LIVE Dauphiné: Er hangt regen in de lucht, Filippo Ganna is en route

clock 14:16 14 uur 16.

clock 14:13 14 uur 13. Benjamin Thomas. De Fransen leggen hun boontjes te week op man van de streek Rémi Cavagna (14.30 u) en Benjamin Thomas, die nu van start gaat. De Cofidis-hardrijder is de nationale kampioen in dit werk nadat Cavagna op het vorige kampioenschap moest afrekenen met mechanische problemen. . Benjamin Thomas De Fransen leggen hun boontjes te week op man van de streek Rémi Cavagna (14.30 u) en Benjamin Thomas, die nu van start gaat. De Cofidis-hardrijder is de nationale kampioen in dit werk nadat Cavagna op het vorige kampioenschap moest afrekenen met mechanische problemen.

clock 14:11 14 uur 11. Voor wie dit parcours geschikt is? Het is geen geheim: dit is iets voor de sterke mannen. Zelf ga ik er gewoon voor. . Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Voor wie dit parcours geschikt is? Het is geen geheim: dit is iets voor de sterke mannen. Zelf ga ik er gewoon voor. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

clock 14:10 14 uur 10. Filippo Ganna vliegt, of wat had u gedacht? Bij het eerste tussenpunt is de Italiaan al 19 tellen sneller dan Luke Durbridge. . Filippo Ganna vliegt, of wat had u gedacht? Bij het eerste tussenpunt is de Italiaan al 19 tellen sneller dan Luke Durbridge.

clock 14:04 14 uur 04. Voor we naar enkele interessante Fransen lonken, spotten we Greg Van Avermaet en Tiesj Benoot aan de start. Benoot heeft gisteren hard gewerkt, Van Avermaet rijdt voorlopig anoniem mee. . Voor we naar enkele interessante Fransen lonken, spotten we Greg Van Avermaet en Tiesj Benoot aan de start. Benoot heeft gisteren hard gewerkt, Van Avermaet rijdt voorlopig anoniem mee.

clock 14:02 14 uur 02. Luke Durbridge duwt de rest enkele banken achteruit en wipt naar de eerste plaats: 36'25". . Luke Durbridge duwt de rest enkele banken achteruit en wipt naar de eerste plaats: 36'25".

clock 13:57 13 uur 57. Canvas en Eén. We herhalen graag nog eens dat de uitzending van de Dauphiné uitwijkt naar Canvas. Daar beginnen we om 15.25 u, om 16.30 u schakelen we dan over naar Eén. . Canvas en Eén We herhalen graag nog eens dat de uitzending van de Dauphiné uitwijkt naar Canvas. Daar beginnen we om 15.25 u, om 16.30 u schakelen we dan over naar Eén.

clock 13:51 13 uur 51. Filippo Ganna. Zon, regen en wolken: een regenboog behoort dan tot de mogelijkheden. Die zien we nu aan het startpodium, want Filippo Ganna drukt op zijn startknop. . Filippo Ganna Zon, regen en wolken: een regenboog behoort dan tot de mogelijkheden. Die zien we nu aan het startpodium, want Filippo Ganna drukt op zijn startknop.

clock 13:49 13 uur 49. Matthew Walls was de eerste starter, maar de Brit is niet de eerste finisher. Dries Van Gestel haalt de rode lantaarn in en klokt af in 38'56", goed voor een gemiddelde van 49,161 km/u. . Matthew Walls was de eerste starter, maar de Brit is niet de eerste finisher. Dries Van Gestel haalt de rode lantaarn in en klokt af in 38'56", goed voor een gemiddelde van 49,161 km/u.

clock 13:40 13 uur 40. We pikken er voor Filippo Ganna nog 2 namen uit. Marco Brenner was bij de junioren een gepatenteerd tijdrijder, maar de Duitser - amper 19 jaar - heeft zijn zeer vroege overstap naar de profs nog niet te vlot verteerd. Hij viel in Noorwegen uit met een coronabesmetting. Kort na hem gaat Mark Padoen van start. Het ene jaar is het andere niet: vorig jaar baarde hij opzien met twee ritzeges, dit jaar komt de Oekraïner niet uit de verf. . We pikken er voor Filippo Ganna nog 2 namen uit. Marco Brenner was bij de junioren een gepatenteerd tijdrijder, maar de Duitser - amper 19 jaar - heeft zijn zeer vroege overstap naar de profs nog niet te vlot verteerd. Hij viel in Noorwegen uit met een coronabesmetting. Kort na hem gaat Mark Padoen van start. Het ene jaar is het andere niet: vorig jaar baarde hij opzien met twee ritzeges, dit jaar komt de Oekraïner niet uit de verf.

