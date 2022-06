LIVESTREAM Dauphiné: Groenewegen lost op klimmetje, finale op maat van Wout van Aert

clock 14:45 14 uur 45. Toms Skujins, de kampioen van Letland, zet zich op kop. Trek - Segafredo rijdt een bijzonder attente koers. Heeft Jasper Stuyven een teken gegeven? . Toms Skujins, de kampioen van Letland, zet zich op kop. Trek - Segafredo rijdt een bijzonder attente koers. Heeft Jasper Stuyven een teken gegeven?

clock 14:44 14 uur 44. Jan Hirt, de 6de van de Giro, wordt ook bij de gelosten gemeld. . Jan Hirt, de 6de van de Giro, wordt ook bij de gelosten gemeld.

clock 14:40 14 uur 40. Peloton in 4 stukken. De scheurtjes zijn groter dan gedacht. Met dank aan Michal Kwiatkowski hebben een aantal renners zich laten ringeloren. Welke sprinter heeft zich laten verrassen? . Peloton in 4 stukken De scheurtjes zijn groter dan gedacht. Met dank aan Michal Kwiatkowski hebben een aantal renners zich laten ringeloren. Welke sprinter heeft zich laten verrassen?

clock 14:38 14 uur 38. De INEOS Grenadiers rijden vol door. Michal Kwiatkowski - in aerodynamische houding - veroorzaakt een paar kleine scheurtjes in het peloton. . De INEOS Grenadiers rijden vol door. Michal Kwiatkowski - in aerodynamische houding - veroorzaakt een paar kleine scheurtjes in het peloton.

clock 14:36 14 uur 36. Honoré ingerekend. Kwiatkowski vs Honoré in de afdaling. De Pool is duidelijk de betere daler en rekent de Deense hardrijder opnieuw in. . Honoré ingerekend Kwiatkowski vs Honoré in de afdaling. De Pool is duidelijk de betere daler en rekent de Deense hardrijder opnieuw in.

clock 14:34 Val Eg. Radio koers meldt een val van Niklas Eg. Buiten beeld. . 14 uur 34. fall Val Eg Radio koers meldt een val van Niklas Eg. Buiten beeld.

clock 14:34 14 uur 34. Mikkel Honoré is niet de beste daler. Tot twee keer toe moet de Deen in de remmen nadat hij een bocht verkeerd inschat. . Mikkel Honoré is niet de beste daler. Tot twee keer toe moet de Deen in de remmen nadat hij een bocht verkeerd inschat.

clock 14:29 O'Connor. Ben O'Connor, de vierde van de Tour, keert terug in het peloton na een lekke band. . 14 uur 29. flat tyre O'Connor Ben O'Connor, de vierde van de Tour, keert terug in het peloton na een lekke band.

clock 14:28 14 uur 28. Honoré ontsnapt. Intussen is Mikkel Honoré ontsnapt. De Deen van Quick-Step - Alpha Vinyl heeft een tiental seconden. . Honoré ontsnapt Intussen is Mikkel Honoré ontsnapt. De Deen van Quick-Step - Alpha Vinyl heeft een tiental seconden.

clock 14:26 14 uur 26. Deze uitloper is toch steiler dan gedacht. De sprinters lijken een kruis te mogen maken over hun ambities. . Deze uitloper is toch steiler dan gedacht. De sprinters lijken een kruis te mogen maken over hun ambities.

clock 14:26 14 uur 26. José De Cauwer meldt dat ook Jordi Meeus en Nils Pollit in de problemen zijn. . José De Cauwer meldt dat ook Jordi Meeus en Nils Pollit in de problemen zijn.

clock 14:25 14 uur 25. Heeft David Gaudu een plannetje? De Fransman - toch een potentiële podiumkandidaat in de Dauphiné - wil mee met Geschke en Goossens. . Heeft David Gaudu een plannetje? De Fransman - toch een potentiële podiumkandidaat in de Dauphiné - wil mee met Geschke en Goossens.

clock 14:24 14 uur 24. Wissel bij de Belgen. Een tweede pion van Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux springt ernaar toe, we herkennen Kobe Goossens. . Wissel bij de Belgen Een tweede pion van Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux springt ernaar toe, we herkennen Kobe Goossens.

clock 14:23 14 uur 23. Op het moment dat Laurens Huys en Pierre Rolland lijken ingerekend te worden, demarreert Simon Geschke uit het peloton. . Op het moment dat Laurens Huys en Pierre Rolland lijken ingerekend te worden, demarreert Simon Geschke uit het peloton.

