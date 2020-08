LIVE: Alaphilippe en Sivakov alleen op kop in de Dauphiné

15:29 15 uur 29.

15:26 15 uur 26. Wout van Aert blijft vooraan goed meedraaien bij de achtervolgers. . Wout van Aert blijft vooraan goed meedraaien bij de achtervolgers.

15:22 Een kleine minuut voor het duo. De wedstrijdradio meldt nu een terugval van de voorsprong. De tandem vooraan heeft nog 1 minuut voorsprong. . 15 uur 22. Een kleine minuut voor het duo De wedstrijdradio meldt nu een terugval van de voorsprong. De tandem vooraan heeft nog 1 minuut voorsprong.

15:14 Tijdsverschil. Alaphilippe en Sivakov behouden hun voorsprong. . 15 uur 14. Tijdsverschil Alaphilippe en Sivakov behouden hun voorsprong.

15:14 Alaphilippe pakt het puntje bovenaan de Côte de la Frassette. 15 uur 14. Alaphilippe pakt het puntje bovenaan de Côte de la Frassette

15:03 Côte de la Frassette. De vijfde beklimming van de dag is de minst lastige. De klim van 4e categorie is 2 km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,1%. Via de afdaling maken de renners een doortocht in Megève, daar ligt straks na 153,5 km de streep. . 15 uur 03. Côte de la Frassette De vijfde beklimming van de dag is de minst lastige. De klim van 4e categorie is 2 km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,1%. Via de afdaling maken de renners een doortocht in Megève, daar ligt straks na 153,5 km de streep.

15:00 Tijdsverschil van 1'25". Het duo vooraan beschikt nog steeds over een stabiele voorsprong. Deze loopt nu op naar bijna anderhalve minuut. Bij de achtervolgende groep geeft groene trui Wout van Aert het tempo aan. . 15 uur . Tijdsverschil van 1'25" Het duo vooraan beschikt nog steeds over een stabiele voorsprong. Deze loopt nu op naar bijna anderhalve minuut.

Bij de achtervolgende groep geeft groene trui Wout van Aert het tempo aan.

14:55 14 uur 55. De La Cruz stevig in de bolletjestrui. De leider in het bergklassement kwam op de Col des Aravis als derde boven, na Alaphilippe en Sivakov. De bolletjestrui zal hierdoor niet meer van schouders veranderen. De La Cruz moet wel zonder problemen de finish halen. . De La Cruz stevig in de bolletjestrui De leider in het bergklassement kwam op de Col des Aravis als derde boven, na Alaphilippe en Sivakov. De bolletjestrui zal hierdoor niet meer van schouders veranderen. De La Cruz moet wel zonder problemen de finish halen.

14:54 14 uur 54. Wielrennen Plots twijfels bij Roglic en Kruijswijk over hun deelname aan de Tour

14:49 14 uur 49. Update na 4 beklimmingen:. De tandem Sivakov-Alaphilippe rijdt nog steeds op 1'10" voor de eerste achtervolgers uit. Die groep vol favorieten bestaat uit 19 renners. Wout van Aert kwam als laatste opnieuw aansluiten. Mikel Landa volgt op bijna 4 minuten. Samen met Carthy en Neilands moest hij afhaken. Hoe de verdeling daarachter er precies uitziet is niet helemaal duidelijk. . Update na 4 beklimmingen: De tandem Sivakov-Alaphilippe rijdt nog steeds op 1'10" voor de eerste achtervolgers uit.

Die groep vol favorieten bestaat uit 19 renners. Wout van Aert kwam als laatste opnieuw aansluiten.

Mikel Landa volgt op bijna 4 minuten. Samen met Carthy en Neilands moest hij afhaken.

Hoe de verdeling daarachter er precies uitziet is niet helemaal duidelijk.

14:39 1'20" voor de twee koplopers. De achtervolgende groep met Pinot, Martin, Martinez, Angel Lopez, Pogacar, De La Cruz, Mas, Dumoulin en nu ook opnieuw Van Aert moet een voorsprong van 1'20" goedmaken. . 14 uur 39. 1'20" voor de twee koplopers

De achtervolgende groep met Pinot, Martin, Martinez, Angel Lopez, Pogacar, De La Cruz, Mas, Dumoulin en nu ook opnieuw Van Aert moet een voorsprong van 1'20" goedmaken.

14:37 Van Aert sprintte bij de achtervolgers naar de derde plaats. Hij is leider met 29 punten in het puntenklassement. 14 uur 37. Van Aert sprintte bij de achtervolgers naar de derde plaats. Hij is leider met 29 punten in het puntenklassement.

