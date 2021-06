Driemaal is scheepsrecht voor Sonny Colbrelli in de Dauphiné

Vliegen bekroont vroege vlucht met de strijdlust

Met Van Moer en Pöstlberger trok de voorbije dagen telkens een vluchter aan het langste eind. Het peloton wou zich vandaag dan ook geen derde keer laten verrassen. Loïc Vliegen dacht daar anders over. Hij trok samen met de Israëlische kampioen Omer Goldstein ten aanval. Het duo kreeg nooit de gewenste grote voorsprong. Op goed 30 km van de streep leek het duo ingerekend te worden, maar Vliegen had daar nog geen zin in. Solo reed hij nog enkele kilometers voor het peloton hem definitief bij het nekvel greep. Het leverde Vliegen de strijdlust op.

Derde keer goede keer voor Colbrelli

Met een finale waarbij het venijn vooral in de staart zat, was het uitkijken naar Sonny Colbrelli. De Italiaan van Bahrain Victorious werd de voorbije dagen telkens tweede en was gebrand op de zege.

De laatste meters liepen stevig bergop. Astana-puncher Alex Aranburu gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok. Enkel Colbrelli kon de Bask volgen. In een sprint van stervende zwanen wist Colbrelli alsnog zijn fiets als eerste over de streep te gooien.

Aranburu werd tweede. McNulty klopte Jasper Stuyven nog net voor de derde plek. In het klassement komt Colbrelli tot op 2 seconden van leider Pöstlberger. Morgen staat een korte tijdrit van 16,4 km op het programma.