clock 14:22 1'10" voor Groenewegen. De achterstand van Dylan Groenewegen bedraagt meer dan een minuut. Het wordt zaak om alle krachten te bundelen als ze alsnog willen terugkeren. . 14 uur 22. time difference 1'10" voor Groenewegen De achterstand van Dylan Groenewegen bedraagt meer dan een minuut. Het wordt zaak om alle krachten te bundelen als ze alsnog willen terugkeren.

clock 14:19 Wie anders? De kopgroep heeft het dan toch kunnen uitzingen tot de top. Pierre Rolland pakt nog eens twee bergpunten, voor Laurens Huys. Maxime Bouet moet lossen. . 14 uur 19. mountain Wie anders? De kopgroep heeft het dan toch kunnen uitzingen tot de top. Pierre Rolland pakt nog eens twee bergpunten, voor Laurens Huys. Maxime Bouet moet lossen.

clock 14:17 14 uur 17. Luca Mozzato en Sebastian Molano moeten er ook af. Nog een kleine kilometer tot de top. . Luca Mozzato en Sebastian Molano moeten er ook af. Nog een kleine kilometer tot de top.

clock 14:16 Weg voorsprong. De voorsprong van het trio verdwijnt nu als sneeuw voor de zon. Op 3 km tijd is het verschil gedaald van 2'20" naar 25". . 14 uur 16. time difference Weg voorsprong De voorsprong van het trio verdwijnt nu als sneeuw voor de zon. Op 3 km tijd is het verschil gedaald van 2'20" naar 25".

clock 14:15 14 uur 15. Bye Bauhaus. De deur staat open achterin: ook Phil Bauhaus en Dries Van Gestel worden in moeilijkheden gemeld. . Bye Bauhaus De deur staat open achterin: ook Phil Bauhaus en Dries Van Gestel worden in moeilijkheden gemeld.

clock 14:15 Oliver Naesen. Oliver Naesen rijdt lek op een slecht moment. Dit wordt moeilijk om terug te keren. . 14 uur 15. mechanical breakdown Oliver Naesen Oliver Naesen rijdt lek op een slecht moment. Dit wordt moeilijk om terug te keren.

clock 14:15 14 uur 15. Groenewegen moet het peloton laten rijden. Groenewegen moet het peloton laten rijden

clock 14:14 14 uur 14. Groenewegen lost. Het licht gaat uit bij Dylan Groenewegen. De snelle Nederlander wordt genadeloos uit de wielen gereden. . Groenewegen lost Het licht gaat uit bij Dylan Groenewegen. De snelle Nederlander wordt genadeloos uit de wielen gereden.

clock 14:13 14 uur 13. Ai ai. Dylan Groenewegen bengelt aan het staartje. . Ai ai. Dylan Groenewegen bengelt aan het staartje.

clock 14:12 14 uur 12. Opvallend: Henri Vandenabeele moet er ook af. De jonge Belg zou dit normaal toch moeten aankunnen. . Opvallend: Henri Vandenabeele moet er ook af. De jonge Belg zou dit normaal toch moeten aankunnen.

clock 14:11 14 uur 11. Het gaat nu echt wel hard in het peloton. Onder meer Julien Bernard en Kamil Gradek moeten de rol lossen. Dylan Groenewegen zit er nog altijd bij. . Het gaat nu echt wel hard in het peloton. Onder meer Julien Bernard en Kamil Gradek moeten de rol lossen. Dylan Groenewegen zit er nog altijd bij.

clock 14:09 14 uur 09. Bahrain Victorious zet zich op kop van het peloton en jaagt het tempo de hoogte in. Met Phil Bauhaus hebben ze een snelle man in de ploeg. Proberen ze Dylan Groenewegen te lossen? . Bahrain Victorious zet zich op kop van het peloton en jaagt het tempo de hoogte in. Met Phil Bauhaus hebben ze een snelle man in de ploeg. Proberen ze Dylan Groenewegen te lossen?

clock 14:07 14 uur 07. De weg loopt opnieuw op: de kopgroep is voor de tweede keer begonnen aan de Côte du Chambon de Bavas (4.9km aan 5%). . De weg loopt opnieuw op: de kopgroep is voor de tweede keer begonnen aan de Côte du Chambon de Bavas (4.9km aan 5%).