14:31 14 uur 31. Livestream vanaf 15.35u. Om 15.35u kan u inschakelen op Eén om live het verslag van deze slotetappe te volgen. Michel Wuyts en José De Cauwer verzorgen de commentaar. Ook via de livestream hierboven blijf je vanaf dan op de hoogte. . Livestream vanaf 15.35u Om 15.35u kan u inschakelen op Eén om live het verslag van deze slotetappe te volgen. Michel Wuyts en José De Cauwer verzorgen de commentaar. Ook via de livestream hierboven blijf je vanaf dan op de hoogte.

14:24 Sivakov spijst de kas van INEOS. De Rus wint de tussensprint in aanloop naar de Col des Aravis. Daar starten de twee leiders nu aan de vierde beklimming van de dag. . 14 uur 24. Sivakov spijst de kas van INEOS De Rus wint de tussensprint in aanloop naar de Col des Aravis. Daar starten de twee leiders nu aan de vierde beklimming van de dag.

14:19 Leidersduo met voorsprong van 1'05". Het duo vooraan nadert de tussensprint. Ze hebben nu een grotere voorsprong van iets meer dan een minuut op de achtervolgende groep. . 14 uur 19. Leidersduo met voorsprong van 1'05" Het duo vooraan nadert de tussensprint. Ze hebben nu een grotere voorsprong van iets meer dan een minuut op de achtervolgende groep.

14:12 Sivakov komt als eerste boven. De renner van INEOS komt samen met Alaphilippe boven op de Col de la Colombière. Ze hebben 50 seconden voorsprong op de achtervolgende groep met Pinot. Daar kwam bolletjestrui De La Cruz als eerste boven. De Spanjaard verdient er 6 punten mee. . 14 uur 12. Sivakov komt als eerste boven De renner van INEOS komt samen met Alaphilippe boven op de Col de la Colombière. Ze hebben 50 seconden voorsprong op de achtervolgende groep met Pinot.

Daar kwam bolletjestrui De La Cruz als eerste boven. De Spanjaard verdient er 6 punten mee.

13:55 13 uur 55. Sivakov en Alaphilippe zijn de leiders. Onderaan de Col de la Colombière, na iets meer dan 50km, rijden Alaphilippe en Sivakov op kop. Ze hebben 25 seconden voorsprong op het groepje met leider Pinot. . Sivakov en Alaphilippe zijn de leiders Onderaan de Col de la Colombière, na iets meer dan 50km, rijden Alaphilippe en Sivakov op kop. Ze hebben 25 seconden voorsprong op het groepje met leider Pinot.







13:49 13 uur 49. Stand van zaken:. Vooraan breidt de groep zich weer uit. Onder de 22 renners bevinden zich ook leider Pinot, Martin, Martinez, Landa, Pogacar, Bardet, Dumoulin, Kämna, Barguil en De La Cruz. Wout van Aert volgt solo op 20 seconden. Matej Mohoric op 40 seconden. Het groepje met Formolo, Van Baarle en Barta hangt op 1'10". Zij rijden nog voor Richie Porte en het peloton uit. . Stand van zaken: Vooraan breidt de groep zich weer uit. Onder de 22 renners bevinden zich ook leider Pinot, Martin, Martinez, Landa, Pogacar, Bardet, Dumoulin, Kämna, Barguil en De La Cruz.

Wout van Aert volgt solo op 20 seconden. Matej Mohoric op 40 seconden.

Het groepje met Formolo, Van Baarle en Barta hangt op 1'10". Zij rijden nog voor Richie Porte en het peloton uit.

13:46 Col de la Colombière. De leidersgroep bevindt zich aan de voet van de Col de la Colombière. Een berg van 1e categorie die 7,5 km lang is. De gemiddelde stijging bedraagt 8,5%. . 13 uur 46. Col de la Colombière De leidersgroep bevindt zich aan de voet van de Col de la Colombière. Een berg van 1e categorie die 7,5 km lang is. De gemiddelde stijging bedraagt 8,5%.

13:38 De La Cruz gaat net als gisteren met de bergpunten lopen. Bolletjestrui David De La Cruz dikt zijn puntenaantal stevig aan. Hij komt als eerste boven op de Col de Romme. Julian Alaphilippe en Sepp Kuss kapen de eerstvolgende punten weg. . 13 uur 38. De La Cruz gaat net als gisteren met de bergpunten lopen Bolletjestrui David De La Cruz dikt zijn puntenaantal stevig aan. Hij komt als eerste boven op de Col de Romme. Julian Alaphilippe en Sepp Kuss kapen de eerstvolgende punten weg.

