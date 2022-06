LIVE Dauphiné: B&B Hotels betaalt nu al een prijs en verliest twee koplopers

clock 15:21 15 uur 21. Let op de gele sokken bij de ploegmaats van de leider.

clock 15:20 15 uur 20. Waar staan we na bijna 3 uur koers? Nog 50 kilometer en de 4 overgebleven vluchters (met bergkoning Pierre Rolland) hebben nog 2'33" in de hand. In het peloton dicteert TotalEnergies het tempo. We finishen straks op een slotklim van 6,2 kilometer aan 5,6 procent. . Waar staan we na bijna 3 uur koers? Nog 50 kilometer en de 4 overgebleven vluchters (met bergkoning Pierre Rolland) hebben nog 2'33" in de hand. In het peloton dicteert TotalEnergies het tempo. We finishen straks op een slotklim van 6,2 kilometer aan 5,6 procent.

clock 15:17 15 uur 17. Ik verwacht een sprint van een klein groepje. . Enric Mas (Movistar). Ik verwacht een sprint van een klein groepje. Enric Mas (Movistar)

clock 15:16 15 uur 16. 4 leiders. Het aantal spitsen van B&B is al gehalveerd, want ook Alexis Gougeard trapt op zijn adem. Dit is toch een zelfmoordmissie: nog 53 km en amper 2'17". . 4 leiders Het aantal spitsen van B&B is al gehalveerd, want ook Alexis Gougeard trapt op zijn adem. Dit is toch een zelfmoordmissie: nog 53 km en amper 2'17".

clock 15:15 15 uur 15. 5 leiders. Bij B&B Hotels zetten ze alles op alles. Miguel Heidemann heeft zijn vuurtje opgestookt en laat los. Sebastian Schönberger en Alexis Gougeard proberen de kloof zo groot mogelijk te houden voor kopman Pierre Rolland, Jonas Gregaard en Thomas Champion laten zich meedrijven. . 5 leiders Bij B&B Hotels zetten ze alles op alles. Miguel Heidemann heeft zijn vuurtje opgestookt en laat los. Sebastian Schönberger en Alexis Gougeard proberen de kloof zo groot mogelijk te houden voor kopman Pierre Rolland, Jonas Gregaard en Thomas Champion laten zich meedrijven.

clock 15:11 15 uur 11. Is de ploegentijdrit van B&B Hotels dan compleet zinloos? Zeg nooit nooit, maar kopman Pierre Rolland zou dan toch flink moeten stunten. Zijn hoogdagen met ritzeges in de Tour (2011 en 2012) en de Giro (2017) liggen nu toch al een hele tijd achter ons. . Is de ploegentijdrit van B&B Hotels dan compleet zinloos? Zeg nooit nooit, maar kopman Pierre Rolland zou dan toch flink moeten stunten. Zijn hoogdagen met ritzeges in de Tour (2011 en 2012) en de Giro (2017) liggen nu toch al een hele tijd achter ons.

clock 15:07 15 uur 07. In het peloton ontvangt TotalEnergies nog altijd geen steun. Jumbo-Visma lijnt zich in hun zog op, de rest wacht af. . In het peloton ontvangt TotalEnergies nog altijd geen steun. Jumbo-Visma lijnt zich in hun zog op, de rest wacht af.

clock 15:06 15 uur 06. We finishen op een hoogte van 1.396 meter en vanuit het dal moet er nog wel een verschil overbrugd worden. Dat betekent dat vanaf nu, bij het spandoek van de laatste 60 kilometer, het malse terrein verleden tijd is. . We finishen op een hoogte van 1.396 meter en vanuit het dal moet er nog wel een verschil overbrugd worden. Dat betekent dat vanaf nu, bij het spandoek van de laatste 60 kilometer, het malse terrein verleden tijd is.

clock 15:03 15 uur 03. Nog 61 km: het verschil bevriest bij 2'25".

clock 15:00 15 uur . Is Alexis Vuillermoz kansloos om het geel te bewaren? Geenszins, want op een aankomst als vandaag mocht je de Fransman sowieso niet uitvlakken. Hij won in de Tour op de Mûr-de-Bretagne en werd dit voorjaar 10e op de Muur van Hoei, maar misschien betaalt hij straks een prijs voor de inspanningen en emoties van gisteren. . Is Alexis Vuillermoz kansloos om het geel te bewaren? Geenszins, want op een aankomst als vandaag mocht je de Fransman sowieso niet uitvlakken. Hij won in de Tour op de Mûr-de-Bretagne en werd dit voorjaar 10e op de Muur van Hoei, maar misschien betaalt hij straks een prijs voor de inspanningen en emoties van gisteren.