clock 14:05 14 uur 05. Geen Tadej Pogacar in dit peloton. De Tour-winnaar verkiest de Ronde van Slovenië in eigen land als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Dat deed hij vorig jaar ook, met het gekende resultaat. . Geen Tadej Pogacar in dit peloton. De Tour-winnaar verkiest de Ronde van Slovenië in eigen land als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Dat deed hij vorig jaar ook, met het gekende resultaat.

clock 14:04 14 uur 04. Pogacar heeft geen wedstrijden nodig om te kunnen winnen, dat heeft hij in het verleden wel bewezen. José De Cauwer. Pogacar heeft geen wedstrijden nodig om te kunnen winnen, dat heeft hij in het verleden wel bewezen. José De Cauwer

clock 14:00 Lek Durbridge. Pech voor Luke Durbridge. De knecht van Team BikeExchange - Jayco staat lek vooraan. . 14 uur . mechanical breakdown Lek Durbridge Pech voor Luke Durbridge. De knecht van Team BikeExchange - Jayco staat lek vooraan.

clock 13:57 13 uur 57. En of Pierre Rolland deze koers kent. Met 13 deelnames voert de Fransman de ranglijst in die statistiek aan. Voor Edvald Boasson Hagen en Chris Froome, zijn medevluchter Maxime Bouet verscheen al 10 keer aan de start. . En of Pierre Rolland deze koers kent. Met 13 deelnames voert de Fransman de ranglijst in die statistiek aan. Voor Edvald Boasson Hagen en Chris Froome, zijn medevluchter Maxime Bouet verscheen al 10 keer aan de start.

clock 13:55 Pech voor Pierre. Pierre Rolland had daarnet even af te rekenen met pech. Een lekke band dwong hem tot een bandenwissel. Intussen heeft de Fransman zijn wagonnetje wel gewoon weer kunnen aanhaken in het peloton. . 13 uur 55. mechanical breakdown Pech voor Pierre Pierre Rolland had daarnet even af te rekenen met pech. Een lekke band dwong hem tot een bandenwissel. Intussen heeft de Fransman zijn wagonnetje wel gewoon weer kunnen aanhaken in het peloton.

clock 13:50 13 uur 50. Laurens Huys komt uit het Oost-Vlaamse Buggenhout. Uit die kleine gemeente komt nog een andere Belgische profrenner: Dries Van Gestel. . Laurens Huys komt uit het Oost-Vlaamse Buggenhout. Uit die kleine gemeente komt nog een andere Belgische profrenner: Dries Van Gestel.

clock 13:42 13 uur 42. Live op Eén. Het woord is nu aan onze commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer. Zij zullen u op Eén gidsen door de finale van de openingsetappe. . Live op Eén Het woord is nu aan onze commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer. Zij zullen u op Eén gidsen door de finale van de openingsetappe.

clock 13:41 Deze keer is het voor Bouet. De tussensprint in Beauchastel is een hapje voor Maxime Bouet. Pierre Rolland laat dit klassement aan zich voorbijgaan. . 13 uur 41. sprint point Deze keer is het voor Bouet De tussensprint in Beauchastel is een hapje voor Maxime Bouet. Pierre Rolland laat dit klassement aan zich voorbijgaan.

clock 13:28 Gemiddelde snelheid: 39,1 km/h. Het eerste wedstrijduur blijft het snelste van deze etappe. De gemiddelde snelheid daalt verder tot 39,1 km/h. . 13 uur 28. average speed Gemiddelde snelheid: 39,1 km/h Het eerste wedstrijduur blijft het snelste van deze etappe. De gemiddelde snelheid daalt verder tot 39,1 km/h.

clock 13:20 13 uur 20. Het peloton rijdt intussen op het grondgebied van Privas. Wout van Aert kent hier de weg. Hij sprintte er in 2020 naar de zege in de Tour. . Het peloton rijdt intussen op het grondgebied van Privas. Wout van Aert kent hier de weg. Hij sprintte er in 2020 naar de zege in de Tour.

clock 13:16 McNulty. Brandon McNulty kampte met een mechanisch probleempje aan de fiets, maar keert terug in het peloton. . 13 uur 16. mechanical breakdown McNulty Brandon McNulty kampte met een mechanisch probleempje aan de fiets, maar keert terug in het peloton.

