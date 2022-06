LIVESTREAM Dauphiné: De sprinters keren niet meer terug, op naar herhaling van gisteren?

clock 16:11 16 uur 11. Ze gaan toch werk hebben aan de 5 vluchters. Dat zijn geen pannenkoeken, hé. . José De Cauwer. Ze gaan toch werk hebben aan de 5 vluchters. Dat zijn geen pannenkoeken, hé. José De Cauwer

clock 16:10 16 uur 10. Sommige ploegen beseffen dat de jacht een nieuwe impuls kan gebruiken. Groupama-FDJ en Trek-Segafredo steken volk bij.

clock 16:09 1'40". In het peloton zijn ze niet aan het lanterfanten, maar ook voorin zitten ze niet stil. Het verschil is al een poosje status quo.

clock 16:05 16 uur 05. De kopgroep is het spandoek van de laatste 30 kilometer gepasseerd in wat een bijtrapafdaling is. Het wegdek geeft de indruk dat ginds al een buitje gevallen is.

clock 16:02 16 uur 02. Ook Chris Harper heeft wat energie gespaard en steekt nog een handje toe. De kloof bedraagt nog 1'31", maar we vermoeden dat het grote pak zich vandaag niet zal misrekenen.

clock 15:58 15 uur 58. De zon speelt al even verstoppertje, maar voorlopig blijven we gespaard van druppels. Nog 36 kilometer en de 5 aanvallers kunnen beginnen aan de afdaling van zo'n 20 kilometer.

clock 15:57 15 uur 57. Laurens De Plus heeft de kansen van de kopgroep eigenhandig geruïneerd.

clock 15:55 15 uur 55. Als de concurrentie het opnieuw aanpakt zoals gisteren, dan is de kans groot dat Wout van Aert weer wint. José De Cauwer.

clock 15:54 15 uur 54. Julien Bernard, de Fransman met de baard, doet zijn duit in het zakje. Is dat in dienst van Jasper Stuyven? Of is vandaag Antonio Tiberi de aas van Trek-Segafredo?

clock 15:49 15 uur 49. Het aantal werklieden in het peloton blijft beperkt. Laurens De Plus ziet een roze en witte kameraad van EF-EasyPost en Trek-Segafredo. Bij Jumbo-Visma hebben ze het stokje al even aan de opvolgers overhandigd.

clock 15:49 Nog 42 kilometer. 5 leiders peloton op 1'39" Groenewegen en de andere sprinters op 3'33"

clock 15:47 15 uur 47. Het gros van de 2.700 hoogtemeters is stilaan achter de rug. Op 30 kilometer van het einde gaat de snelheid de hoogte in tijdens de afdaling, op 10 kilometer van de finish kruisen we nog een helling van 4e categorie.

clock 15:41 15 uur 41. Onder meer Jordi Meeus, Dries Van Gestel en Taj Jones zitten in het groepje met Dylan Groenewegen, maar ze komen geen meter dichter. De achterstand op de staart van de grote groep is opgelopen tot 1'40".

clock 15:38 Een Belg minder in het peloton. We vermoeden dat Henri Vandenabeele ziekjes is. Het klimtalent zoekt zijn volgwagen op en verlaat de Dauphiné. DSM verliest dus net als gisteren een pion.

clock 15:36 15 uur 36. Wout van Aert handhaaft zich al een hele poos in 4e positie. Hij ziet hoe Laurens De Plus de leiding in het peloton niet afstaat. Het verschil zakt tot 2'05".

clock 15:35 15 uur 35. De 5 leiders draaien nog altijd goed rond, maar Vermaerke, Le Gac, Vuillermoz, Delaplace en Skaarseth beseffen wellicht dat hun opdracht zeer complex wordt. Het peloton wordt nog altijd op een lang lint getrokken.

clock 15:32 15 uur 32. Ik vrees voor Dylan Groenewegen en de andere gelosten dat ze niet meer zullen terugkeren. Renaat Schotte.

clock 15:31 15 uur 31. Trekken we een streep door Dylan Groenewegen? Daar ziet het meer en meer naar uit.

