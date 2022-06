Oppermachtige Wout van Aert slaat meteen toe in openingsrit van de Dauphiné

"Ik verwachtte vandaag een zware finale", verklaarde Van Aert in het flashinterview. "Er waren veel ploegen die de sprinters overboord wouden gooien, maar ik kon eraan blijven hangen."

Van Aert kwam nooit in de problemen en maakte het af in de sprint. "Het was wel zwaar om voorbij Ethan Hayter te geraken. Maar ik ben blij dat het lukte."

"Of ik mijn gele trui nu ga proberen verdedigen? Waarom niet? We hebben een sterke ploeg. De volgende ritten liggen me wel, dus ik ga zeker proberen om die gele trui te behouden. Hopelijk kan ik hem dan dit weekend aan Primoz (Roglic) geven."

Van Aert blikte ook nog even terug op de afgelopen weken: "Na de lente was ik niet altijd tevreden met mijn gevoel in de sprint. Daar hebben we de afgelopen weken aan gewerkt. Het doet deugd dat dat harde werk zich nu meteen uitbetaalt."