LIVE: Wellens en Stuyven gegrepen, wat brengt de lastige finale nog?

15:16 Bystrøm bereikte de top. Bystrøm kan aan de afdaling van de Col de la Barbe Bleu beginnen. Hij heeft op de top nog een voorsprong van een minuut op het peloton. Het is nog 25 km tot de finish. . 15 uur 16. Bystrøm bereikte de top Bystrøm kan aan de afdaling van de Col de la Barbe Bleu beginnen. Hij heeft op de top nog een voorsprong van een minuut op het peloton. Het is nog 25 km tot de finish.

15:14 Exit Venturini en Groves. Clement Venturini was daarnet ook betrokken bij de val. De Fransman verlaat nu de Dauphiné. Hij is niet alleen. Ook Kaden Groves verlaat de Dauphiné na een val. . 15 uur 14. Exit Venturini en Groves Clement Venturini was daarnet ook betrokken bij de val. De Fransman verlaat nu de Dauphiné. Hij is niet alleen. Ook Kaden Groves verlaat de Dauphiné na een val.

15:10 Oliveira moet opgeven. Ivo Oliveira kan niet verder. De Portugees startte gisteren nog als eerste aan de tijdrit, maar moet nu de strijd staken. Hij verlaat de Dauphiné. . 15 uur 10. Oliveira moet opgeven Ivo Oliveira kan niet verder. De Portugees startte gisteren nog als eerste aan de tijdrit, maar moet nu de strijd staken. Hij verlaat de Dauphiné.

15:07 Val achteraan het peloton. Het peloton wordt plots opgeschrikt door een val. Vooral AG2R is het grote slachtoffer. Enkele renners van de Franse formatie gaan tegen het asfalt. Ook Holmes, de bollentrui, moet voet aan grond zetten. . 15 uur 07. Val achteraan het peloton Het peloton wordt plots opgeschrikt door een val. Vooral AG2R is het grote slachtoffer. Enkele renners van de Franse formatie gaan tegen het asfalt. Ook Holmes, de bollentrui, moet voet aan grond zetten.

15:05 15 uur 05. Nog 30 km te gaan. We duiken de laatste 30 km in. Zo dadelijk komen er nog 2 pittige beklimmingen aan. Eerst krijgen we de Col de Barbe Bleu, daarna is de Côte du Montrebut aan de beurt. . Nog 30 km te gaan We duiken de laatste 30 km in. Zo dadelijk komen er nog 2 pittige beklimmingen aan. Eerst krijgen we de Col de Barbe Bleu, daarna is de Côte du Montrebut aan de beurt.

15:03 15 uur 03. Bystrøm heeft een serieuze versnelling in de benen. De 29-jarige Noor heeft ondertussen al een voorsprong van 1'14". . Bystrøm heeft een serieuze versnelling in de benen. De 29-jarige Noor heeft ondertussen al een voorsprong van 1'14".

15:01 15 uur 01. De aanval van Bystrøm. De aanval van Bystrøm

14:59 14 uur 59. Een aanval! We krijgen dan toch nog een aanvaller. Bystrøm trekt ten aanval. Het peloton laat de Noor ook gaan. De renner van UAE Team Emirates fietst meteen een voorsprong van 38" bij elkaar. . Een aanval! We krijgen dan toch nog een aanvaller. Bystrøm trekt ten aanval. Het peloton laat de Noor ook gaan. De renner van UAE Team Emirates fietst meteen een voorsprong van 38" bij elkaar.

14:58 14 uur 58. Lachende gezichten bij Ineos. Er kan nog een lach af bij Ineos. Hebben ze gisteren de verjaardag gevierd van Kwiatkowski, of zijn ze gewoon blij door het mooie weer? . Lachende gezichten bij Ineos Er kan nog een lach af bij Ineos. Hebben ze gisteren de verjaardag gevierd van Kwiatkowski, of zijn ze gewoon blij door het mooie weer?

14:53 14 uur 53. Wat gaat het peloton nu doen? De vroege vlucht is gegrepen. Gaat het peloton nu nog 40 km controleren, of krijgen we nog een aanval? . Wat gaat het peloton nu doen? De vroege vlucht is gegrepen. Gaat het peloton nu nog 40 km controleren, of krijgen we nog een aanval?

14:52 14 uur 52. Het is een etappe die er op het einde zal inhakken. José De Cauwer. Het is een etappe die er op het einde zal inhakken José De Cauwer

14:50 14 uur 50. Ook Cerny gegrepen. Lang heeft Cerny niet op kop gereden. De Tsjech wordt opgepeuzeld door het peloton. Het is nog 42 km tot de meet. . Ook Cerny gegrepen Lang heeft Cerny niet op kop gereden. De Tsjech wordt opgepeuzeld door het peloton. Het is nog 42 km tot de meet.

14:46 14 uur 46. Cerny gaat solo. Het peloton staat op het punt om de twee vluchters in te rekenen. Dat is buiten Josef Cerny gerekend. De Tsjech laat Mullen achter en gaat er alleen vandoor. . Cerny gaat solo Het peloton staat op het punt om de twee vluchters in te rekenen. Dat is buiten Josef Cerny gerekend. De Tsjech laat Mullen achter en gaat er alleen vandoor.

14:42 14 uur 42. Vooral Pöstlberger zal opgelucht ademhalen nu Asgreen weer in het peloton zit. De Deen was een gevaar voor het klassement, maar die dreiging is nu gaan liggen. . Vooral Pöstlberger zal opgelucht ademhalen nu Asgreen weer in het peloton zit. De Deen was een gevaar voor het klassement, maar die dreiging is nu gaan liggen.

14:39 14 uur 39. Stuyven en Wellens gegrepen. Het heeft niet mogen zijn voor Jasper Stuyven en Tim Wellens. Het peloton rekent de vroege vlucht in. Enkel Cerny en Mullen krijgen nog wat ruimte. De twee rijden 35" voor het peloton uit. . Stuyven en Wellens gegrepen Het heeft niet mogen zijn voor Jasper Stuyven en Tim Wellens. Het peloton rekent de vroege vlucht in. Enkel Cerny en Mullen krijgen nog wat ruimte. De twee rijden 35" voor het peloton uit.



14:38 14 uur 38. Peloton in twee stukken. Ook het peloton rijdt plots in verschillende stukken. Ilan Van Wilder heeft zich laten verrassen en zit in de tweede groep. Kan hij dit nog rechtzetten? . Peloton in twee stukken Ook het peloton rijdt plots in verschillende stukken. Ilan Van Wilder heeft zich laten verrassen en zit in de tweede groep. Kan hij dit nog rechtzetten?

14:37 14 uur 37. Het breekt in stukken bij de achtervolgers. Wellens, Stuyven en Asgreen hebben hun drie kompanen achtergelaten. Het drietal gaat op zoek naar Cerny en Mullen. . Het breekt in stukken bij de achtervolgers Wellens, Stuyven en Asgreen hebben hun drie kompanen achtergelaten. Het drietal gaat op zoek naar Cerny en Mullen.

14:32 14 uur 32. 2 koplopers . Het gat met de 6 andere vluchters groeit. De twee leiders hebben een voorsprong van 24 seconden bij elkaar gefietst. Willen Cerny en Mullen er een Trofeo Baracchi van maken? Daar lijkt het alleszins op. . 2 koplopers Het gat met de 6 andere vluchters groeit. De twee leiders hebben een voorsprong van 24 seconden bij elkaar gefietst. Willen Cerny en Mullen er een Trofeo Baracchi van maken? Daar lijkt het alleszins op.