clock 15:29 15 uur 29. De zweepslagen van Laurens De Plus missen hun doel niet. Kopgroep Peloton op 2'33" Dylan Groenewegen en co op 3'58"

clock 15:25 15 uur 25. Eén en livestream. Nog 58 kilometer en Renaat Schotte en José De Cauwer pikken in. Ze zien hoe Dylan Groenewegen omringd wordt door 5 ploegmakkers, maar terugkeren wordt een huzarenstukje.

clock 15:23 15 uur 23. Het verschil met de 5 leiders smelt nu weg tot 3'12". Het lijstje met renners dat lost wordt steeds langer.

clock 15:20 Col de Mézilhac. Alexis Vuillermoz is de grootverdiener op de top. Pas over 15 kilometer stopt het hellende patroon, al volgt er na de tussensprint ook niet meteen een afdaling. We blijven dan trappelen op een lastig plateau. Xandres Vervloesem wordt opgeslorpt door het peloton.

clock 15:19 15 uur 19. Groenewegen haakt af. De grote groep moet nog zo'n 3 kilometer klimmen en Dylan Groenewegen kapseist. Kan hij het verschil beperkt houden? Aangezien we na de top nog even blijven klimmen, ziet het er niet goed uit voor de Nederlander.

clock 15:17 15 uur 17. Het tempo gaat de hoogte in. Ineos Grenadiers stuurt Laurens De Plus naar de kop van het peloton: 3'55". De snelle mannen moeten in deze fase afgemat worden.

clock 15:16 Naar haus. De Dauphiné na de Giro? Phil Bauhaus heeft er genoeg van: de snelle Duitser van Bahrain Victorious stapt af. In het peloton wordt Henri Vandenabeele in de problemen gemeld. De klimmer van DSM had gisteren al een lastige dag.

clock 15:15 15 uur 15. We geloven in Dylan Groenewegen, maar zoals we gisteren al hebben gezien, beslissen we er niet alleen over. Nick Schultz (BikeExchange).

clock 15:13 15 uur 13. Ook EF-EasyPost verlaat de schuilplaats. Trekken ze weer de kaart van Sean Quinn straks? De Amerikaan gaf vanmiddag aan dat hij zich vooral in de sprint van een uitgedund groepje in zijn sas voelt. Voorin verachtert Xandres Vervloesem snel. Hij staat al 55 tellen in het krijt op zijn voormalige kompanen.

clock 15:07 15 uur 07. Is Xandres Vervloesem iets te gulzig geweest? Onze landgenoot moet de 5 anderen even laten rijden op de klim.

clock 15:04 15 uur 04. Chris Harper kan af en toe op adem komen in het wiel van Tsgabu Girmay. Het klokje blijft ondanks de versterking van BikeExchange haperen bij 4'08".

clock 15:00 15 uur . Nog 69 kilometer en het zestal heeft dus geschakeld. Ze zetten hun tanden in de Côte de Mézilhac, een dobber van ruim 11 kilometer aan 4,1 procent. De top is overigens niet het hoogste punt van de dag, wel de tussensprint 15 kilometer verder.

clock 14:59 14 uur 59. De ploeg van de leider ontvangt nu steun van BikeExchange.

clock 14:57 14 uur 57. Mijn aanval in de slotfase? Je weet nooit dat je de sprintersploegen kan verrassen, hé. Ik probeer het de komende dagen zeker en vast opnieuw. Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl).

clock 14:53 14 uur 53. Terwijl de kopgroep afscheid neemt van het makkelijke terrein en naar de voet van de col van 2e categorie sluipt, komt BikeExchange in het peloton op de proppen. Met een verschil van 4'30" is er werk aan de winkel en de ploegmaats van Dylan Groenewegen willen misschien vooral zelf het tempo bepalen op de zwaarste hap van de dag.

clock 14:50 14 uur 50. Wout van Aert won gisteren in zijn driekleur, maar krijgen we die Belgische trui nog wel te zien voor het BK op 26 juni? Van Aert draagt vandaag het geel en de kans is niet onbestaande dat hij deze week zal afsluiten in het groen. Het BK tijdrijden van donderdag 23 juni heeft onze landgenoot alleszins geschrapt. Hij vertoeft dan voor een hoogtestage in Tignes.

