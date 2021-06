LIVE: Knalt Geraint Thomas meteen naar de leiding in de tijdrit?

Fase per fase

13:50 13 uur 50. Sweeny opent sterk. Harry Sweeny mengt zich in de debatten. De 22-jarige Australiër van Lotto-Soudal rijdt bij het eerste tussenpunt even snel als Tony Martin. Kan hij in het tweede deel verrassen? . Sweeny opent sterk Harry Sweeny mengt zich in de debatten. De 22-jarige Australiër van Lotto-Soudal rijdt bij het eerste tussenpunt even snel als Tony Martin. Kan hij in het tweede deel verrassen?

13:48 13 uur 48. Der Panzerwagen! Lang heeft Josef Cerny niet kunnen genieten van de hotseat. Tony Martin laat nog eens zien waarom hij ooit vier keer wereldkampioen tijdrijden is geweest. De Duitser van Jumbo-Visma klokt af op 22'35", 22 seconden sneller dan Cerny. . Der Panzerwagen! Lang heeft Josef Cerny niet kunnen genieten van de hotseat. Tony Martin laat nog eens zien waarom hij ooit vier keer wereldkampioen tijdrijden is geweest. De Duitser van Jumbo-Visma klokt af op 22'35", 22 seconden sneller dan Cerny.

13:46 13 uur 46. Ondertussen is ook Chad Haga van start gegaan. De Amerikaan van Team DSM kan ook goed tegen de klok rijden. Kan hij Cerny bedrijgen? . Ondertussen is ook Chad Haga van start gegaan. De Amerikaan van Team DSM kan ook goed tegen de klok rijden. Kan hij Cerny bedrijgen?

13:42 13 uur 42. Sterke finish Cerny. Josef Cerny neemt de plek van Oliveira over in de hotseat. De Tsjech van Deceuninck-Quick Step is 27" sneller dan de Portugees. Het is nu wachten op Martin. . Sterke finish Cerny Josef Cerny neemt de plek van Oliveira over in de hotseat. De Tsjech van Deceuninck-Quick Step is 27" sneller dan de Portugees. Het is nu wachten op Martin.

13:40 13 uur 40. Oliveira komt binnen. Oliveira perst er nog een kleine versnelling uit en finisht in 23'24". Dat lijkt niet goed genoeg om lang in de hotseat te blijven. . Oliveira komt binnen Oliveira perst er nog een kleine versnelling uit en finisht in 23'24". Dat lijkt niet goed genoeg om lang in de hotseat te blijven.

13:36 13 uur 36. Cerny is 1" sneller dan Martin. Bij het eerste tussenpunt is Josef Cerny momenteel 1 seconde sneller dan Tony Martin. Hij klokt af in 9'40". Al kan er nog veel gebeuren in het tweede deel van de tijdrit. . Cerny is 1" sneller dan Martin Bij het eerste tussenpunt is Josef Cerny momenteel 1 seconde sneller dan Tony Martin. Hij klokt af in 9'40". Al kan er nog veel gebeuren in het tweede deel van de tijdrit.

13:33 13 uur 33. Wachten op een eerste richttijd. 17 renners zijn ondertussen onderweg. Het is wachten tot we een eerste richttijd krijgen. We kijken dan vooral naar Cerny. . Wachten op een eerste richttijd 17 renners zijn ondertussen onderweg. Het is wachten tot we een eerste richttijd krijgen. We kijken dan vooral naar Cerny.

13:29 Elke dag is er wel iemand jarig in de Dauphiné. Vandaag is Michal Kwiatkowski aan de beurt. Kan de Pool zijn 31e verjaardag vieren met een sterke tijdrit? 13 uur 29. Elke dag is er wel iemand jarig in de Dauphiné. Vandaag is Michal Kwiatkowski aan de beurt. Kan de Pool zijn 31e verjaardag vieren met een sterke tijdrit?

13:28 13 uur 28.

13:26 13 uur 26. Stijn Steels start. Met Stijn Steels is er ook een eerste landgenoot aan zijn tijdrit begonnen. Na Steels volgen er nog 18 landgenoten. . Stijn Steels start Met Stijn Steels is er ook een eerste landgenoot aan zijn tijdrit begonnen. Na Steels volgen er nog 18 landgenoten.

13:24 13 uur 24. Ook Tony Martin maakt zich klaar voor zijn tijdrit. De Duitser van Jumbo-Visma won maar liefst 4 keer het WK tijdrijden, al dateert zijn laatste wereldtitel al wel van 2016. Kan der Panzerwagen zich vandaag nog eens tonen? . Ook Tony Martin maakt zich klaar voor zijn tijdrit. De Duitser van Jumbo-Visma won maar liefst 4 keer het WK tijdrijden, al dateert zijn laatste wereldtitel al wel van 2016. Kan der Panzerwagen zich vandaag nog eens tonen?

13:21 13 uur 21.

13:20 13 uur 20. Wat kan Josef Cerny? Voor de eerste echte kanontijd moeten we misschien kijken naar de Tsjechische hardrijder Josef Cerny. De renner van Deceuninck-Quick Step is vandaag een van de outsiders voor de zege. Hij begint nu aan zijn tijdrit. . Wat kan Josef Cerny? Voor de eerste echte kanontijd moeten we misschien kijken naar de Tsjechische hardrijder Josef Cerny. De renner van Deceuninck-Quick Step is vandaag een van de outsiders voor de zege. Hij begint nu aan zijn tijdrit.

13:18 13 uur 18.

13:17 13 uur 17 match begonnen On y va! Ivo Oliveira is eraan begonnen. Hij rolt als eerste het podium af in deze tijdrit.

13:06 13 uur 06. Draagt Pöstlberger straks nog de leiderstrui? Lukas Pöstlberger voert het algemeen klassement aan. Het valt nog af te wachten of dat straks ook nog het geval is. De Oostenrijker staat niet bekend als tijdritspecialist en jongens als Asgreen, Thomas en Van Wilder volgen op minder dan een halve minuut. . Draagt Pöstlberger straks nog de leiderstrui? Lukas Pöstlberger voert het algemeen klassement aan. Het valt nog af te wachten of dat straks ook nog het geval is. De Oostenrijker staat niet bekend als tijdritspecialist en jongens als Asgreen, Thomas en Van Wilder volgen op minder dan een halve minuut.

13:04 13 uur 04. Mooi weer vandaag. Net als de voorbije dagen is de zon weer aanwezig in Frankrijk. Door het warme weer is goed hydrateren de boodschap voor de renners. . Mooi weer vandaag Net als de voorbije dagen is de zon weer aanwezig in Frankrijk. Door het warme weer is goed hydrateren de boodschap voor de renners.

13:02 13 uur 02.

12:49 Ook Ben Hermans heeft ondertussen het parcours verkend. 12 uur 49. Ook Ben Hermans heeft ondertussen het parcours verkend.