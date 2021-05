LIVE: Brent Van Moer in de vlucht van de dag, krijgen we straks een sprint?

14:00 Côte de Bergonne. Brent Van Moer en zijn kompanen bereiken stilaan de eerste klim van de dag. De Côte de Bergonne is een klimmetje van vierde categorie van 1,2 km lang tegen 6,7%. . 14 uur . Côte de Bergonne Brent Van Moer en zijn kompanen bereiken stilaan de eerste klim van de dag. De Côte de Bergonne is een klimmetje van vierde categorie van 1,2 km lang tegen 6,7%.

13:52 Het peloton lijkt alles onder controle te hebben. De voorsprong van Van Moer en co. is ondertussen wel opgelopen tot 4'55".

13:46 4'35" ondertussen. Het valt niet stil vooraan. De koplopers hebben ondertussen een voorsprong van 4'35" verzameld. Al is dat relatief natuurlijk. De klimmetjes moeten nog komen.

13:41 3 renners weten wat winnen is. Van de 147 renners die vandaag aan de start stonden, zijn er slechts 3 die de Dauphiné al eens op hun naam wisten te schrijven: Alejandro Valverde, Chris Froome en Geraint Thomas. Vooral die laatste staat met ambitie aan de start. Thomas won enkele weken geleden nog de Ronde van Romandië en staat als topfavoriet aan de start.



Vooral die laatste staat met ambitie aan de start. Thomas won enkele weken geleden nog de Ronde van Romandië en staat als topfavoriet aan de start.

13:34 Het verschil tussen de kopgroep en het peloton blijft schommelen rond de 4 minuten.

13:30 Stevig eerste uur. De renners rijden tegen een rotvaart over de Franse wegen. Na een uur fietsen staat er een gemiddelde van 45,1 kilometer per uur te lezen op de fietscomputers van de renners in de kopgroep.

13:20 Fabio Jakobsen hoopt alvast op een sprint vandaag. Daarvoor zal hij wel eerst de pittige finale moeten overleven.

13:13 Déjà vu. Brent Van Moer heeft iets met de openingsetappe in de Dauphiné. Ook vorig jaar maakte hij deel uit van de vroege vlucht. Toch houdt Van Moer geen al te beste herinneringen over aan die etappe. Van Moer viel in een afdaling en moest opgeven. Hopelijk komt hij er vandaag wel zonder kleerscheuren vanaf.



Hopelijk komt hij er vandaag wel zonder kleerscheuren vanaf.

13:06 Bijna 4' voor Van Moer en co. De kopgroep draait goed rond. De voorsprong van het viertal groeit tot 3'45". In het peloton gaat het er rustig aan toe.

13:01 Dat Van Moer in vorm is, konden we in de Ronde van Limburg al zien. De renner van Lotto-Soudal was op weg naar de zege, maar reed verkeerd in het slot. Merlier won zo alsnog. Pech voor Van Moer. Hopelijk heeft hij vandaag meer geluk.



12:52 De voorsprong loopt op. De voorsprong van de vluchters is ondertussen opgelopen tot 3'10". Bahrein Victorious vindt het wel welletjes zo. De ploeg van Dylan Teuns zet zich op kop van het peloton.

12:47 12 uur 47. Ook tweevoudig winnaar Chris Froome staat aan de start vandaag. De laatste maanden draait het voor geen meter bij de Brit. Kan hij zijn vorm opkrikken richting de Tour?

12:42 1'10" voor het aanvalskwartet. De vluchters krijgen een vrijgeleide. De voorsprong loopt op naar 1'10".

12:39 Brent Van Moer trekt ten aanval. Het heeft even geduurd, maar we hebben een ontsnapping. Brent Van Moer (Lotto-Soudal) is mee. Hij krijgt het gezelschap van Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Cyril Gautier (B&B Hotels) en Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step).

12:37 Er wordt meteen tegen een stevig tempo gereden in het peloton. Nog niemand die het aandurft om een ontsnapping op poten te zetten.