LIVESTREAM Dauphiné: Van Wilder lost op spectaculaire slotklim naar La Plagne

In het Critérium du Dauphiné moeten de klassementsmannen vandaag kleur bekennen in de 1e van 2 zware bergritten. De slotklim naar La Plagne is 17,1 kilometer lang. Wie neemt een optie op de eindzege? Het slot van de zevende etappe in de Dauphiné kan u op deze pagina volgen met de livestream vanaf 13u40.