clock 13:09 Twee puntjes erbij. Côte du Chambon de Bavas (3de categorie): 1. Pierre Rolland, 2 pts 2. Maxime Bouet, 1 pt . 13 uur 09. mountain Twee puntjes erbij Côte du Chambon de Bavas (3de categorie):

clock 12:57 12 uur 57. Toch zal de wielerliefhebber Pierre Rolland vooral kennen van zijn lange vluchten in de Tour. Ook daar pronkte hij al eens in de bolletjestrui, in 2013 mocht hij die 11 dagen lang dragen. . Toch zal de wielerliefhebber Pierre Rolland vooral kennen van zijn lange vluchten in de Tour. Ook daar pronkte hij al eens in de bolletjestrui, in 2013 mocht hij die 11 dagen lang dragen.

clock 12:55 12 uur 55. In een grote ronde lukte het nog niet voor Pierre Rolland, maar in de Dauphiné van 2008 kroonde de toen nog jonge Fransman zich wel tot bergkoning. . In een grote ronde lukte het nog niet voor Pierre Rolland, maar in de Dauphiné van 2008 kroonde de toen nog jonge Fransman zich wel tot bergkoning.

clock 12:52 Rolland in de bollen. De bolletjestrui is binnen voor Pierre Rolland. De Fransman komt ook op de derde klim van de dag als eerste boven en pakt opnieuw twee punten. . 12 uur 52. mountain Rolland in de bollen De bolletjestrui is binnen voor Pierre Rolland. De Fransman komt ook op de derde klim van de dag als eerste boven en pakt opnieuw twee punten.

clock 12:49 Imanol Erviti moest eerder in deze etappe opgeven. 12 uur 49. Imanol Erviti moest eerder in deze etappe opgeven

clock 12:46 12 uur 46. Opgelet: de aankomst van deze openingsetappe is voorzien rond 15 uur. Uw zondagse koersdutje zal vandaag dus maar van korte duur zijn. . Opgelet: de aankomst van deze openingsetappe is voorzien rond 15 uur. Uw zondagse koersdutje zal vandaag dus maar van korte duur zijn.

clock 12:45 12 uur 45. We bevinden ons intussen op het lokale circuit. De renners zullen de Côte du Chambon de Bavas twee keer op en af moeten. Gelukkig voor hen is dat wel de enige helling die nog op het menu staat. . We bevinden ons intussen op het lokale circuit. De renners zullen de Côte du Chambon de Bavas twee keer op en af moeten. Gelukkig voor hen is dat wel de enige helling die nog op het menu staat.

clock 12:43 12 uur 43. Daar is nummer drie: de Côte du Chambon de Bavas (4,7km aan 5.2%). Mikt Pierre Rolland opnieuw op de bergpunten? . Daar is nummer drie: de Côte du Chambon de Bavas (4,7km aan 5.2%). Mikt Pierre Rolland opnieuw op de bergpunten?

clock 12:32 1'40". Het peloton komt weer dichter of spelen de koplopers bewust een spelletje? . 12 uur 32. time difference 1'40" Het peloton komt weer dichter of spelen de koplopers bewust een spelletje?

clock 12:30 Gemiddelde snelheid: 39,9 km/h. Niet super snel, maar ook geen slakkengangetje. Na de eerste twee wedstrijduren hebben we een kleine 80 km achter de kiezen. . 12 uur 30. average speed Gemiddelde snelheid: 39,9 km/h Niet super snel, maar ook geen slakkengangetje. Na de eerste twee wedstrijduren hebben we een kleine 80 km achter de kiezen.

clock 12:27 12 uur 27. De aanwezigheid van Team BikeExchange - Jayco op kop van het peloton is toch wel opmerkelijk te noemen. Met Colleoni, Edmondson, Durbridge, Grmay, Grondahl Jansen en Schultz hebben ze niet meteen hun beste renners naar Frankrijk gestuurd. Is er wel bij: rappe man Dylan Groenewegen. Gaf de Nederlanders zijn ploegmaats de opdracht om de kopgroep niet te ver te laten uitlopen? . De aanwezigheid van Team BikeExchange - Jayco op kop van het peloton is toch wel opmerkelijk te noemen. Met Colleoni, Edmondson, Durbridge, Grmay, Grondahl Jansen en Schultz hebben ze niet meteen hun beste renners naar Frankrijk gestuurd. Is er wel bij: rappe man Dylan Groenewegen. Gaf de Nederlanders zijn ploegmaats de opdracht om de kopgroep niet te ver te laten uitlopen?



