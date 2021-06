Loetsenko wint tijdrit in Dauphiné, maar grijpt net naast leiderstrui

Vingegaard zet een eerste richttijd neer

Het was Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard die als eerste een richttijd neerzette. Hij zou pas het laatste halfuur zijn plekje in de hotseat moeten afstaan. Vingegaard eindigde uiteindelijk als zevende.

Astana op plek 1 en 2, Pöstlberger redt zijn trui

Richie Porte nam het plekje van de Deen in, maar lang zou de 36-jarige Australiër er niet vertoeven. Vooral de renners van Astana hadden nog een verrassing in petto.

Eerst klokte Ion Izagirre de snelste tijd. Daarna was het de beurt aan zijn ploegmaat Aleksej Loetsenko. De Kazak reed een ijzersterk tweede deel en finishte 8 seconden voor zijn ploegmaat.

Het was wachten op favoriet Geraint Thomas. Thomas was in de Ronde van Romandië nog goed voor een derde plek, maar slaagde er vandaag na een kanonstart niet in om zijn inspanning tot de finish vol te houden. Thomas zou pas als tiende eindigen.



Naast Thomas was het ook uitkijken naar witte trui Ilan Van Wilder. De 21-jarige renner reed een dijk van een tijdrit en doet zo een gouden zaak in de strijd om de witte jongerentrui.



Loetsenko pakt zo zijn eerste overwinning van het seizoen. In het klassement komt de Kazak tot op 1 seconde van leider Pöstlberger, die nog net zijn leiderstrui kon redden.