LIVESTREAM: Van Moer lost, krijgt het peloton vluchter Pöstlberger nog te pakken?

Fase per fase

De deur staat open achteraan het peloton. Het beulwerk van Ineos zorgt ervoor dat de ene na de andere renner moet lossen. De voorsprong van Pöstlberger bedraagt nog 1'32". Wanneer komt er een aanval in het peloton?



De voorsprong van Pöstlberger bedraagt nog 1'32". Wanneer komt er een aanval in het peloton?

15:46 15 uur 46. Van Moer moet lossen. Brent Van Moer moet de rol lossen. De leider in het klassement won gisteren na een lange vlucht en bekoopt dat nu. Wellens probeert Van Moer nog terug te brengen. Ook voor Chris Froome gaat het ondertussen te snel.



Wellens probeert Van Moer nog terug te brengen. Ook voor Chris Froome gaat het ondertussen te snel.

15:44 15 uur 44. Het zal een moeilijke opdracht worden voor Pöstlberger. Het peloton jaagt het tempo de hoogte in. De voorsprong van de Oostenrijker zakt onder de 2 minuten. Hij moet nog 3,5 km klimmen.

15:39 15 uur 39. Brenner probeert het. Marco Brenner gooit als eerste de knuppel in het hoenderhok. Het peloton laat de 18-jarige Duitser wat spartelen, maar houdt hem onder schot.

15:35 Côte de la forêt de Pourcheresse. Pöstlberger is aan de voorlaatste klim van de dag begonnen. Overleeft hij de komende twee klimmetjes, dan is de kans reëel dat hij straks zijn handen in de lucht mag steken. Het peloton volgt op bijna 3 minuten van de Oostenrijker.

15:33 15 uur 33. Archbold kraakt. Pöstlberger rijdt plots alleen. Met nog 17 km te gaan is de tank leeg bij Archbold. Hij had bergaf alle moeite om de Oostenrijker te volgen en bekoopt dat nu. Pöstlberger solo.

15:30 15 uur 30. Het peloton verbrokkelt. Het peloton heeft het moeilijk om een blok te vormen. Pedersen en Stuyven rijden plots meters voor het peloton uit. Daarachter valt het ook uit elkaar. Dit is alleen maar gunstig voor de koplopers.

15:29 Nog steeds 2'41". De voorsprong van de koplopers blijft status quo. Het peloton komt maar niet dichter. Nog 19 km tot de meet.

15:26 15 uur 26. Trek voor Stuyven. De jongens van Trek-Segafredo proberen de voorsprong van de koplopers terug te schroeven. Zij hopen met Jasper Stuyven vandaag hun slag te slaan.

15:24 15 uur 24. Archbold heeft het knap lastig om Pöstlberger te volgen in de afdaling. Hij moet enkele meters toegeven op de Oostenrijker. De bochtentechniek van Pöstlberger is stukken beter dan die van Archbold. Komen ze weer samen, of is de vogel gaan vliegen?

15:22 15 uur 22. Politt in het gras. Niet iedereen heeft de gave om super naar beneden te kunnen rijden. Nils Politt duikt plots de graskant in. Gelukkig voor de Duitser weet hij zijn fiets nog recht te houden.

15:21 15 uur 21. Holmes en Delaplace volgen ondertussen al op 20" van de 2 koplopers.

15:20 15 uur 20. Nog 30 km te gaan. De twee koplopers moeten nog 30 km standhouden. Al krijgen de twee nog wel beklimmingen voorgeschoteld. Pöstlberger en Archbold hebben een voorsprong van 2'45" op het peloton. Is dat voldoende voor de dagzege, of komt er nog beweging in het peloton?

15:13 15 uur 13. De kopgroep valt uit elkaar. Wat gebeurt er hier? In de afdaling worden er groepjes van twee gevormd. Archbold en Pöstlberger tonen zich de betere dalers en rijden plots meters voor Delaplace en Holmes uit.

15:08 15 uur 08. Het peloton komt geen meter dichter in de afdaling. Komen ze nog op tijd voor de ritwinst, of bijt het net als gisteren zijn tanden stuk op de vroege vlucht?

15:06 Robert Power stapt uit koers. Robert Power heeft zich compleet opgeblazen in de vroege vlucht. De renner van Qhubeka Assos moest daarstraks de rol lossen in de kopgroep, maar ook in het peloton ging het te snel voor hem. Power zet nu een punt achter zijn Dauphiné.

15:03 15 uur 03. Holmes lijkt het in de kopgroep wat moeilijk te hebben. Hij probeert een kopbeurt over te slaan. Dat is echter buiten Archbold gerekend. Die maant de Lotto-Soudal renner aan om zijn deel van het werk te doen.

15:01 Probleem voor Roosen. Jumbo-Visma-renner Timo Roosen laat zich uitzakken uit het peloton. Er is iets met zijn fiets. Gelukkig voor de Nederlander is de volgwagen niet ver weg. Roosen springt meteen op een nieuwe fiets.

14:58 Holmes doet het weer. Weer komt Holmes als eerste boven op de klim. Hij graait tot nu toe alle bergpunten mee.