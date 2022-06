LIVE Dauphiné: Kopgroep met Xandres Vervloesem in nieuwe heuvelrit

clock 14:25 14 uur 25. Maatjes Jan Bakelants en Wout van Aert praten even bij.

clock 14:23 14 uur 23. Olivier Le Gac peddelt vandaag voorin mee, maar zal de komende dagen vooral moeten knechten voor David Gaudu. De Bretoen van Groupama-FDJ is het Franse speerpunt voor een goed eindklassement. De Fransen wachten al sinds Christophe Moreau in 2007 op een Franse eindwinnaar van de Dauphiné. . Olivier Le Gac peddelt vandaag voorin mee, maar zal de komende dagen vooral moeten knechten voor David Gaudu. De Bretoen van Groupama-FDJ is het Franse speerpunt voor een goed eindklassement. De Fransen wachten al sinds Christophe Moreau in 2007 op een Franse eindwinnaar van de Dauphiné.

clock 14:22 14 uur 22. Nog eens de 6 leiders op een rijtje: Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) Kevin Vermaerke (DSM) Anders Skaarseth (Uno-X) Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) . Nog eens de 6 leiders op een rijtje: Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) Kevin Vermaerke (DSM) Anders Skaarseth (Uno-X) Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Alexis Vuillermoz (TotalEnergies)

clock 14:15 Côte de Saint-Agrève. Xandres Vervloesem laat voorlopig niets liggen en verdubbelt zijn puntenpakket. De 6 leiders kunnen zich nu zo'n 30 kilometer laten glijden richting de voet van de klim van 2e categorie. . 14 uur 15. hill Côte de Saint-Agrève Xandres Vervloesem laat voorlopig niets liggen en verdubbelt zijn puntenpakket. De 6 leiders kunnen zich nu zo'n 30 kilometer laten glijden richting de voet van de klim van 2e categorie.

clock 14:08 14 uur 08. De sprinters zullen een kaarsje laten branden dat ze vandaag hun ding kunnen doen, morgen is dat helemaal uitgesloten. De finish ligt dinsdag in Chastreix-Sancy na een slotknik van 6 kilometer aan 5,6 procent. Een aankomst bergop kan je dat niet noemen, maar het pak zal daar toch al stevig uitgedund worden. . De sprinters zullen een kaarsje laten branden dat ze vandaag hun ding kunnen doen, morgen is dat helemaal uitgesloten. De finish ligt dinsdag in Chastreix-Sancy na een slotknik van 6 kilometer aan 5,6 procent. Een aankomst bergop kan je dat niet noemen, maar het pak zal daar toch al stevig uitgedund worden.

clock 14:06 14 uur 06. Ik verwacht hetzelfde scenario als gisteren: een sprint, maar dan zonder de snelle mannen. Al is er natuurlijk altijd Wout van Aert. . Kevin Geniets (Groupama-FDJ). Ik verwacht hetzelfde scenario als gisteren: een sprint, maar dan zonder de snelle mannen. Al is er natuurlijk altijd Wout van Aert. Kevin Geniets (Groupama-FDJ)

clock 14:05 14 uur 05. Gisteren werd zowat elke snelle man onderweg gedumpt, al telt dit veld natuurlijk weinig sprinters. Wie hoopt vandaag wel te overleven? In eerste instantie Dylan Groenewegen, maar ook Jordi Meeus, Phil Bauhaus, Taj Jones, Clément Venturini, Juan Molano en Luca Mozzato zeggen geen neen tegen een gesloten koers. . Gisteren werd zowat elke snelle man onderweg gedumpt, al telt dit veld natuurlijk weinig sprinters. Wie hoopt vandaag wel te overleven? In eerste instantie Dylan Groenewegen, maar ook Jordi Meeus, Phil Bauhaus, Taj Jones, Clément Venturini, Juan Molano en Luca Mozzato zeggen geen neen tegen een gesloten koers.

clock 14:02 14 uur 02. Wout van Aert won 2 ritten in de Dauphiné van 2019, eentje in 2020 en nu dus ook al in 2022. Hij is de eerste landgenoot die in 3 edities kan winnen. Met zijn 4e dagsucces komt hij op gelijke hoogte van Patrick Sercu. Enkel Freddy Maertens (7) won in zijn carrière meer etappes in de Dauphiné. . Wout van Aert won 2 ritten in de Dauphiné van 2019, eentje in 2020 en nu dus ook al in 2022. Hij is de eerste landgenoot die in 3 edities kan winnen. Met zijn 4e dagsucces komt hij op gelijke hoogte van Patrick Sercu. Enkel Freddy Maertens (7) won in zijn carrière meer etappes in de Dauphiné.

