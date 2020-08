LIVESTREAM: Roglic valt, Bernal geeft op, kopgroep met Alaphilippe spat uit elkaar

15:56 15 uur 56. Livebeelden nu te bekijken via livestream. Je kan vanaf nu inschakelen op Eén om de koers te volgen. Ook via onze livestream blijf je op de hoogte met beelden en commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. . Livebeelden nu te bekijken via livestream Je kan vanaf nu inschakelen op Eén om de koers te volgen. Ook via onze livestream blijf je op de hoogte met beelden en commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer.

15:51 De La Cruz is bergkoning van de dag. Wie anders dan David De La Cruz om als eerste boven te komen?! 15 punten in the pocket. Hij houdt Alaphilippe net achter hem. 15 uur 51.

15:50 15 uur 50. Haig sluit net voor de top van de Montée de Bisanne aan vooraan.

15:45 15 uur 45. Hirschi en Masnada sluiten opnieuw aan in de groep vooraan. Thomas De Gendt wordt gegrepen door het uitgedunde peloton. Haig hangt tussen die twee groepen in.

Thomas De Gendt wordt gegrepen door het uitgedunde peloton.

Haig hangt tussen die twee groepen in.

15:38 2'42" voor de 5 resterende koplopers. 15 uur 38.



15:35 15 uur 35. Alaphilippe en Kwiatkowski even samen op pad. Julian Alaphilippe trekt alle registers open. Alleen Michal Kwiatkowski is in staat om aan te klampen. Elissonde, De La Cruz en Kämna sluiten iets later opnieuw aan.

Elissonde, De La Cruz en Kämna sluiten iets later opnieuw aan.





15:32 15 uur 32. Bahrain-McLaren loodst het peloton bergop. Drie mannetjes van Bahrain-McLaren bepalen het tempo bergop. Jumbo-Visma zit in het wiel. De beklimming maakt veel slachtoffers. Zowel Valverde, Yates, Barguil en Formolo kunnen niet meer volgen. In het peloton blijven nog een twintigtal renners over.

De beklimming maakt veel slachtoffers. Zowel Valverde, Yates, Barguil en Formolo kunnen niet meer volgen. In het peloton blijven nog een twintigtal renners over.

15:27 15 uur 27. Alaphilippe: "Op zoek naar een etappezege, dat ga ik vandaag proberen".

15:27 15 uur 27. Lennard Kämna, Michal Kwiatkowski, Marc Hirschi en Dylan Van Baarle kunnen terug bijbenen. Ze voegen zich bij de vijf anderen waardoor een groepje van 9 leiders ontstaat.

15:23 15 uur 23. De Gendt kan niet meer bijbenen. Nu Masnada en De La Cruz het tempo aangeven bergop, gaat het even te snel voor onze landgenoot. Hij moet de 5 medevluchters laten gaan. Hij volgt op 15 seconden. Net achter Dylan Van Baarle die op 10 seconden hangt.

Hij volgt op 15 seconden. Net achter Dylan Van Baarle die op 10 seconden hangt.

15:21 15 uur 21. Froome lost uit peloton. Chris Froome (INEOS) moet al vroeg bij de voorlaatste beklimming het peloton laten gaan. Net zoals vele anderen.

15:17 15 uur 17. Roglic: "Opgave Bernal verandert niets voor ons".

15:16 15 uur 16. Thomas De Gendt versnelt op Montée de Bisanne. Thomas De Gendt sleurt aan de kop van de leidersgroep op de beklimming van de Montée de Bisanne. De leidersgroep splitst hierdoor in twee. De volgende 6 renners blijven vooraan over: De Gendt, Masnada, Elissoonde, De La Cruz, Haig en Alaphilippe.

15:15 15 uur 15. Gele trui Roglic net na zijn val.

15:11 Nicolas Edet wint de tussensprint. De renner van Cofidis spijst de kassa van zijn team. Matej Mohoric en Dylan Van Baarle liet hij net achter zich. 15 uur 11.

15:08 Tijdsverschil van 4'10". De voorsprong van de 15 leiders vooraan slinkt zienderogen door het werk van Jumbo-Visma. 15 uur 08.

15:05 15 uur 05. Jumbo-Visma controleert. Aan de kop van het peloton zijn nu alle overblijvende renners van Jumbo-Visma gesitueerd. Ze leggen de rest een vrij hoog tempo op.