clock 12:25 2'00". Onder aanvoering van Jumbo-Visma en Team BikeExchange-Jayco blijft het tijdsverschil binnen de perken. . 12 uur 25. time difference 2'00" Onder aanvoering van Jumbo-Visma en Team BikeExchange-Jayco blijft het tijdsverschil binnen de perken.

clock 12:22 Laurens Huys ment de kopgroep. 12 uur 22. Laurens Huys ment de kopgroep

clock 12:16 Druppels. Na de zonnige start van deze morgen, vallen nu toch de eerste regendruppels naar beneden. Opletten dus. . 12 uur 16. rain Druppels Na de zonnige start van deze morgen, vallen nu toch de eerste regendruppels naar beneden. Opletten dus.

clock 12:14 12 uur 14. Wout van Aert weet wat het is om successen te boeken in de Dauphiné. De Belgische kampioen heeft al 3 ritzeges op zijn palmares staan. Twee in 2019 en eentje in het coronajaar 2020. Komt daar vandaag een vierde bij? . Wout van Aert weet wat het is om successen te boeken in de Dauphiné. De Belgische kampioen heeft al 3 ritzeges op zijn palmares staan. Twee in 2019 en eentje in het coronajaar 2020. Komt daar vandaag een vierde bij?

clock 12:12 12 uur 12. Mijn conditie is nog niet zoals ik ze wil hebben in de Tour. Wout van Aert. Mijn conditie is nog niet zoals ik ze wil hebben in de Tour. Wout van Aert

clock 12:09 12 uur 09. Van Aert: "Ik probeer deze week een rit te winnen, voor het vertrouwen". Van Aert: "Ik probeer deze week een rit te winnen, voor het vertrouwen"

clock 12:06 12 uur 06. Aan ervaring geen gebrek, Benoot reed al vijf keer eerder de Tour. Een etappe pakken lukte nog niet, maar in 2019 kwam hij wel heel dicht. In een overgangsetappe door het Centraal-Massief werd hij geklopt door zijn medevluchter, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. . Aan ervaring geen gebrek, Benoot reed al vijf keer eerder de Tour. Een etappe pakken lukte nog niet, maar in 2019 kwam hij wel heel dicht. In een overgangsetappe door het Centraal-Massief werd hij geklopt door zijn medevluchter, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey.

clock 12:02 12 uur 02. Het grote voordeel van Tiesj Benoot is dat hij op elk type parcours van waarde kan zijn: in de bergen voor Primoz Roglic, in de sprinttrein van Wout van Aert en in de heuveletappes zelfs eventueel voor ritwinst. . Het grote voordeel van Tiesj Benoot is dat hij op elk type parcours van waarde kan zijn: in de bergen voor Primoz Roglic, in de sprinttrein van Wout van Aert en in de heuveletappes zelfs eventueel voor ritwinst.

clock 11:57 11 uur 57. Ik denk dat ik wel van waarde kan zijn in de Tour, maar zo zijn er veel renners binnen de ploeg. Tiesj Benoot. Ik denk dat ik wel van waarde kan zijn in de Tour, maar zo zijn er veel renners binnen de ploeg. Tiesj Benoot

clock 11:52 11 uur 52. Benoot: "Ik wil naar de Tour, of ik ga zien we wel". Benoot: "Ik wil naar de Tour, of ik ga zien we wel"

clock 11:51 11 uur 51. Tiesj Benoot moet de komende dagen zijn plekje in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma afdwingen. Eerder deze week bevestigde de ploegleiding dat enkel Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zeker zijn van hun plek. . Tiesj Benoot moet de komende dagen zijn plekje in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma afdwingen. Eerder deze week bevestigde de ploegleiding dat enkel Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zeker zijn van hun plek.

clock 11:48 Twee puntjes. Côte des Baraques (3e categorie): 1. Pierre Rolland, 2 ptn 2. Maxime Bouet, 1 pt . 11 uur 48. mountain Twee puntjes Côte des Baraques (3e categorie): 1. Pierre Rolland, 2 ptn

clock 11:36 11 uur 36. Het zou niet de eerste keer zijn dat Rolland op de bolletjestrui mikt. In het verleden probeerde hij al vaker de bergtrui te bemachtigen in grote rondes. Voorlopig zonder succes. . Het zou niet de eerste keer zijn dat Rolland op de bolletjestrui mikt. In het verleden probeerde hij al vaker de bergtrui te bemachtigen in grote rondes. Voorlopig zonder succes.

