâtie d'Urfé liggen 32 kilometers zonder het kleinste klimmetje en met niet al te veel bochten. Het is op maat gesneden voor WVA, maar dat is geen garantie voor succes. Misschien grijpt hij er net als eergisteren en gisteren net naast. Onder meer de Fransman Rémi Cavagna, teammaat Primoz Roglic of bovenal wereldkampioen Filippo Ganna worden getipt. Ganna maakte van de chrono zijn belangrijkste doel deze week. Onderweg zijn er 2 meetpunten: na 11,6 km en na 21 km. Vlak voor punt 2 ligt een licht stukje vals plat van minder dan een kilometer. Dat is het enige ietwat oplopende deel van het parcours.



Het is op maat gesneden voor WVA, maar dat is geen garantie voor succes. Misschien grijpt hij er net als eergisteren en gisteren net naast. Onder meer de Fransman Rémi Cavagna, teammaat Primoz Roglic of bovenal wereldkampioen Filippo Ganna worden getipt. Ganna maakte van de chrono zijn belangrijkste doel deze week.



Onderweg zijn er 2 meetpunten: na 11,6 km en na 21 km. Vlak voor punt 2 ligt een licht stukje vals plat van minder dan een kilometer. Dat is het enige ietwat oplopende deel van het parcours.

clock 09:24 09 uur 24. Ik zal alles in het werk stellen tegen de klok om mijn gele trui te verdedigen. Hopelijk kan ik ook weer meedoen om de etappeoverwinning. Ik heb iets goed te maken. Wout van Aert (Jumbo-Visma).

clock 09:24 09 uur 24. Wout van Aert begint om 16 uur. De lange tijdrit pal in het midden van de Dauphiné is een belangrijke afspraak voor de klassementsrenners. Leider Wout van Aert zal iets willen goedmaken na zijn foutje in de 3e rit. Maar met onder meer Filippo Ganna als tegenstander is een 2e ritzege niet vanzelfsprekend. Van Aert begint om 16 uur aan zijn tijdrit.

clock 08-06-2022 08-06-2022.