clock 14:58 14 uur 58. De slotklim is niet supersteil en is dus geen echte col, maar je kan het klassement hier wel al verliezen. . Brandon McNulty (UAE). De slotklim is niet supersteil en is dus geen echte col, maar je kan het klassement hier wel al verliezen. Brandon McNulty (UAE)

clock 14:54 Sprint. De prijzenpot van B&B Hotels kan wel iets gebruiken. Pierre Rolland geeft een duwtje in de rug en overhandigt de premie aan de tussensprint. . 14 uur 54. sprint point Sprint De prijzenpot van B&B Hotels kan wel iets gebruiken. Pierre Rolland geeft een duwtje in de rug en overhandigt de premie aan de tussensprint.

clock 14:53 14 uur 53. Ganna. Met onze Belgische bril kijken we tijdens de tijdrit van morgen natuurlijk vooral naar Wout van Aert, maar de concurrentie is niet van de poes. Olympisch kampioen Primoz Roglic is een rivaal uit eigen hoek en vooral Filippo Ganna zal bevestiging zoeken richting de Tour de France, waar hij volgende maand debuteert. Van Aert heeft al laten verstaan dat hij vooral denkt aan de openingstijdrit in Kopenhagen en minder aan de lange tijdrit op de voorlaatste dag. . Ganna Met onze Belgische bril kijken we tijdens de tijdrit van morgen natuurlijk vooral naar Wout van Aert, maar de concurrentie is niet van de poes. Olympisch kampioen Primoz Roglic is een rivaal uit eigen hoek en vooral Filippo Ganna zal bevestiging zoeken richting de Tour de France, waar hij volgende maand debuteert. Van Aert heeft al laten verstaan dat hij vooral denkt aan de openingstijdrit in Kopenhagen en minder aan de lange tijdrit op de voorlaatste dag.

clock 14:47 14 uur 47. Het antwoord wordt al geformuleerd: vals alarm, de accordeon plooit weer dicht. . Het antwoord wordt al geformuleerd: vals alarm, de accordeon plooit weer dicht.

clock 14:45 14 uur 45. Breuken? In Issoire, waar Brent Van Moer vorig jaar de openingsrit won, worden scheuren gesignaleerd in het peloton. Gaat het om een momentopname of is er meer aan de hand? . Breuken? In Issoire, waar Brent Van Moer vorig jaar de openingsrit won, worden scheuren gesignaleerd in het peloton. Gaat het om een momentopname of is er meer aan de hand?

clock 14:43 14 uur 43. We schreven daarstraks al dat Steven Kruijswijk vandaag zijn 35e verjaardag viert. De Nederlander is allesbehalve een veelwinnaar, maar op je verjaardag winnen, daar is in de Dauphiné geen enkele renner tout court al in geslaagd. . We schreven daarstraks al dat Steven Kruijswijk vandaag zijn 35e verjaardag viert. De Nederlander is allesbehalve een veelwinnaar, maar op je verjaardag winnen, daar is in de Dauphiné geen enkele renner tout court al in geslaagd.

clock 14:37 14 uur 37. Dankzij de tussensprint van de 3 hotelgasten is het gemiddelde wat opgekrikt naar 41 km/u. Met een achterstand van 14 tellen op Alexis Vuillermoz is Pierre Rolland overigens de virtuele maillot jaune. . Dankzij de tussensprint van de 3 hotelgasten is het gemiddelde wat opgekrikt naar 41 km/u. Met een achterstand van 14 tellen op Alexis Vuillermoz is Pierre Rolland overigens de virtuele maillot jaune.

clock 14:34 14 uur 34. Het vrouwenpeloton heeft de taken op dinsdag al ingeblikt: Lorena Wiebes heeft de tweede rit in de Women's Tour gewonnen. Gisteren kwam de Nederlandse nog ten val in een massasprint. . Het vrouwenpeloton heeft de taken op dinsdag al ingeblikt: Lorena Wiebes heeft de tweede rit in de Women's Tour gewonnen. Gisteren kwam de Nederlandse nog ten val in een massasprint.

clock 14:29 14 uur 29. De ploeg van de leider houdt het zestal binnen schot.