15:05 Primoz Roglic rijdt gehavend verder. 15 uur 05.

14:58 5 minuten voor de renners vooraan. Dit betekent dat Lennard Kämna van Bora-Hansgrohe de gele leiderstrui ziet lonken. Hij staat momenteel op een 25e plek in het klassement op 5'21" van leider Roglic. Vandaag verloor Bora-Hansgrohe al favoriet Emanuel Buchmann door een val, hij stond derde in de rangschikking. 14 uur 58.

Vandaag verloor Bora-Hansgrohe al favoriet Emanuel Buchmann door een val, hij stond derde in de rangschikking.

14:53 14 uur 53. Wat staat er de renners nog te wachten? De tussensprint van dag ligt op kilometer 102. Die zit er binnen 10 km aan te komen. Daarna volgt het hoogtepunt van de dag, letterlijk en figuurlijk. De Montée de Bisanne, een beklimming buiten categorie, van 12,4 km lang. Het gemiddeld stijgingspercentage bedraagt 8,2%. Benieuwd welke favorieten zich hier van hun goede kant laten zien. Bovenop de Montée de l'atiport wacht de eindmeet, opnieuw een aankomst bergop.

Daarna volgt het hoogtepunt van de dag, letterlijk en figuurlijk. De Montée de Bisanne, een beklimming buiten categorie, van 12,4 km lang. Het gemiddeld stijgingspercentage bedraagt 8,2%. Benieuwd welke favorieten zich hier van hun goede kant laten zien.

Bovenop de Montée de l'atiport wacht de eindmeet, opnieuw een aankomst bergop.

14:50 14 uur 50. Roglic opnieuw in het peloton. Dankzij de hulp van ploegmaat Wout van Aert duurt het niet lang vooraleer Roglic weer aansluiting vindt in het peloton. Zijn gele trui draagt sporen van de valpartij.

Zijn gele trui draagt sporen van de valpartij.

14:48 Leidersgroep profiteert. De 15 mannen vooraan profiteren van de lagere snelheid in het peloton. Ze lopen uit tot 4'30". 14 uur 48.

14:47 14 uur 47. De drager van de gele trui moet opnieuw aansluiting vinden bij het peloton dat nu zichtbaar vertraagt.

14:39 Klassementsleider Roglic valt! Op 82 km van de finish valt Primoz Roglic in het peloton. De Sloveen stond even in het midden van de weg, maar is ondertussen opnieuw vertrokken. Er waren geen andere renners betrokken bij de val. 14 uur 39.

Er waren geen andere renners betrokken bij de val.

14:35 14 uur 35. Livestream vanaf 16 uur. Binnen anderhalf uur kan u via onze livestream deze 4e etappe van de Dauphiné live volgen. De beelden met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer worden dan ook uitgezonden op Eén.

14:29 De La Cruz virtueel drager van de bolletjestrui. Vooraan blijft de Spanjaard van UAE-Team Emirates als snelste naar boven klimmen. Hij heeft nu ook virtueel de bolletjestrui in handen. De La Cruz heeft met zijn 27 punten nu al twee punten voorsprong op ploegmaat Davide Formolo, gisteren nog de sterkste van de dag. Hij kan zijn voorsprong bij de volgende beklimmingen verder aandikken. 14 uur 29.

14:23 14 uur 23. Even opfrissen:. We geven de namen van de 15 koplopers graag nog eens mee: Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Jack Haig (Mitchelton-Scott), Nicolas Edet (Cofidis), David De La Cruz (UAE), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Fausto Masnada (CCC), Michal Kwiatkowski (INEOS), Marc Hirschi (Sunweb), Dylan Van Baarle (INEOS), Marc Soler (Movistar), Luis Leon Sanchez (Astana), Matej Mohoric (Bahrain-McLaren), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Dylan Teuns (Bahrain-McLaren).

14:22 De 15 renners vooraan hebben een voorsprong van 4 minuten. 14 uur 22.

14:17 Côte d'Héry-sur-Ugine. Deze berg van 2e categorie is er eentje van 2,7 km. Er is een gemiddelde steiging van 8,8% met pieken tot 21%. 14 uur 17.

14:14 Gemiddeld 31,2 km per uur. De gemiddelde snelheid na twee uren wedstrijd bedraagt 31,2 km per uur. 14 uur 14.

