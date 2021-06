LIVE: Bakelants en Van Avermaet in de kopgroep, wat brengen de bergen nog?

12:57 12 uur 57. We duiken de laatste 100 km in. Na een verschroeiend begin is het tempo in het peloton een beetje gestokt. De kopgroep moet nog 100 km afleggen. Binnen een kleine 50 km krijgen we de eerste klim van de dag. . We duiken de laatste 100 km in Na een verschroeiend begin is het tempo in het peloton een beetje gestokt. De kopgroep moet nog 100 km afleggen. Binnen een kleine 50 km krijgen we de eerste klim van de dag.

12:53 12 uur 53. Het peloton geeft de kopgroep de nodige ruimte. Het volgt op 2'35" ondertussen. Wil de kopgroep het tot het einde uitzingen, dan zullen er nog wat minuten moeten bijkomen. . Het peloton geeft de kopgroep de nodige ruimte. Het volgt op 2'35" ondertussen. Wil de kopgroep het tot het einde uitzingen, dan zullen er nog wat minuten moeten bijkomen.

In de kopgroep is onze landgenoot Greg Van Avermaet degene die het best geplaatst is in het klassement. De rit vandaag is op papier te lastig voor Van Avermaet, maar dat was die op de Olympische Spelen in Rio ook. 12 uur 47.

12:47 12 uur 47.

12:42 De kopgroep krijgt een vrijgeleide. De kopgroep draait uitstekend rond. In een mum van tijd loopt de voorsprong op tot 1'55". Kunnen Bakelants en Van Avermaet vandaag voor de verrassing zorgen? . 12 uur 42. De kopgroep krijgt een vrijgeleide De kopgroep draait uitstekend rond. In een mum van tijd loopt de voorsprong op tot 1'55". Kunnen Bakelants en Van Avermaet vandaag voor de verrassing zorgen?

12:40 50,3 km per uur. Wow. Het eerste uur werd er maar liefst 50,3 kilometer afgelegd. Een razendsnel eerste uur van deze wedstrijd. . 12 uur 40. 50,3 km per uur Wow. Het eerste uur werd er maar liefst 50,3 kilometer afgelegd. Een razendsnel eerste uur van deze wedstrijd.

12:33 12 uur 33. Bakelants en Van Avermaet zijn mee! De 14 vluchters rijden 25" voor het peloton uit. Dit zijn de namen: Lawson Craddock (EF Nippo), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Anthony Perez (Cofidis), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Laurent Pichon (Arkéa Samsic), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Sven Erik Bystrom (UAE), Josef Cerny (Deceuninck), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Barnabas Peak (BikeExchange), Martin Salmon (Team DSM), Franck Bonnamour (B&B p/b KTM), Greg Van Avermaet (AG2R) en Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert). . Bakelants en Van Avermaet zijn mee! De 14 vluchters rijden 25" voor het peloton uit. Dit zijn de namen:



Lawson Craddock (EF Nippo), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Anthony Perez (Cofidis), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Laurent Pichon (Arkéa Samsic), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Sven Erik Bystrom (UAE), Josef Cerny (Deceuninck), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Barnabas Peak (BikeExchange), Martin Salmon (Team DSM), Franck Bonnamour (B&B p/b KTM), Greg Van Avermaet (AG2R) en Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert).

12:30 12 uur 30. We hebben een kopgroep! Het heeft 43 km geduurd, maar het peloton heeft dan toch enkele renners laten rijden. Negen vluchters kiezen voor de aanval, onder hen ook bollentrui Holmes. Hij wil zijn trui redden vandaag. . We hebben een kopgroep! Het heeft 43 km geduurd, maar het peloton heeft dan toch enkele renners laten rijden. Negen vluchters kiezen voor de aanval, onder hen ook bollentrui Holmes. Hij wil zijn trui redden vandaag.

12:15 12 uur 15. De wind speelt zijn rol. Het peloton krijgt vandaag rugwind tot aan de voet van de eerste klim. Is dat de reden waarom er nu zo hard gereden wordt? . De wind speelt zijn rol Het peloton krijgt vandaag rugwind tot aan de voet van de eerste klim. Is dat de reden waarom er nu zo hard gereden wordt?

12:09 12 uur 09. Mads Wurtz Schmidt probeert het. Daar is de volgende renner die zin heeft in de vroege vlucht. Mads Wurtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) probeert weg te springen uit het peloton, maar daar hebben ze geen oren naar een kopgroep. Wurtz Schmidt wordt meteen gegrepen. . Mads Wurtz Schmidt probeert het Daar is de volgende renner die zin heeft in de vroege vlucht. Mads Wurtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) probeert weg te springen uit het peloton, maar daar hebben ze geen oren naar een kopgroep. Wurtz Schmidt wordt meteen gegrepen.

12:09 12 uur 09.

12:04 12 uur 04.

12:00 12 uur . Het gaat hard in het peloton. Een aantal jongens proberen wel voor de aanval te kiezen, maar tegen dit tempo is dat een onmogelijke opdracht. De eerste 20 km werd er tegen 49 kilometer per uur gereden. . Het gaat hard in het peloton Een aantal jongens proberen wel voor de aanval te kiezen, maar tegen dit tempo is dat een onmogelijke opdracht. De eerste 20 km werd er tegen 49 kilometer per uur gereden.

11:54 11 uur 54. Na goed 15 kilometer koers rijden we rond tegen een gemiddelde van bijna 50 (!) kilometer per uur. Zo wordt het wel heel moeilijk om een vroege vlucht op poten te zetten. . Na goed 15 kilometer koers rijden we rond tegen een gemiddelde van bijna 50 (!) kilometer per uur. Zo wordt het wel heel moeilijk om een vroege vlucht op poten te zetten.

11:48 11 uur 48. Na goed 10 kilometer is er nog altijd geen kopgroep tot stand gekomen. Wanneer krijgen we aan aanval? . Na goed 10 kilometer is er nog altijd geen kopgroep tot stand gekomen. Wanneer krijgen we aan aanval?

11:43 11 uur 43. Verschroeiende start. Het peloton gaat meteen tegen een zeer hoog tempo van start. Zo wordt het moeilijk voor eventuele vluchters om voor de aanval te kiezen. Julien Bernard (Trek-Segafredo) en Harry Sweeny (Lotto-Soudal) proberen het, maar worden al snel gegrepen. . Verschroeiende start Het peloton gaat meteen tegen een zeer hoog tempo van start. Zo wordt het moeilijk voor eventuele vluchters om voor de aanval te kiezen. Julien Bernard (Trek-Segafredo) en Harry Sweeny (Lotto-Soudal) proberen het, maar worden al snel gegrepen.

11:40 11 uur 40.

11:40 11 uur 40 match begonnen On y va! Pang! Het startschot is gegeven. De renners zijn begonnen aan de eerste bergetappe in deze Dauphiné. Zorgt die beklimmingen meteen voor het gewenste spektakel?