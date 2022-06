Nieuwe heuvelrit in de Dauphiné, nieuwe kans voor Wout van Aert (en de aanvallers)

clock 11:35 11 uur 35. Hij speelt geen verstoppertje: Wout van Aert gaat dit jaar voor de groene trui in de Tour de France, een shirt dat hij in de Dauphiné al twee keer won. Maar Van Aert maakte zich afgelopen voorjaar toch een beetje zorgen over zijn sprintsnelheid. Die leek een beetje afgebot. Op hoogtestage op de Sierra Nevada heeft hij zijn spurt weer op punt gekregen, zo lijkt het. "De laatste weken heb ik gewerkt aan mijn sprint. Ook op een hoogtestage is het dus mogelijk om dat te doen", straalde hij gisteren toch wat opluchting uit. . Hij speelt geen verstoppertje: Wout van Aert gaat dit jaar voor de groene trui in de Tour de France, een shirt dat hij in de Dauphiné al twee keer won. Maar Van Aert maakte zich afgelopen voorjaar toch een beetje zorgen over zijn sprintsnelheid. Die leek een beetje afgebot. Op hoogtestage op de Sierra Nevada heeft hij zijn spurt weer op punt gekregen, zo lijkt het. "De laatste weken heb ik gewerkt aan mijn sprint. Ook op een hoogtestage is het dus mogelijk om dat te doen", straalde hij gisteren toch wat opluchting uit.

clock 11:33 11 uur 33. Bekijk nog eens de sprintzege van Wout van Aert:. Bekijk nog eens de sprintzege van Wout van Aert:

clock 11:32 11 uur 32. Over een uurtje zijn we aan het bollen in de Ardèche. Op papier moeten we de hoofdrolspelers van gisteren ook vandaag naar voren schuiven, al is het afwachten hoe strak de controle van Jumbo-Visma zal zijn en of de concurrentie zit te wachten op een nieuw sprintlesje van Wout van Aert. . Over een uurtje zijn we aan het bollen in de Ardèche. Op papier moeten we de hoofdrolspelers van gisteren ook vandaag naar voren schuiven, al is het afwachten hoe strak de controle van Jumbo-Visma zal zijn en of de concurrentie zit te wachten op een nieuw sprintlesje van Wout van Aert.

clock 10:10 Weer een dagje op en af vandaag. 10 uur 10. Weer een dagje op en af vandaag

clock 10:08 10 uur 08. Ik wil de gele trui zo lang mogelijk houden, de komende etappes liggen me ook. Maar we moeten ook kijken naar ons einddoel en dat is de Tour. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik wil de gele trui zo lang mogelijk houden, de komende etappes liggen me ook. Maar we moeten ook kijken naar ons einddoel en dat is de Tour. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 10:07 10 uur 07. Verlengt Van Aert zijn gele trui? In principe zou deze etappe geen probleem mogen vormen voor Wout van Aert. In het klassement heeft hij al een bonus van 4" op Ethan Hayter en 6" op Sean Quinn. De rest van het pak volgt al op 10". Als Jumbo-Visma zich niet laat verrassen door een stel sterke vluchters, moet Van Aert zijn gele trui kunnen verlengen. . Verlengt Van Aert zijn gele trui? In principe zou deze etappe geen probleem mogen vormen voor Wout van Aert. In het klassement heeft hij al een bonus van 4" op Ethan Hayter en 6" op Sean Quinn.



De rest van het pak volgt al op 10". Als Jumbo-Visma zich niet laat verrassen door een stel sterke vluchters, moet Van Aert zijn gele trui kunnen verlengen.