clock 14:00 Côte de Désaignes. De eerste snoepjes zijn uitgedeeld: Xandres Vervloesem smult van de 2 punten. Van hieruit trekken we meteen door naar een nieuwe helling van 3e categorie. . 14 uur . hill Côte de Désaignes De eerste snoepjes zijn uitgedeeld: Xandres Vervloesem smult van de 2 punten. Van hieruit trekken we meteen door naar een nieuwe helling van 3e categorie.

clock 13:57 13 uur 57. Het peloton luistert naar het tempo van Chris Harper.

clock 13:53 13 uur 53. Net als gisteren is Chris Harper het eerste bijtje dat moet prikken in het peloton. 4'30" is zowat de maximale bonus die het zestal ontvangen heeft. . Net als gisteren is Chris Harper het eerste bijtje dat moet prikken in het peloton. 4'30" is zowat de maximale bonus die het zestal ontvangen heeft.

clock 13:50 13 uur 50. Camembert. Zou Anthony Delaplace in de kopgroep wat kaas uitdelen? De 32-jarige Fransman won eind april Paris-Camembert. Hij is de enige vluchter die dit seizoen al kon zegevieren. . Camembert Zou Anthony Delaplace in de kopgroep wat kaas uitdelen? De 32-jarige Fransman won eind april Paris-Camembert. Hij is de enige vluchter die dit seizoen al kon zegevieren.

clock 13:47 13 uur 47. Met een gemiddelde van 44,8 km/u trekt de kopgroep naar de eerste hindernis van de dag, een bult van 4e categorie. De Côte de Désaignes bedraagt 5 kilometer aan 4,3 procent. . Met een gemiddelde van 44,8 km/u trekt de kopgroep naar de eerste hindernis van de dag, een bult van 4e categorie. De Côte de Désaignes bedraagt 5 kilometer aan 4,3 procent.

clock 13:43 13 uur 43. Voor het eerst koers ik bij Quick Step eens zonder rasechte sprinter in het team. Dat betekent dat wij hier met z'n allen agressief willen koersen. . Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl). Voor het eerst koers ik bij Quick Step eens zonder rasechte sprinter in het team. Dat betekent dat wij hier met z'n allen agressief willen koersen. Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 13:35 13 uur 35. Voorin heeft Alexis Vuillermoz het grootste palmares dankzij zijn ritzege in de Tour de France van 2015. Na jaren in dienst van AG2R-Citroën is de 34-jarige Fransman nu bezig aan zijn tweede seizoen bij TotalEnergies. Zijn voorjaar mag zeker niet onderschat worden: Vuillermoz trapte heel wat knappe top 10-plaatsen bij elkaar en werd in de Waalse Pijl 10e en in Luik-Bastenaken-Luik 21e. . Voorin heeft Alexis Vuillermoz het grootste palmares dankzij zijn ritzege in de Tour de France van 2015. Na jaren in dienst van AG2R-Citroën is de 34-jarige Fransman nu bezig aan zijn tweede seizoen bij TotalEnergies. Zijn voorjaar mag zeker niet onderschat worden: Vuillermoz trapte heel wat knappe top 10-plaatsen bij elkaar en werd in de Waalse Pijl 10e en in Luik-Bastenaken-Luik 21e.

clock 13:33 4'25". Richting het eerste officiële bergje van de dag dikt de voorsprong van de 6 leiders nog wat aan. . 13 uur 33. time difference 4'25" Richting het eerste officiële bergje van de dag dikt de voorsprong van de 6 leiders nog wat aan.

clock 13:29 13 uur 29. Vanaf 15.25 u zetten we Renaat Schotte en José De Cauwer aan het werk op Eén. Daarna kunt u ook kijken naar de Ronde van Limburg: eerst op Eén, na 18 u op Canvas. . Vanaf 15.25 u zetten we Renaat Schotte en José De Cauwer aan het werk op Eén. Daarna kunt u ook kijken naar de Ronde van Limburg: eerst op Eén, na 18 u op Canvas.