clock 14:49 Cerny verlaat de Dauphiné. Quick Step-Alpha Vinyl speelt een mannetje kwijt: de Tsjechische tempobeul Josef Cerny was gisteren al een van de laatste finishers en geeft er nu de brui aan.

clock 14:45 Het decor in de Ardèche is prachtig. Stilaan trekt het peloton naar de Haute-Loire.

clock 14:38 14 uur 38. Mocht het tot een sprint komen, dan zal Bahrain Victorious de kaart van Phil Bauhaus trekken. De Duitser is evenwel vermoeid, want hij heeft de Giro in zijn benen. In dit peloton wagen ook Wilco Kelderman en Jan Hirt zich aan die waanzinnige combinatie.

clock 14:38 14 uur 38. Ik had gisteren gewoon niet de benen. Ik hoop dat ik vandaag wel kan standhouden in de eerste groep. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

clock 14:33 14 uur 33. Na bijna 2 uur ligt het scenario nu al een tijdje muurvast. Het peloton blijft op de schommel zitten: van 3'50" gaat het nu weer naar 4'30".

clock 14:25 14 uur 25. Maatjes Jan Bakelants en Wout van Aert praten even bij.

clock 14:23 14 uur 23. Olivier Le Gac peddelt vandaag voorin mee, maar zal de komende dagen vooral moeten knechten voor David Gaudu. De Bretoen van Groupama-FDJ is het Franse speerpunt voor een goed eindklassement. De Fransen wachten al sinds Christophe Moreau in 2007 op een Franse eindwinnaar van de Dauphiné.

clock 14:22 14 uur 22. Nog eens de 6 leiders op een rijtje: Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) Kevin Vermaerke (DSM) Anders Skaarseth (Uno-X) Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Alexis Vuillermoz (TotalEnergies)

clock 14:15 Côte de Saint-Agrève. Xandres Vervloesem laat voorlopig niets liggen en verdubbelt zijn puntenpakket. De 6 leiders kunnen zich nu zo'n 30 kilometer laten glijden richting de voet van de klim van 2e categorie.

clock 14:08 14 uur 08. De sprinters zullen een kaarsje laten branden dat ze vandaag hun ding kunnen doen, morgen is dat helemaal uitgesloten. De finish ligt dinsdag in Chastreix-Sancy na een slotknik van 6 kilometer aan 5,6 procent. Een aankomst bergop kan je dat niet noemen, maar het pak zal daar toch al stevig uitgedund worden.

clock 14:06 14 uur 06. Ik verwacht hetzelfde scenario als gisteren: een sprint, maar dan zonder de snelle mannen. Al is er natuurlijk altijd Wout van Aert. Kevin Geniets (Groupama-FDJ).

clock 14:05 14 uur 05. Gisteren werd zowat elke snelle man onderweg gedumpt, al telt dit veld natuurlijk weinig sprinters. Wie hoopt vandaag wel te overleven? In eerste instantie Dylan Groenewegen, maar ook Jordi Meeus, Phil Bauhaus, Taj Jones, Clément Venturini, Juan Molano en Luca Mozzato zeggen geen neen tegen een gesloten koers.

clock 14:02 14 uur 02. W

clock 14:00 Côte de Désaignes. De eerste snoepjes zijn uitgedeeld: Xandres Vervloesem smult van de 2 punten. Van hieruit trekken we meteen door naar een nieuwe helling van 3e categorie. . 14 uur . hill Côte de Désaignes De eerste snoepjes zijn uitgedeeld: Xandres Vervloesem smult van de 2 punten. Van hieruit trekken we meteen door naar een nieuwe helling van 3e categorie.

clock 13:57 13 uur 57. Het peloton luistert naar het tempo van Chris Harper.

clock 13:53 13 uur 53. Net als gisteren is Chris Harper het eerste bijtje dat moet prikken in het peloton. 4'30" is zowat de maximale bonus die het zestal ontvangen heeft. . Net als gisteren is Chris Harper het eerste bijtje dat moet prikken in het peloton. 4'30" is zowat de maximale bonus die het zestal ontvangen heeft.

