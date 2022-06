LIVE Dauphiné: Tegenwind in de beginfase, finish na stevige uitsmijter

Fase per fase

clock 12:14 12 uur 14. De eerste startrij ziet er zo meteen anders uit dan gisteren: Alexis Vuillermoz is de gele man, Wout van Aert lacht groen, Pierre Rolland blijft de bollenman en Kevin Vermaerke is nu de beste jongere in het wit.

clock 12:08 12 uur 08. Ik draag voor het eerst een leiderstrui. Ik zal er dus dubbel en dik van genieten, want het wordt lastig om dit gele shirt te behouden. Alexis Vuillermoz (TotalEnergies).

clock 11:55 Tegenwind. Uit de gesprekjes met de renners bij de startplaats blijkt dat iedereen een weerupdate heeft ontvangen. De wind blaast in het nadeel en wordt een factor om rekening mee te houden. Als er snel een vlucht ontstaat, zou die groep wel eens veel minuten kunnen vangen. 11 uur 55. wind

clock 11:38 11 uur 38. Xandres Vervloesem (22) zat gisteren in de vlucht van de dag die het uiteindelijk tot op de streep zou uitzingen. Voor de klimmer van Lotto-Soudal ging het evenwel te snel en Vervloesem stortte vervolgens volledig in. Hij bolde als laatste binnen op 16'03" van zijn voormalige metgezellen. Dat was nog 3 minuten na de bus met Dylan Groenewegen.

clock 11:37 148 finishers. 148 renners zijn gisteren aangemeerd in Brives-Charensac. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Josef Cerny (Quick Step-Alpha Vinyl) en Henri Vandenabeele (DSM) stapten af. Onze jonge landgenoot liet bij Wielerflits weten dat hij kampt met de naweeën van een coronabesmetting. 11 uur 37. give up

clock 11:27 11 uur 27. In Saint-Paulien, waar we om 12.20 u van start gaan, worden de ploegen momenteel voorgesteld. Het zonnetje wordt een beetje weggedrukt door de wolken, maar al bij al blijft het aangenaam koersweer.

clock 09:22 09 uur 22. Het profiel van de slotklim.

clock 07:37 07 uur 37. Live op Sporza. Volg de koers op deze pagina vanaf de start om 12.30 uur, vanaf 15.25 uur zijn er ook live beelden op Eén en in onze livestream.

clock 07:36 07 uur 36. Met de bonificaties kan ik het geel heroveren, maar we moeten een goed plan opstellen. Dit is ook een belangrijke dag voor Primoz Roglic en ik moet zelf afwachten of ik wel voor de zege kan sprinten. Wout van Aert (Jumbo-Visma).

clock 07:35 07 uur 35. 3-4-2. Tussen Saint-Paulien en de Montée de Chastreix-Sancy gaat het 169 km lang heel de tijd op en neer. Onderweg ligt een colletje van 3e categorie (Côte de Saint-Vert, 3,5 km à 6,5% na 44,6 km), een colletje van 4e categorie (Côte de Besse-en-Chandesse, 1,2 km à 6%, na 131,3 km), finishen doen we na 6,2 km klimmen aan gemiddeld 5,6 procent. De slotklim is heel onregelmatig met stukken die variëren van 5,5 tot 8,1%. De laatste 200 meter gaat het aan 8,1 procent, daarvoor ligt bijna een vlakke kilometer.



clock 07:34 07 uur 34. Het menu op dag 3.