clock 11:31 Opnieuw Rolland. Heeft Pierre Rolland zijn zinnen gezet op de bolletjestrui? De Fransman komt opnieuw als eerste boven op het klimmetje. . 11 uur 31. mountain Opnieuw Rolland Heeft Pierre Rolland zijn zinnen gezet op de bolletjestrui? De Fransman komt opnieuw als eerste boven op het klimmetje.

clock 11:30 2'10". Het tijdsverschil schommelt intussen rond de grens van de twee minuten. Het peloton is duidelijk niet van plan om de vluchters een vrijgeleide te geven. . 11 uur 30. time difference 2'10" Het tijdsverschil schommelt intussen rond de grens van de twee minuten. Het peloton is duidelijk niet van plan om de vluchters een vrijgeleide te geven.

clock 11:27 Tweede opgave. We zijn nog niet eens 50 km onderweg in de openingsetappe van deze Dauphiné, maar er wordt nu al een tweede opgave gemeld. Imanol Erviti, die al in de neutralisatie ten val kwam, geeft er de brui aan. . 11 uur 27. give up Tweede opgave We zijn nog niet eens 50 km onderweg in de openingsetappe van deze Dauphiné, maar er wordt nu al een tweede opgave gemeld.



clock 11:23 11 uur 23. Een profoverwinning heeft Laurens Huys nog niet op zijn naam staan, maar de 23-jarige renner uit Buggenhout toonde de afgelopen weken wel zijn goede vorm in de Ronde van Noorwegen. In de schaduw van Remco Evenepoel toonde hij zich drie keer bij de beste tien in de rituitslag, in het algemeen klassement werd Huys uiteindelijk 7e. . Een profoverwinning heeft Laurens Huys nog niet op zijn naam staan, maar de 23-jarige renner uit Buggenhout toonde de afgelopen weken wel zijn goede vorm in de Ronde van Noorwegen. In de schaduw van Remco Evenepoel toonde hij zich drie keer bij de beste tien in de rituitslag, in het algemeen klassement werd Huys uiteindelijk 7e.

clock 11:21 11 uur 21. Laurens Huys komt uit de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Na een succesvolle stage bij het toenmalige Wallonie Bruxelles, versierde hij een profcontract bij de Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. . Laurens Huys komt uit de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Na een succesvolle stage bij het toenmalige Wallonie Bruxelles, versierde hij een profcontract bij de Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

clock 11:14 2'35". Dan toch nog? Onder impuls van Team BikeExchange en Jumbo-Visma loopt het tijdsverschil weer terug. . 11 uur 14. time difference 2'35" Dan toch nog? Onder impuls van Team BikeExchange en Jumbo-Visma loopt het tijdsverschil weer terug.

clock 11:11 11 uur 11. We bevinden ons nu op een tussenstukje na de eerste klim van de dag. Over een dikke 10 km mogen de renners opnieuw hun klimmersbenen bovenhalen. Dan bereiken we de voet van de Côte des Baraques (3,3km aan 6,6%). . We bevinden ons nu op een tussenstukje na de eerste klim van de dag. Over een dikke 10 km mogen de renners opnieuw hun klimmersbenen bovenhalen. Dan bereiken we de voet van de Côte des Baraques (3,3km aan 6,6%).

clock 11:07 11 uur 07. Moet Laurens Huys vandaag oude Franse moppen vrezen? Met zijn 23 lentes is onze landgenoot een pak jonger dan zijn Franse metgezellen Maxime Bouet (35) en Pierre Rolland (35). . Moet Laurens Huys vandaag oude Franse moppen vrezen? Met zijn 23 lentes is onze landgenoot een pak jonger dan zijn Franse metgezellen Maxime Bouet (35) en Pierre Rolland (35).

clock 11:06 11 uur 06. Boeken toe. Zij die hun zinnen gezet hadden op een vroege vlucht zijn eraan voor de moeite. Het gat met de kopgroep dikt aan tot 3'10". Onoverbrugbaar dus. . Boeken toe Zij die hun zinnen gezet hadden op een vroege vlucht zijn eraan voor de moeite. Het gat met de kopgroep dikt aan tot 3'10". Onoverbrugbaar dus.

