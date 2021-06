Draagt de vroege vlucht weer tot het einde of zijn de sprinters vandaag aan zet?

Na twee hobbelige etappes kunnen de sprinters vandaag eindelijk hun snelle benen aanspreken. De voorbije dagen kwam de winnaar telkens uit de vroege vlucht. Is dat vandaag ook zo, of rekent het peloton de kopgroep deze keer wel op tijd in? Volg de wedstrijd vanaf 14.50 live op Eén of via de livestream. Kan je niet wachten tot dan? Dan kan je zoals gewoonlijk de koers van start tot finish volgen met tekstupdates.