clock 13:33 13 uur 33. In dit veld hebben we enkele tijdritwinnaars in 2022. Filippo Ganna is uiteraard de slokop met zeges in Bessèges, de Provence en Tirreno-Adriatico. Wout van Aert won in Parijs-Nice, Primoz Roglic in het Baskenland, Ethan Hayter in Romandië en Mark Padoen in de Gran Camino. . In dit veld hebben we enkele tijdritwinnaars in 2022. Filippo Ganna is uiteraard de slokop met zeges in Bessèges, de Provence en Tirreno-Adriatico. Wout van Aert won in Parijs-Nice, Primoz Roglic in het Baskenland, Ethan Hayter in Romandië en Mark Padoen in de Gran Camino.

clock 13:28 13 uur 28. De Australische ploegmaats Alexander Edmondson en Luke Durbridge kunnen zo meteen zeker een gooi doen naar de beste tijd, maar als de logica gerespecteerd wordt, dan zullen ze hooguit een halfuurtje kunnen genieten van de aandacht. In principe worden ze dan overspoeld door Filippo Ganna, die dus om 13.52 u van start gaat. . De Australische ploegmaats Alexander Edmondson en Luke Durbridge kunnen zo meteen zeker een gooi doen naar de beste tijd, maar als de logica gerespecteerd wordt, dan zullen ze hooguit een halfuurtje kunnen genieten van de aandacht. In principe worden ze dan overspoeld door Filippo Ganna, die dus om 13.52 u van start gaat.

clock 13:21 13 uur 21. De eerste kilometers zijn technisch, maar daarna heb je veel lange rechte stukken. Het is ideaal voor de specialisten in de beugel, de mannen van de grote versnelling. . Chris Froome (Israel-Premier Tech). De eerste kilometers zijn technisch, maar daarna heb je veel lange rechte stukken. Het is ideaal voor de specialisten in de beugel, de mannen van de grote versnelling. Chris Froome (Israel-Premier Tech)

clock 13:18 13 uur 18. De technische staf van BikeExchange draait momenteel overuren. Kopman Dylan Groenewegen werd - tegen beter weten in - stevig omringd de voorbije dagen, waardoor zowat al zijn ploegmaats de onderste regionen van het klassement bevolken. . De technische staf van BikeExchange draait momenteel overuren. Kopman Dylan Groenewegen werd - tegen beter weten in - stevig omringd de voorbije dagen, waardoor zowat al zijn ploegmaats de onderste regionen van het klassement bevolken.

clock 13:13 13 uur 13. Wat het weerbericht betreft: het wegdek ligt er droog bij na een ochtenddouche, maar de wolken voorspellen niet veel goeds. . Wat het weerbericht betreft: het wegdek ligt er droog bij na een ochtenddouche, maar de wolken voorspellen niet veel goeds.

clock 13:11 13 uur 11. In deze fase kruisen we de gelosten van de voorbije dagen. Het gaat om sprinters zoals Dylan Groenewegen en veel werkmieren van de eerste uren. Ook enkele Belgen zoals Dries Van Gestel, Xandres Vervloesem en Jordi Meeus zitten niet te lang in de wachtkamer. . In deze fase kruisen we de gelosten van de voorbije dagen. Het gaat om sprinters zoals Dylan Groenewegen en veel werkmieren van de eerste uren. Ook enkele Belgen zoals Dries Van Gestel, Xandres Vervloesem en Jordi Meeus zitten niet te lang in de wachtkamer.

clock 13:09 13 uur 09. Het parcours wordt aangeduid met de lichtgele kleur (rechterdeel van de kaart). Er zijn dus veel lange rechte stukken voor de grote motoren.

clock 13:06 13 uur 06. De eerste dans van Walls. Matthew Walls (Bora-Hansgrohe) is de eerste renner die zijn lunchpauze onderbreekt voor deze tijdrit. De Brit, een pistier en succesvol olympiër, is de rode lantaarn na een val. Op de Spelen van Tokio pakte hij met Ethan Hayter zilver op de koppelkoers en won hij het omnium. . De eerste dans van Walls Matthew Walls (Bora-Hansgrohe) is de eerste renner die zijn lunchpauze onderbreekt voor deze tijdrit. De Brit, een pistier en succesvol olympiër, is de rode lantaarn na een val. Op de Spelen van Tokio pakte hij met Ethan Hayter zilver op de koppelkoers en won hij het omnium.