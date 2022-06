LIVE Dauphiné: Filippo Ganna legt de lat voor de concurrentie op 35'32"

clock 15:13 15 uur 13. De laatste divisie met Vingegaard is tevens het pakket waarbij we nog geen afscheiding hebben genoteerd. Ze staan met een twintigtal op 16 seconden van Wout van Aert. . De laatste divisie met Vingegaard is tevens het pakket waarbij we nog geen afscheiding hebben genoteerd. Ze staan met een twintigtal op 16 seconden van Wout van Aert.

clock 15:11 15 uur 11. De voorlopige top 5: Ganna Durbridge Steimle Cavagna Guernalec

clock 15:08 15 uur 08. We tikken de top 25 van het klassement aan en dat betekent dat er een interval van 2 minuten tussen de starters wordt gerespecteerd. Up next: onder meer Jonas Vingegaard, Tao Geoghegan Hart, Wilco Kelderman, Dylan Teuns en Enric Mas.

clock 15:07 15 uur 07. Een van de ontgoochelingen van de dag: Rémi Cavagna is voorlopig 4e op 1'52".

clock 15:05 15 uur 05. Bij het eerste tussenpunt is er toch een knaap die min of meer in de buurt van Filippo Ganna blijft: het is ploegmakker Ethan Hayter die er "slechts" 14 seconden langzamer is.

clock 14:58 14 uur 58. We gaan naar het blad met de laatste starters. De komende namen: Chris Froome, Michal Kwiatkowski, Jan Hirt, Antonio Tiberi en Jonas Vingegaard. Schoon volk!

clock 14:57 14 uur 57. Voor Rémi Cavagna wordt het een dag om snel te vergeten. Hij krijgt bij het tweede tussenpunt een extra bolwassing: +1'12" op Filippo Ganna.

clock 14:56 14 uur 56. Deze voormiddag waren er dus enkele plensbuien op het parcours, momenteel is het al even droog. Een laat startuur zoals Wout van Aert kan een voordeel zijn, want dan zal het parcours wellicht helemaal opgedroogd zijn.

clock 14:54 14 uur 54. Je mag niet te snel van start gaan op deze omloop. Enkele bochten liggen er toch nog wat nat bij. Je moet alert zijn. Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

clock 14:50 14 uur 50. Voor Ethan Hayter was de aankomst van gisteren te hoog gegrepen. De Brit is wel nationaal kampioen in dit werk en moet normaal kunnen dingen naar een mooie ereplaats. Hij gaat nu van start.

clock 14:43 14 uur 43. Ook Rémi Cavagna lijkt nu al door de mand te vallen. Zijn achterstand na 11 kilometer op Filippo Ganna: 32 seconden. Dat is toch een wereld van verschil.

clock 14:41 14 uur 41. Is er in deze golf op Rémi Cavagna na niemand die kan optornen tegen Filippo Ganna? Misschien verrast de Zuid-Afrikaan Stefan de Bod wel. De Bod heeft een aardige tijdrit in de benen, al is hij vooral fan van het kortere werk.

clock 14:32 14 uur 32. Benjamin Thomas mag al een kruis trekken door zijn ambities. Na 11 kilometer zwemt hij driekwart minuut boven de Italiaanse straaljager.

clock 14:32 14 uur 32. De top 5 aan de finish: Ganna Durbridge op 53" Steimle op 1'39" Heidemann op 2'06" Norsgaard op 2'09"

clock 14:29 Ganna aan de finish: 35'32". Filippo Ganna heeft hopelijk een boek meegebracht, want hij zal wellicht nog een hele tijd in de hot seat zitten. De hele dag zelfs? Zijn eindtijd is 35'52"58, 53 seconden sneller dan Luke Durbridge. Het gemiddelde: 53,9 km/u. 14 uur 29. time point

clock 14:29 14 uur 29. Terwijl we aan de finish in blijde verwachting zijn van de topfavoriet, gaat Dries Devenyns van start. Dat doet hij net voor Rémi Cavagna. Zo kan hij een ideaal mikpunt vormen voor zijn ploegmakker.

clock 14:25 14 uur 25. Wie een beetje lager de foto van Filippo Ganna bestudeert, ziet dat de Italiaan weer achtervolgd wordt door zijn volgwagen met een tros fietsen. Dat doet Ineos Grenadiers uiteraard niet zomaar. De uitleg na een van zijn vorige tijdritten leest u hieronder.