clock 13:50 13 uur 50. Camembert. Zou Anthony Delaplace in de kopgroep wat kaas uitdelen? De 32-jarige Fransman won eind april Paris-Camembert. Hij is de enige vluchter die dit seizoen al kon zegevieren. . Camembert Zou Anthony Delaplace in de kopgroep wat kaas uitdelen? De 32-jarige Fransman won eind april Paris-Camembert. Hij is de enige vluchter die dit seizoen al kon zegevieren.

clock 13:47 13 uur 47. Met een gemiddelde van 44,8 km/u trekt de kopgroep naar de eerste hindernis van de dag, een bult van 4e categorie. De Côte de Désaignes bedraagt 5 kilometer aan 4,3 procent. . Met een gemiddelde van 44,8 km/u trekt de kopgroep naar de eerste hindernis van de dag, een bult van 4e categorie. De Côte de Désaignes bedraagt 5 kilometer aan 4,3 procent.

clock 13:43 13 uur 43. Voor het eerst koers ik bij Quick Step eens zonder rasechte sprinter in het team. Dat betekent dat wij hier met z'n allen agressief willen koersen. . Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl). Voor het eerst koers ik bij Quick Step eens zonder rasechte sprinter in het team. Dat betekent dat wij hier met z'n allen agressief willen koersen. Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 13:35 13 uur 35. Voorin heeft Alexis Vuillermoz het grootste palmares dankzij zijn ritzege in de Tour de France van 2015. Na jaren in dienst van AG2R-Citroën is de 34-jarige Fransman nu bezig aan zijn tweede seizoen bij TotalEnergies. Zijn voorjaar mag zeker niet onderschat worden: Vuillermoz trapte heel wat knappe top 10-plaatsen bij elkaar en werd in de Waalse Pijl 10e en in Luik-Bastenaken-Luik 21e. . Voorin heeft Alexis Vuillermoz het grootste palmares dankzij zijn ritzege in de Tour de France van 2015. Na jaren in dienst van AG2R-Citroën is de 34-jarige Fransman nu bezig aan zijn tweede seizoen bij TotalEnergies. Zijn voorjaar mag zeker niet onderschat worden: Vuillermoz trapte heel wat knappe top 10-plaatsen bij elkaar en werd in de Waalse Pijl 10e en in Luik-Bastenaken-Luik 21e.

clock 13:33 4'25". Richting het eerste officiële bergje van de dag dikt de voorsprong van de 6 leiders nog wat aan. . 13 uur 33. time difference 4'25" Richting het eerste officiële bergje van de dag dikt de voorsprong van de 6 leiders nog wat aan.

clock 13:29 13 uur 29. Vanaf 15.25 u zetten we Renaat Schotte en José De Cauwer aan het werk op Eén. Daarna kunt u ook kijken naar de Ronde van Limburg: eerst op Eén, na 18 u op Canvas. . Vanaf 15.25 u zetten we Renaat Schotte en José De Cauwer aan het werk op Eén. Daarna kunt u ook kijken naar de Ronde van Limburg: eerst op Eén, na 18 u op Canvas.

clock 13:28 13 uur 28.

clock 13:22 13 uur 22. Vermaerke: met roots in Zottegem. Vergis u niet: in de kopgroep zit slechts één Belg. Kevin Vermaerke zou uw of mijn buur kunnen zijn, maar het is een Amerikaan. De grootvader van de 21-jarige Vermaerke groeide op in Zottegem, maar trok daarna naar Zuid-Afrika. Daar is onze koploper ook geboren, maar hij is opgegroeid in Californië. Zijn vader heeft met zijn Belgisch paspoort wel nog koersen en nationale titels gewonnen. . Vermaerke: met roots in Zottegem Vergis u niet: in de kopgroep zit slechts één Belg. Kevin Vermaerke zou uw of mijn buur kunnen zijn, maar het is een Amerikaan. De grootvader van de 21-jarige Vermaerke groeide op in Zottegem, maar trok daarna naar Zuid-Afrika. Daar is onze koploper ook geboren, maar hij is opgegroeid in Californië. Zijn vader heeft met zijn Belgisch paspoort wel nog koersen en nationale titels gewonnen.