clock 11:01 Bergpuntjes. Col de Leyrisse (2e categorie): 1. Pierre Rolland, 5 pts 2. Maxime Bouet, 3 pts 3. Laurens Huys, 2 pts 4. Benjamin Thomas, 1 pt . 11 uur 01. mountain Bergpuntjes Col de Leyrisse (2e categorie):

clock 11:00 11 uur . Laurens Huys en Maxime Bouet hebben Rolland net na de top te pakken. We hebben nu drie leiders. . Laurens Huys en Maxime Bouet hebben Rolland net na de top te pakken. We hebben nu drie leiders.

clock 10:56 Rolland pakt de eerste punten. We zijn boven op de eerste klim van deze Dauphiné. Pierre Rolland is de eerste die de top bereikt. . 10 uur 56. mountain Rolland pakt de eerste punten We zijn boven op de eerste klim van deze Dauphiné. Pierre Rolland is de eerste die de top bereikt.

clock 10:55 10 uur 55. Zijn dit de drie renners die de vlucht van de dag zullen kleuren? Het peloton volgt al op 1'35" van de koploper. . Zijn dit de drie renners die de vlucht van de dag zullen kleuren? Het peloton volgt al op 1'35" van de koploper.

clock 10:50 10 uur 50. Het Frans-Belgische duo blijft voorlopig hangen op een dikke 20 seconden van Rolland. Die zou de steun nochtans goed kunnen gebruiken. . Het Frans-Belgische duo blijft voorlopig hangen op een dikke 20 seconden van Rolland. Die zou de steun nochtans goed kunnen gebruiken.

clock 10:49 10 uur 49. Maxime Bouet is niet alleen, onze landgenoot Laurens Huys probeert samen met de Fransman de oversteek te maken naar Pierre Rolland. . Maxime Bouet is niet alleen, onze landgenoot Laurens Huys probeert samen met de Fransman de oversteek te maken naar Pierre Rolland.

clock 10:48 10 uur 48. Pierre Rolland zet zijn aanval door, hij heeft een kleine voorgift op het peloton. Zijn landgenoot Maxime Bouet probeert intussen de kloof te dichten en aan te sluiten. . Pierre Rolland zet zijn aanval door, hij heeft een kleine voorgift op het peloton. Zijn landgenoot Maxime Bouet probeert intussen de kloof te dichten en aan te sluiten.

clock 10:41 Nu al een opgave. Niklas Märkl (Team DSM) moet de Dauphiné nu al verlaten. De Duitser sukkelde net al achteraan het peloton en lijkt zich duidelijk niet goed te voelen. . 10 uur 41. give up Nu al een opgave Niklas Märkl (Team DSM) moet de Dauphiné nu al verlaten. De Duitser sukkelde net al achteraan het peloton en lijkt zich duidelijk niet goed te voelen.



clock 10:39 10 uur 39. Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) gooien de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok. Het spel kan beginnen! . Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) gooien de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok. Het spel kan beginnen!

clock 10:33 10 uur 33. Het was te denken. Niemand geraakt weg. De vlucht van de dag zal wellicht gevormd worden op het eerste klimmetje. . Het was te denken. Niemand geraakt weg. De vlucht van de dag zal wellicht gevormd worden op het eerste klimmetje.

clock 10:29 10 uur 29. Het klimmetje wachten ze niet af. Een dozijn renners probeert te ontsnappen uit het peloton, maar BORA-hansgrohe laat hen niet zomaar begaan. . Het klimmetje wachten ze niet af. Een dozijn renners probeert te ontsnappen uit het peloton, maar BORA-hansgrohe laat hen niet zomaar begaan.

clock 10:28 10 uur 28. Nu is het nog vlak maar over 7 km bereiken de renners al de eerste beklimming van de dag, de Col de Leyrisse. Een klim van 10,3 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2%. Meteen een mooie opwarmer. . Nu is het nog vlak maar over 7 km bereiken de renners al de eerste beklimming van de dag, de Col de Leyrisse. Een klim van 10,3 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2%. Meteen een mooie opwarmer.

clock 10:23 10 uur 23 match begonnen start time Start En nu zijn we écht weg, met Imanol Erviti.

clock 10:20 10 uur 20. Radio Tour meldt zelfs dat het peloton volledig zal stoppen aan kilometerpaal 0 om Imanol Erviti te laten terugkeren. . Radio Tour meldt zelfs dat het peloton volledig zal stoppen aan kilometerpaal 0 om Imanol Erviti te laten terugkeren.