13:37 13 uur 37. Quintana moet net als Froome lossen uit het peloton. Ook voor Quintana ligt het tempo te hoog. Hij hangt net als Froome achter het peloton. . Quintana moet net als Froome lossen uit het peloton Ook voor Quintana ligt het tempo te hoog. Hij hangt net als Froome achter het peloton.

13:25 13 uur 25. De samenstelling van de groepjes verandert tijdens de beklimming constant. Momenteel rijden ze vooraan met 11. Romain Bardet volgt op 15 seconden. Hij wordt door de eerste groep achtervolgers bijna gegrepen. Daar zijn ze met 12. UIt die groep moesten Porte, Van Aert, Van Baarle, John Carthy en Bookwalter lossen. Ze hangen op 30 seconden van de leiders. Het kleine peloton rijdt op 50 seconden. . De samenstelling van de groepjes verandert tijdens de beklimming constant. Momenteel rijden ze vooraan met 11.

Romain Bardet volgt op 15 seconden. Hij wordt door de eerste groep achtervolgers bijna gegrepen. Daar zijn ze met 12.

UIt die groep moesten Porte, Van Aert, Van Baarle, John Carthy en Bookwalter lossen. Ze hangen op 30 seconden van de leiders. Het kleine peloton rijdt op 50 seconden.

13:22 13 uur 22. 5 renners profiteren van de samensmelting en weten een kleine voorsprong van 5 seconden uit te bouwen. Pogacar, Bardet, Sivakov, Kuss en Lutsenko fietsen als eerste naar boven op de Col de Romme. . 5 renners profiteren van de samensmelting en weten een kleine voorsprong van 5 seconden uit te bouwen. Pogacar, Bardet, Sivakov, Kuss en Lutsenko fietsen als eerste naar boven op de Col de Romme.

13:19 13 uur 19. Een tiental renners sluit vooraan aan. . De 15 renners vooraan krijgen het gezelschap van heel wat extra renners. Zij maakten vanuit de achtergrond de aansluiting. Onder hen ook De La Cruz, Valverde en Martin. . Een tiental renners sluit vooraan aan. De 15 renners vooraan krijgen het gezelschap van heel wat extra renners. Zij maakten vanuit de achtergrond de aansluiting. Onder hen ook De La Cruz, Valverde en Martin.

13:17 13 uur 17. Chris Froome moet al lossen uit het peloton. Op de tweede beklimming gaat het al te snel voor de renner van INEOS. Hij laat zich uit het peloton zakken. . Chris Froome moet al lossen uit het peloton Op de tweede beklimming gaat het al te snel voor de renner van INEOS. Hij laat zich uit het peloton zakken.

13:14 13 uur 14. Dumoulin en Barta rijden voor de kopgroep uit. De twee renners beklimmen de Romme met 5 seconden voorsprong op de rest van de leiders. . Dumoulin en Barta rijden voor de kopgroep uit De twee renners beklimmen de Romme met 5 seconden voorsprong op de rest van de leiders.

13:12 13 uur 12. Alaphilippe versnelt. Aan de voet van de Col de Romme versnelt Alaphilippe. Hij wordt snel bijgebeend door de andere aanvallers. De voorsprong van de groep slinkt verder tot 20 seconden. . Alaphilippe versnelt Aan de voet van de Col de Romme versnelt Alaphilippe. Hij wordt snel bijgebeend door de andere aanvallers. De voorsprong van de groep slinkt verder tot 20 seconden.

13:10 Col de Romme loert om de hoek. Al vroeg in de wedstrijd staat er een stevige kuitenbijter buiten categorie op de planning. Die is 8,8 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%. . 13 uur 10. Col de Romme loert om de hoek Al vroeg in de wedstrijd staat er een stevige kuitenbijter buiten categorie op de planning. Die is 8,8 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%.

13:08 Achteraan draaien ze goed rond. De achterblijvers werken goed samen. Ze weten het gat terug te verkleinen tot 40 seconden. . 13 uur 08. Achteraan draaien ze goed rond De achterblijvers werken goed samen. Ze weten het gat terug te verkleinen tot 40 seconden.