clock 13:15 13 uur 15. In het peloton rust de druk op de schouders van Jumbo-Visma. Ze gunnen het zestal voorlopig 3'35". . In het peloton rust de druk op de schouders van Jumbo-Visma. Ze gunnen het zestal voorlopig 3'35".

clock 13:11 13 uur 11. Lotto-Soudal wordt in de kopgroep bevolkt door Xandres Vervloesem. De overstap van de 22-jarige Vervloesem naar de profs verloopt niet geheel vlot, maar in 2020 won hij de Ronde van de Isard, een belangrijke waardemeter bij de beloften. Tijd is dus een goeie raadgever voor de fan van Kimi Raïkkönen en horrorfilms. . Lotto-Soudal wordt in de kopgroep bevolkt door Xandres Vervloesem. De overstap van de 22-jarige Vervloesem naar de profs verloopt niet geheel vlot, maar in 2020 won hij de Ronde van de Isard, een belangrijke waardemeter bij de beloften. Tijd is dus een goeie raadgever voor de fan van Kimi Raïkkönen en horrorfilms.

clock 13:10 13 uur 10. Ik voelde me gisteren goed, maar vandaag is het niet aan ons om te controleren. Of ik vertrouw op mijn sprint? Ja, want de anderen kunnen ook een foutje maken of pech hebben. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik voelde me gisteren goed, maar vandaag is het niet aan ons om te controleren. Of ik vertrouw op mijn sprint? Ja, want de anderen kunnen ook een foutje maken of pech hebben. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

clock 13:04 1'05". Geen twijfel meer: de vlucht van de dag is geboren. 1 Belg, 1 Amerikaan, 1 Noor en 3 Fransen trekken er op uit. . 13 uur 04. time difference 1'05" Geen twijfel meer: de vlucht van de dag is geboren. 1 Belg, 1 Amerikaan, 1 Noor en 3 Fransen trekken er op uit.

clock 13:02 13 uur 02. Bingo? Het ziet er goed uit voor deze aanvalsgolf. Wie hebben we voorin? Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) Kevin Vermaerke (DSM) Anders Skaarseth (Uno-X) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) . Bingo? Het ziet er goed uit voor deze aanvalsgolf. Wie hebben we voorin? Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) Kevin Vermaerke (DSM) Anders Skaarseth (Uno-X) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Alexis Vuillermoz (TotalEnergies)

Olivier Le Gac (Groupama-FDJ)

clock 12:59 12 uur 59. Na bijna 20 kilometer wordt er weer een vijftal geboetseerd. Onder meer Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) is bedrijvig. . Na bijna 20 kilometer wordt er weer een vijftal geboetseerd. Onder meer Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) is bedrijvig.

clock 12:58 12 uur 58. Wout van Aert bestudeert de nummer 2 van gisteren.

clock 12:55 12 uur 55. Sean Quinn (EF-EasyPost) was een van de vele jonkies in de top 10 van gisteren. De 22-jarige Amerikaan eindigde 3e in de sprint. "Hoe het voelt om tegen Wout van Aert te spurten? Ik had de ruimte om langs hem te gaan, maar ik had gewoon niet de benen", blikte de neoprof daarstraks nog even terug. "Deze Wout van Aert is erg moeilijk te kloppen." . Sean Quinn (EF-EasyPost) was een van de vele jonkies in de top 10 van gisteren. De 22-jarige Amerikaan eindigde 3e in de sprint. "Hoe het voelt om tegen Wout van Aert te spurten? Ik had de ruimte om langs hem te gaan, maar ik had gewoon niet de benen", blikte de neoprof daarstraks nog even terug. "Deze Wout van Aert is erg moeilijk te kloppen."

clock 12:52 12 uur 52. Na ruim 10 kilometer bundelt een vijftal de krachten, maar het peloton is niet meteen happig om het tempo te laten zakken. . Na ruim 10 kilometer bundelt een vijftal de krachten, maar het peloton is niet meteen happig om het tempo te laten zakken.