clock 10:19 10 uur 19. Het peloton toont medelijden en wacht op de gevallen Erviti. Hem nog voor de officiële start alleen achterlaten zou niet echt collegiaal zijn. . Het peloton toont medelijden en wacht op de gevallen Erviti. Hem nog voor de officiële start alleen achterlaten zou niet echt collegiaal zijn.

clock 10:15 Nu al een val. De kogel van het startschot is nog maar net de lucht in geschoten, maar nu al ligt er een renner tegen de grond. Imanol Erviti moet passeren langs de dokter. . 10 uur 15. fall Nu al een val De kogel van het startschot is nog maar net de lucht in geschoten, maar nu al ligt er een renner tegen de grond. Imanol Erviti moet passeren langs de dokter.

clock 10:14 10 uur 14. En avant! De 74ste editie van het Critérium du Dauphiné is op gang geschoten, voorlopig wel nog achter de wagen. . En avant! De 74ste editie van het Critérium du Dauphiné is op gang geschoten, voorlopig wel nog achter de wagen.

clock 10:02 10 uur 02. Tijd om de koerssokken nog wat hoger te trekken of een laatste plasje te doen. De renners mogen zich stilaan begeven naar de start voor de neutralisatie. De officiële start vindt plaats over een klein kwartiertje, om 10.20 uur. . Tijd om de koerssokken nog wat hoger te trekken of een laatste plasje te doen. De renners mogen zich stilaan begeven naar de start voor de neutralisatie. De officiële start vindt plaats over een klein kwartiertje, om 10.20 uur.

clock 09:57 09 uur 57. De podiumpresentatie is intussen volop aan de gang. Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome kreeg een bescheiden onthaal van het lokale Franse publiek. In 2015 en 2016 was de Brit ook de beste in de Dauphiné, maar die prestatie zal hij - ondanks de tekenen van beterschap - allicht niet kunnen herhalen in de editie van dit jaar. . De podiumpresentatie is intussen volop aan de gang. Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome kreeg een bescheiden onthaal van het lokale Franse publiek.



clock 09:44 09 uur 44. Weerpraatje. In tegenstelling tot bij ons wordt er vandaag mooi weer verwacht in de Franse Ardèche. In startplaats La Voulte-sur-Rhone is er geen wolkje aan de lucht te bespeuren. Daar kan onderweg wel nog verandering in komen, in de absolute slotfase van deze etappe zou het zelfs nog wat kunnen druppelen. Maar kou zullen de renners niet moeten lijden, het wordt zuiders warm met zo'n 27 graden. . Weerpraatje In tegenstelling tot bij ons wordt er vandaag mooi weer verwacht in de Franse Ardèche. In startplaats La Voulte-sur-Rhone is er geen wolkje aan de lucht te bespeuren. Daar kan onderweg wel nog verandering in komen, in de absolute slotfase van deze etappe zou het zelfs nog wat kunnen druppelen. Maar kou zullen de renners niet moeten lijden, het wordt zuiders warm met zo'n 27 graden.

clock 09:32 09 uur 32. Wie staat er allemaal aan de start? Jumbo-Visma neemt de Dauphiné als voorbereidingskoers op de Tour wel heel strikt. Met Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard aan de start willen ze de onderlinge samenwerking al eens testen. Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk en Christophe Laporte zullen deze week hun Tour-selectie moeten afdwingen. Primoz Roglic lijkt topfavoriet voor de eindwinst in deze etappekoers, maar mag concurrentie verwachten uit de hoek van INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie stuurde Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart naar Frankrijk. Ook Wilco Kelderman, Enric Mas, David Gaudu en Jack Haig behoren tot het kransje favorieten op eindwinst. . Wie staat er allemaal aan de start? Jumbo-Visma neemt de Dauphiné als voorbereidingskoers op de Tour wel heel strikt. Met Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard aan de start willen ze de onderlinge samenwerking al eens testen. Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk en Christophe Laporte zullen deze week hun Tour-selectie moeten afdwingen.

Primoz Roglic lijkt topfavoriet voor de eindwinst in deze etappekoers, maar mag concurrentie verwachten uit de hoek van INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie stuurde Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart naar Frankrijk. Ook Wilco Kelderman, Enric Mas, David Gaudu en Jack Haig behoren tot het kransje favorieten op eindwinst.

clock 09:22 09 uur 22. Dauphiné Uw gids voor de Dauphiné: parcours, deelnemers en livestream