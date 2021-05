Dauphiné voor de durvers: ook Lukas Pöstlberger zet het peloton een hak

Ploegmaat Holmes heeft goed gekeken naar Van Moer

Lotto-Soudal begon aan de etappe met de gele trui in zijn gelederen. Maar dankzij Matthew Holmes in de vlucht van de dag hoefde de Belgische ploeg het peloton niet te controleren op het heuvelachtige parcours.



Holmes had gisteren goed naar Van Moer gekeken. Net als zijn ploegmakker gisteren pakte de Brit vandaag alle punten voor de bergtrui. Holmes neemt daardoor ook de bergtrui over van Van Moer.



In de afdaling van de voorlaatste beklimming brak de kopgroep in tweeën. Pöstlberger en Archbold reden te snel voor Delaplace en Holmes en gingen er met z'n tweeën vandoor.

Pöstlberger reed zijn kompaan helemaal naar de filistijnen en op 17 kilometer van de streep was de tank van Archbold helemaal leeg. Pöstlberger ging solo.