clock 12:46 Chute. De wedstrijdradio signaleert een eerste val: Matthew Walls (Bora-Hansgrohe) en Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) springen snel weer op hun fiets. . 12 uur 46. fall Chute De wedstrijdradio signaleert een eerste val: Matthew Walls (Bora-Hansgrohe) en Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) springen snel weer op hun fiets.

clock 12:45 12 uur 45. Deze etappe is gelijkaardig aan die van gisteren, of dat verwacht ik toch. De eindzege in deze Dauphiné? Neen, het slotweekend is echt te zwaar. En ik focus me nu meer op de sprints en de tijdrit. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Deze etappe is gelijkaardig aan die van gisteren, of dat verwacht ik toch. De eindzege in deze Dauphiné? Neen, het slotweekend is echt te zwaar. En ik focus me nu meer op de sprints en de tijdrit. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:43 12 uur 43. Er wordt veelvuldig op de deur geklopt, maar voorlopig doet er niemand open. Deze grond is nog niet vruchtbaar genoeg. . Er wordt veelvuldig op de deur geklopt, maar voorlopig doet er niemand open. Deze grond is nog niet vruchtbaar genoeg.

clock 12:36 12 uur 36. Na de parade van zo'n 5 kilometer zijn we aan het koersen. De aanvangsfase is vlak en is niet meteen het ideale terrein om weg te rijden. Na zo'n 20 kilometer ontdekken we de eerste golvingen op deze route. . Na de parade van zo'n 5 kilometer zijn we aan het koersen. De aanvangsfase is vlak en is niet meteen het ideale terrein om weg te rijden. Na zo'n 20 kilometer ontdekken we de eerste golvingen op deze route.

clock 12:32 12 uur 32. Rolland, 14 jaar later. Pierre Rolland voert het bergklassement aan na zijn vlucht van gisteren. De Fransman, 35 jaar intussen, veroverde die bergtrui ook 14 jaar geleden bij zijn debuut in de Dauphiné. Het gaat in deze rittenkoers overigens niet om een klassieke bollentrui zoals in de Tour, wel om een blauwe variant met witte stippen. . Rolland, 14 jaar later Pierre Rolland voert het bergklassement aan na zijn vlucht van gisteren. De Fransman, 35 jaar intussen, veroverde die bergtrui ook 14 jaar geleden bij zijn debuut in de Dauphiné. Het gaat in deze rittenkoers overigens niet om een klassieke bollentrui zoals in de Tour, wel om een blauwe variant met witte stippen.

clock 12:30 12 uur 30. Wout van Aert kleurt geel, Sean Quinn erft voor de gelegenheid het groen, Ethan Hayter is de beste jongere en Pierre Rolland is de eerste bergkoning. . Wout van Aert kleurt geel, Sean Quinn erft voor de gelegenheid het groen, Ethan Hayter is de beste jongere en Pierre Rolland is de eerste bergkoning.

clock 12:27 Le maillot jaune. . 12 uur 27. Le maillot jaune.

clock 12:25 12 uur 25. Start! Bij een graad of 23 neemt het peloton afscheid van Saint-Péray, dat de Dauphiné voor het eerst ontvangen heeft. Het stadje was al eens ville départ in Parijs-Nice van 2005, al was dat na een noodgedwongen ingreep door sneeuwval op het parcours. . Start! Bij een graad of 23 neemt het peloton afscheid van Saint-Péray, dat de Dauphiné voor het eerst ontvangen heeft. Het stadje was al eens ville départ in Parijs-Nice van 2005, al was dat na een noodgedwongen ingreep door sneeuwval op het parcours.

clock 12:24 12 uur 24 match begonnen start time Start



clock 12:24 12 uur 24. Tenzij er zo meteen nog een "DNS" wordt gemeld, telt dit peloton nog 151 lieden. Gisteren verloren we al Imanol Erviti (Movistar), Niklas Märkl (DSM) en Niklas Eg (Trek-Segafredo). . Tenzij er zo meteen nog een "DNS" wordt gemeld, telt dit peloton nog 151 lieden. Gisteren verloren we al Imanol Erviti (Movistar), Niklas Märkl (DSM) en Niklas Eg (Trek-Segafredo).