13:07 Samenstelling van de kopgroep:

12:59 55" voor de renners vooraan. In het peloton gidsen Cofidis en Arkéa Samsic de achterblijvende groep. Ook EF Pro Cycling steekt een handje toe. Zij hebben immers het meeste te verliezen. Guillaume Martin (2e in het klassement) dreigt veel seconden te verliezen op leider Pinot die wel vooraan kon aansluiten. Datzelfde geldt voor Nairo Quintana die 6e staat in de rangschikking. De strijd om de witte trui draait tussen Martinez en Pogacar. Die laatste bevindt zich ook in de leidersgroep. . 12 uur 59. 55" voor de renners vooraan In het peloton gidsen Cofidis en Arkéa Samsic de achterblijvende groep. Ook EF Pro Cycling steekt een handje toe.

Zij hebben immers het meeste te verliezen. Guillaume Martin (2e in het klassement) dreigt veel seconden te verliezen op leider Pinot die wel vooraan kon aansluiten.

Datzelfde geldt voor Nairo Quintana die 6e staat in de rangschikking.

De strijd om de witte trui draait tussen Martinez en Pogacar. Die laatste bevindt zich ook in de leidersgroep.



12:52 12 uur 52. Grote namen in de kopgroep. Wout van Aert trommelt heel wat grote namen op om mee te gaan in de kopgroep. Een overzicht: Lutsenko, Sivakov, Bardet, Barta, Hirschi, Neilands, Alaphilippe, Kuss, Pinot, Pogacar, Castroviejo, Dumoulin, Yates, Landa en uiteraard Van Aert. . Grote namen in de kopgroep Wout van Aert trommelt heel wat grote namen op om mee te gaan in de kopgroep. Een overzicht: Lutsenko, Sivakov, Bardet, Barta, Hirschi, Neilands, Alaphilippe, Kuss, Pinot, Pogacar, Castroviejo, Dumoulin, Yates, Landa en uiteraard Van Aert.

12:49 Côte de Domancy. Julian Alaphilippe komt als eerste boven op deze beklimming van 2e categorie. Achter hem volgen Krists Neilands, Sepp Kuss en Wout van Aert. . 12 uur 49. Côte de Domancy Julian Alaphilippe komt als eerste boven op deze beklimming van 2e categorie. Achter hem volgen Krists Neilands, Sepp Kuss en Wout van Aert.

12:47 12 uur 47. Ook Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot zijn erbij. Gaat het peloton dit groepje met grote namen veel tijd gunnen? . Ook Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot zijn erbij. Gaat het peloton dit groepje met grote namen veel tijd gunnen?

12:42 12 uur 42. Wout van Aert leidt een nieuwe aanval. Jumbo-Visma laat zich ook na het verlies van kopman Roglic meteen zien. Van Aert geeft in de groene trui het goede voorbeeld. Samen met 11 andere renners heeft hij 10 seconden voorsprong. . Wout van Aert leidt een nieuwe aanval Jumbo-Visma laat zich ook na het verlies van kopman Roglic meteen zien. Van Aert geeft in de groene trui het goede voorbeeld. Samen met 11 andere renners heeft hij 10 seconden voorsprong.

12:40 12 uur 40. Aanval van bolletjestrui De La Cruz. Het peloton reageert meteen en laat de Spanjaard niet zomaar wegrijden. . Aanval van bolletjestrui De La Cruz Het peloton reageert meteen en laat de Spanjaard niet zomaar wegrijden.

12:35 12 uur 35. Het peloton houdt halt. Het regent lekke banden. Het voorwiel van Michael Gog moet er ook aan geloven. Daarom stopt het peloton even. De pech in het peloton zorgt ervoor dat de eerste 10 kilometers geneutraliseerd worden. Nu zijn ze echt vertrokken. . Het peloton houdt halt Het regent lekke banden. Het voorwiel van Michael Gog moet er ook aan geloven. Daarom stopt het peloton even. De pech in het peloton zorgt ervoor dat de eerste 10 kilometers geneutraliseerd worden. Nu zijn ze echt vertrokken.

12:32 Richie Porte staat op de 7e plaats. Hij volgt op 21 seconden van de leider. 12 uur 32. Richie Porte staat op de 7e plaats. Hij volgt op 21 seconden van de leider.

12:29 Nans Peters heeft een lekke band. De start verloopt niet zonder problemen. De renner van AG2R La Mondiale moet al van de fiets. Zijn achterwiel is plat. . 12 uur 29. Nans Peters heeft een lekke band De start verloopt niet zonder problemen. De renner van AG2R La Mondiale moet al van de fiets. Zijn achterwiel is plat.

