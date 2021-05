Kan Van Moer zijn leiderstrui behouden, of tonen de klassementsmannen zich?

Na de indrukwekkende overwinning van Brent Van Moer gisteren, trekt het peloton zich vandaag weer op gang op de Franse wegen. De renners krijgen heel wat beklimmingen te verduren. Kan Van Moer zijn leiderstrui behouden, of is het parcours vandaag te lastig voor de Beveraar? Volg de wedstrijd vanaf 11.40 u hier live met tekstupdates of vanaf 14.50 u via de livestream of op Eén.