clock 12:21 12 uur 21. Door de tegenwind had ik gisteren misschien iets later moeten aanzetten, maar ik ben toch tevreden met mijn 2e plaats. Er volgen deze week nog kansen en dan denk ik ook aan de tijdrit van woensdag. . Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Door de tegenwind had ik gisteren misschien iets later moeten aanzetten, maar ik ben toch tevreden met mijn 2e plaats. Er volgen deze week nog kansen en dan denk ik ook aan de tijdrit van woensdag. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers)

clock 12:11 Het wordt weer een zonnige dag. . 12 uur 11. Het wordt weer een zonnige dag.

clock 11:35 11 uur 35. Hij speelt geen verstoppertje: Wout van Aert gaat dit jaar voor de groene trui in de Tour de France, een shirt dat hij in de Dauphiné al twee keer won. Maar Van Aert maakte zich afgelopen voorjaar toch een beetje zorgen over zijn sprintsnelheid. Die leek een beetje afgebot. Op hoogtestage op de Sierra Nevada heeft hij zijn spurt weer op punt gekregen, zo lijkt het. "De laatste weken heb ik gewerkt aan mijn sprint. Ook op een hoogtestage is het dus mogelijk om dat te doen", straalde hij gisteren toch wat opluchting uit. . Hij speelt geen verstoppertje: Wout van Aert gaat dit jaar voor de groene trui in de Tour de France, een shirt dat hij in de Dauphiné al twee keer won. Maar Van Aert maakte zich afgelopen voorjaar toch een beetje zorgen over zijn sprintsnelheid. Die leek een beetje afgebot. Op hoogtestage op de Sierra Nevada heeft hij zijn spurt weer op punt gekregen, zo lijkt het. "De laatste weken heb ik gewerkt aan mijn sprint. Ook op een hoogtestage is het dus mogelijk om dat te doen", straalde hij gisteren toch wat opluchting uit.

clock 11:33 11 uur 33. Bekijk nog eens de sprintzege van Wout van Aert:. Bekijk nog eens de sprintzege van Wout van Aert:

clock 11:32 11 uur 32. Over een uurtje zijn we aan het bollen in de Ardèche. Op papier moeten we de hoofdrolspelers van gisteren ook vandaag naar voren schuiven, al is het afwachten hoe strak de controle van Jumbo-Visma zal zijn en of de concurrentie zit te wachten op een nieuw sprintlesje van Wout van Aert. . Over een uurtje zijn we aan het bollen in de Ardèche. Op papier moeten we de hoofdrolspelers van gisteren ook vandaag naar voren schuiven, al is het afwachten hoe strak de controle van Jumbo-Visma zal zijn en of de concurrentie zit te wachten op een nieuw sprintlesje van Wout van Aert.

clock 10:10 Weer een dagje op en af vandaag. 10 uur 10. Weer een dagje op en af vandaag

clock 10:08 10 uur 08. Ik wil de gele trui zo lang mogelijk houden, de komende etappes liggen me ook. Maar we moeten ook kijken naar ons einddoel en dat is de Tour. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik wil de gele trui zo lang mogelijk houden, de komende etappes liggen me ook. Maar we moeten ook kijken naar ons einddoel en dat is de Tour. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 10:07 10 uur 07. Verlengt Van Aert zijn gele trui? In principe zou deze etappe geen probleem mogen vormen voor Wout van Aert. In het klassement heeft hij al een bonus van 4" op Ethan Hayter en 6" op Sean Quinn. De rest van het pak volgt al op 10". Als Jumbo-Visma zich niet laat verrassen door een stel sterke vluchters, moet Van Aert zijn gele trui kunnen verlengen. . Verlengt Van Aert zijn gele trui? In principe zou deze etappe geen probleem mogen vormen voor Wout van Aert. In het klassement heeft hij al een bonus van 4" op Ethan Hayter en 6" op Sean Quinn.



De rest van het pak volgt al op 10". Als Jumbo-Visma zich niet laat verrassen door een stel sterke vluchters, moet Van Aert zijn gele trui kunnen verlengen.