12:20 12 uur 20. Sander Armée van Lotto Soudal kampt al met remproblemen, maar hij kan terugkeren naar het peloton. . Sander Armée van Lotto Soudal kampt al met remproblemen, maar hij kan terugkeren naar het peloton.

12:15 12 uur 15. Start! Nu begint het echt. Binnen een tiental kilometer start het peloton al aan de eerste beklimming van de dag: de Côte de Domancy. Later in de wedstrijd moeten ze deze klim van 2e categorie nog eens trotseren. . Start! Nu begint het echt. Binnen een tiental kilometer start het peloton al aan de eerste beklimming van de dag: de Côte de Domancy. Later in de wedstrijd moeten ze deze klim van 2e categorie nog eens trotseren.



12:07 12 uur 07. Officieuze start. De renners zijn vertrokken. Op weg naar de officiële startplaats kunnen ze hun benen nog even opwarmen voor het klimmen begint. Zowel de start als de finish liggen in Megève. . Officieuze start De renners zijn vertrokken. Op weg naar de officiële startplaats kunnen ze hun benen nog even opwarmen voor het klimmen begint.

Zowel de start als de finish liggen in Megève.

12:05 Het is bijna tijd voor de officieuze start.

11:52 Pinot is nu leider, maar het ziet ernaar uit dat hij de gele trui niet zal dragen.

11:46 11 uur 46. Thibaut Pinot is de nieuwe leider in het klassement. Door de opgave van Roglic krijgen we nu ook een nieuwe leider in de Dauphiné. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) volgt als eerste op 14 seconden en schuift daardoor helemaal naar de top van het klassement. Guillaume Martin (Cofidis) is nu tweede met een achterstand van 10 seconden en Mikel Landa (Bahrain-McLaren) komt op de derde plaats terecht. Hij volgt op 12 seconden. . Thibaut Pinot is de nieuwe leider in het klassement Door de opgave van Roglic krijgen we nu ook een nieuwe leider in de Dauphiné. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) volgt als eerste op 14 seconden en schuift daardoor helemaal naar de top van het klassement.

Guillaume Martin (Cofidis) is nu tweede met een achterstand van 10 seconden en Mikel Landa (Bahrain-McLaren) komt op de derde plaats terecht. Hij volgt op 12 seconden.

11:44 Een gele trui kreeg Pinot nog niet.

11:43 Thibaut Pinot is de nieuwe leider in de Dauphiné.

11:22 Roglic zal zijn gele trui niet verdedigen. Primoz Roglic, de leider in het algemeen klassement, moet op de laatste dag verstek laten gaan. De renner van Jumbo-Visma viel gisteren in de 4e etappe, maar op enkele schaafwonden na leek het voorval geen erge gevolgen te hebben. Dat blijkt nu toch anders. "De evolutie van zijn blessures zal de planning voor de eerstkomende wedstrijden bepalen", klinkt het bij Jumbo-Visma. . 11 uur 22. Roglic zal zijn gele trui niet verdedigen Primoz Roglic, de leider in het algemeen klassement, moet op de laatste dag verstek laten gaan. De renner van Jumbo-Visma viel gisteren in de 4e etappe, maar op enkele schaafwonden na leek het voorval geen erge gevolgen te hebben.

Dat blijkt nu toch anders. "De evolutie van zijn blessures zal de planning voor de eerstkomende wedstrijden bepalen", klinkt het bij Jumbo-Visma.

11:21 De favorieten blijven sneuvelen.

11:11 8 beklimmingen staan er op het programma...

10:49 10 uur 49. Wie draagt welke trui? Gele trui: Primoz Roglic - Jumbo-Visma (14 seconden voorsprong op Pinot) Groene trui: Wout van Aert - Jumbo-Visma (Roglic staat hier wel aan de leiding met 36 punten, Van Aert heeft er 25) Bolletjestrui: David De La Cruz - UAE-Team Emirates (45 punten, Masnada volgt met 28 punten) Witte trui: Daniel Felipe Martinez - EF Pro Cycling (51 seconden voorsprong op Pogacar) . Wie draagt welke trui? Gele trui: Primoz Roglic - Jumbo-Visma (14 seconden voorsprong op Pinot)

Groene trui: Wout van Aert - Jumbo-Visma (Roglic staat hier wel aan de leiding met 36 punten, Van Aert heeft er 25)

Bolletjestrui: David De La Cruz - UAE-Team Emirates (45 punten, Masnada volgt met 28 punten)

Witte trui: Daniel Felipe Martinez - EF Pro Cycling (51 seconden voorsprong op Pogacar)

10:47 Ritprofiel van de slotetappe: