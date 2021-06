LIVE Dauphiné: Vliegen in de vlucht van de dag, krijgen we straks een sprint?

Fase per fase

Fase per fase

14:50 14 uur 50. Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. Er worden wel treintjes opgezet, maar echt doorrijden doen ze voorlopig nog niet. Vliegen en Goldstein zien hun voorsprong weer gevoelig groeien. . Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. Er worden wel treintjes opgezet, maar echt doorrijden doen ze voorlopig nog niet. Vliegen en Goldstein zien hun voorsprong weer gevoelig groeien.

14:45 14 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399708407523954689

14:43 14 uur 43. Nog 60 km. De renners beginnen zich op te maken voor de finale van deze derde etappe in de Dauphiné. Colbrelli ziet er alvast nog fris uit. De Italiaan greep al twee keer nipt naast de overwinning, is het vandaag wel raak? . Nog 60 km De renners beginnen zich op te maken voor de finale van deze derde etappe in de Dauphiné. Colbrelli ziet er alvast nog fris uit. De Italiaan greep al twee keer nipt naast de overwinning, is het vandaag wel raak?

14:40 14 uur 40. Het peloton speelt met de koplopers. De voorsprong zakt weer tot een minuut. De dagwinst pakken zal bijzonder moeilijk worden voor het leidersduo. . Het peloton speelt met de koplopers. De voorsprong zakt weer tot een minuut. De dagwinst pakken zal bijzonder moeilijk worden voor het leidersduo.

14:36 14 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399705347590340610

14:32 Er is weer ademruimte. Vliegen en Goldstein draaien nog steeds goed rond. Het gat met het peloton loopt weer op. Het verschil bedraagt momenteel 1'50". . 14 uur 32. Er is weer ademruimte Vliegen en Goldstein draaien nog steeds goed rond. Het gat met het peloton loopt weer op. Het verschil bedraagt momenteel 1'50".

14:25 14 uur 25. Het leek er even op of het peloton de vluchters nu al zouden gaan grijpen, maar Bora-Hansgrohe wil nog even wachten. De Duitse formatie zet zich weer op kop van het peloton. De voorsprong van de kopgroep groeit weer tot 1'15". . Het leek er even op of het peloton de vluchters nu al zouden gaan grijpen, maar Bora-Hansgrohe wil nog even wachten. De Duitse formatie zet zich weer op kop van het peloton. De voorsprong van de kopgroep groeit weer tot 1'15".

14:19 Nog slechts 45" voor het leidersduo. Het gaat verschroeiend hard in het peloton. De voorsprong van Vliegen en co. zakt naar 45". Het is nog 80 km tot de meet. . 14 uur 19. Nog slechts 45" voor het leidersduo Het gaat verschroeiend hard in het peloton. De voorsprong van Vliegen en co. zakt naar 45". Het is nog 80 km tot de meet.

14:16 14 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399700976605466625

14:14 14 uur 14. Goldstein weer als eerste boven. Vliegen is niet geïnteresseerd in de punten onderweg. Goldstein komt weer als eerste boven. Het peloton komt ondertussen wel heel dichtbij. De voorsprong van het leidersduo is gedaald tot slechts 1 minuut. . Goldstein weer als eerste boven Vliegen is niet geïnteresseerd in de punten onderweg. Goldstein komt weer als eerste boven.



Het peloton komt ondertussen wel heel dichtbij. De voorsprong van het leidersduo is gedaald tot slechts 1 minuut.

14:08 14 uur 08. De achtervolging is ingezet. Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe zetten zich op kop van het peloton. Het tempo gaat de hoogte in. Dit is alleen maar nadelig voor de vlucht van Vliegen. . De achtervolging is ingezet Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe zetten zich op kop van het peloton. Het tempo gaat de hoogte in. Dit is alleen maar nadelig voor de vlucht van Vliegen.

14:04 Col des Limites. De renners naderen de laatste klim van de dag. De Col des Limites is er eentje van derde categorie. Er zal 3,7 km geklommen worden aan 5,5%. Vliegen en co zullen dus hun limieten moeten opzoeken om hun voorsprong op het peloton te behouden. . 14 uur 04. Col des Limites De renners naderen de laatste klim van de dag. De Col des Limites is er eentje van derde categorie. Er zal 3,7 km geklommen worden aan 5,5%. Vliegen en co zullen dus hun limieten moeten opzoeken om hun voorsprong op het peloton te behouden.

14:02 Snel tweede uur. Het tweede uur ging beduidend sneller dan het eerste. Vliegen en Goldstein legde 42,3 kilometer af. Dat brengt het gemiddelde op 38,4 kilometer per uur. . 14 uur 02. Snel tweede uur Het tweede uur ging beduidend sneller dan het eerste. Vliegen en Goldstein legde 42,3 kilometer af. Dat brengt het gemiddelde op 38,4 kilometer per uur.

13:57 13 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399696212392038401

13:54 Holmes bij de dokter. Is er en probleem met Matthew Holmes? De leider in het bergklassement vraagt assistentie van een dokter. Voelt hij zich niet goed of is er meer aan de hand? . 13 uur 54. Holmes bij de dokter Is er en probleem met Matthew Holmes? De leider in het bergklassement vraagt assistentie van een dokter. Voelt hij zich niet goed of is er meer aan de hand?

13:53 13 uur 53. Nog 100 km. Met nog 100 km op het programma blijft de voorsprong van de twee leiders dalen. Het peloton volgt op 2'15". Het lijkt erop dat ze zich niet nog eens willen laten verrassen door de vroege vlucht. . Nog 100 km Met nog 100 km op het programma blijft de voorsprong van de twee leiders dalen. Het peloton volgt op 2'15". Het lijkt erop dat ze zich niet nog eens willen laten verrassen door de vroege vlucht.

13:50 13 uur 50. Ilan Van Wilder mag, na zijn zevende plek gisteren, vandaag de witte jongerentrui aantrekken.

13:47 13 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399693273686581252

13:44 13 uur 44. Kasper Asgreen pakt de bonificatieseconde. Kasper Asgreen snoept de laatste punten weg voor de groene trui. De Deen pakt daarmee ook de overgebleven bonificatieseconde. Heeft Asgreen klassementsambities? . Kasper Asgreen pakt de bonificatieseconde Kasper Asgreen snoept de laatste punten weg voor de groene trui. De Deen pakt daarmee ook de overgebleven bonificatieseconde. Heeft Asgreen klassementsambities?