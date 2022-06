LIVE Dauphiné: Weinig ruimte voor ongevaarlijke kopgroep

Fase per fase

clock 13:33 13 uur 33. Ik word in de gaten gehouden, maar ik pak het deze week rustig aan. Ik mik niet echt op een resultaat en ik beschouw deze Dauphiné als training. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

clock 13:32 13 uur 32. Voor wie is het vandaag (een eerste) D-Day? Tao Geoghegan Hart, Eddie Dunbar, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) Jack Haig, Damiano Caruso, Dylan Teuns (Bahrain Victorious) Enric Mas (Movistar) Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van Aert (Jumbo-Visma) Ben O'Connor (AG2R-Citroën) David Gaudu (Groupama-FDJ) Chris Froome (Israel-Premier Tech) Tobias Johannessen (Uno-X) Brandon McNulty, Juan Ayuso, George Bennett (UAE) Ruben Guerreiro (EF-EasyPost) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) Steff Cras (Lotto-Soudal).

clock 13:28 13 uur 28. De kopgroep nadert de eerste helling van de dag. Aan het einde van het eerste wedstrijduur loopt hun voorsprong op: 3'35".

clock 13:23 13 uur 23. Voorin vallen ze nu zelfs even met z'n tweeën, maar het is deze keer geen bewuste zet. Jonas Gregaard wordt weer op gang geduwd na een lekke band.

clock 13:20 13 uur 20. Omer Goldstein zit goed en wel weer in het peloton. 3 of 4 leiders, het maakt de grote groep niet veel uit. 2'40" vertelt de chronometer.

clock 13:16 13 uur 16. Israel-Premier Tech verduidelijkt de "terugroepactie" van aanvaller Omer Goldstein: "Met slechts 3 medevluchters in de kopgroep laat hij zich uitzakken om de ploeg te helpen richting de lastige finish", klinkt het ietwat hol.

clock 13:14 13 uur 14. Toen waren ze nog met z'n vieren: intussen heeft Omer Goldstein afgehaakt.

clock 13:11 13 uur 11. Of Wout van Aert de topfavoriet is? Uiteraard. Zijn vorm is weer erg goed. Dylan Teuns (Bahrain Victorious).

clock 13:09 13 uur 09. 3 leiders. De chrono wipt niet boven 2'30" en dat scenario staat Omer Goldstein schijnbaar niet aan. De Israëliër van Israel-Premier Tech laat zijn kompanen rijden. Vreemde actie.

clock 13:06 Jarige Kruijswijk. Het is niet uitgesloten dat Jumbo-Visma straks de ritwinnaar levert en vanavond champagne drinkt, maar misschien wordt er sowieso een glaasje geserveerd. Steven Kruijswijk is jarig. Er staan 35 kaarsjes op zijn taart. 13 uur 06.

clock 13:02 13 uur 02. Uno-X koerst ook vandaag weer aan het front dankzij Jonas Gregaard. De 25-jarige Deen is een beetje een vreemde eend in de bijt bij de Noorse kweekvijver. Gregaard heeft al enkele jaren ervaring op het hoogste niveau bij Astana, maar heeft dus intussen een stapje terug gezet.

clock 12:57 12 uur 57. Met zijn 28 lentes is Sebastian Schönberger de nestor van de kopgroep. De Oostenrijker staat op de loonlijst van B&B, waar het blijkbaar langs alle kanten rommelt. Ploegbaas Jérôme Pineau zou allerminst tevreden zijn met de prestaties en heeft zijn ontevredenheid intern al stevig geventileerd, al zou Schönberger een van de weinige coureurs zijn die nog een positief rapport hebben ontvangen.

clock 12:52 12 uur 52. De voorsprong van de 4 leiders neemt geen monsterachtige proporties aan. 2'30" is de laatste registratie.

clock 12:46 12 uur 46. Wie was de verteller van de goeie grap?

clock 12:44 12 uur 44. Ik ken deze regio erg goed. Ik verwacht een sprint van 15 à 20 renners. Zelf zal ik me sparen, als dat mogelijk is, voor de tijdrit van morgen. Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl).

clock 12:40 12 uur 40. Bij de 4 leiders staat enkel Thomas Champion in het klassement niet in de omvangrijke troep op 15 seconden van leider Alexis Vuillermoz. Omer Goldstein is de virtuele maillot jaune.

clock 12:36 Boeken toe! Amper 2 kilometer, langer heeft het debat niet geduurd. Het peloton gunt het kwartet al meer dan een minuut. De 4 namen: Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) Sebastian Schönberger (B&B) Jonas Gregaard (Uno-X) Thomas Champion (Cofidis). 12 uur 36.

clock 12:33 12 uur 33. 4 renners blijven niet bij de pakken zitten en kiezen het ruime sop. Het gaat om Schönberger, Goldstein, Gregaard en Champion.

clock 12:30 12 uur 30. Het is een beetje afwachten hoe gretig TotalEnergies zal zijn om het geel van Alexis Vuillermoz te verdedigen. De Fransen beschikken niet meteen over een ijzersterk blok. Dat kan de baroudeurs inspireren.