14:12 14 uur 12. Aan de kop van het peloton houdt Jumbo-Visma nog steeds alles in de gaten.

14:09 David De La Cruz is goed op weg om de bolletjestrui van Formolo (etappewinnaar van gisteren) over te nemen. 14 uur 09.

14:08 De twee renners van Bora-Hansgrohe zijn onderweg naar het ziekenhuis. Zij raakten betrokken bij eenzelfde valpartij. 14 uur 08.

14:03 De La Cruz oppermachtig bergop. Op de Col des Aravis gaat De La Cruz weer met de punten lopen. De beklimming was 4,3 km lang met een gemiddelde hellingsgraad van 5,5%. 14 uur 03.

13:56 Greipel en Schillinger geven er de brui aan. André Greipel (Israel Start-Up Nation) en Andreas Schillinger (Bora-Hansgrohe) staken de strijd. Ze nemen allebei plaats in de ploegauto. 13 uur 56.

13:53 Barguil sluit opnieuw aan in het peloton na lekke band. 13 uur 53.



13:52 Geraint Thomas bevestigt voor de start dat Bernal last heeft aan zijn rug. 13 uur 52.

13:47 Tijdsverschil. Tony Martin (Jumbo-Visma) stelt zijn kunsten als tijdrijder tentoon vooraan in het peloton. De voorsprong van de leiders daalt hierdoor zachtjes naar 3'20". 13 uur 47.

13:44 13 uur 44. Kruijswijk geeft op na een val.

13:39 Col de la Croix Fry. David De La Cruz klimt opnieuw als eerste naar de top van de tweede beklimming. De Gendt kaapt deze keer als tweede punten weg, gevolgd door Masnada. De volgende beklimming lonkt al om de hoek. Het is er eentje van 3e categorie. 13 uur 39.

De volgende beklimming lonkt al om de hoek. Het is er eentje van 3e categorie.

13:39 13 uur 39. In het peloton bepaalt Wout van Aert in de groene trui het tempo. Hij staat echter niet aan de leiding van het klassement voor de groene trui. Ook daar prijkt ploegmaat Roglic bovenaan, maar hij draagt al de gele trui.

13:31 3'45" voor de leidersgroep. De vijftienkoppige groep vooraan rijdt met een voorsprong van 3'45" naar de voet van de Col de la Croix Fry. Dat is opnieuw een beklimming van eerste categorie. 13 uur 31.

13:28 De la Cruz komt als eerste boven op Col de Plan Bois. De la Cruz verdient zo 10 punten. Achter hem waren het Masnada (8), Edet (6), Alaphilippe (4), Hirschi (2) en De Gendt (1) die de overblijvende punten binnenhaalden. 13 uur 28.

13:17 Favorieten Buchmann en Kruijswijk verlaten de koers na val. Buchmann (derde in het klassement) en Kruijswijk (een van de favorieten bij Jumbo-Visma) kunnen niet meer verder rijden na de val. Hierdoor verliest de Dauphiné twee grote namen. Ook Muhlberger houdt het voor bekeken. 13 uur 17.

13:15 Gemiddelde snelheid. Tijdens het eerste wedstrijduur werd 33,5 km afgelegd. 13 uur 15.

13:11 Buchmann en Kruijswijk betrokken bij val. In het peloton is er een val gesignaleerd. Er is tot nu toe niet bekend hoeveel renners betrokken zijn, maar favorieten Buchmann en Kruijswijk zijn enkele slachtoffers. Kruijswijk grijpt naar zijn schouder. Ook Muhlberger en Pinot ontsnappen niet aan de val. Die laatste moest voet aan grond zetten. 13 uur 11.

Ook Muhlberger en Pinot ontsnappen niet aan de val. Die laatste moest voet aan grond zetten.

13:07 Koplopers bijna boven op

13:03 Jérémy Bellicaud verlaat de koers. De renner van Circus-Wanty Gobert haalt de top van de eerste beklimming van de dag niet. De reden is voorlopig nog niet gekend. . 13 uur 03. Jérémy Bellicaud verlaat de koers De renner van Circus-Wanty Gobert haalt de top van de eerste beklimming van de dag niet. De reden is voorlopig nog niet gekend.

13:02 13 uur 02. De kopgroep met Alaphilippe, Kwiatkowski en De Gendt.

12:56 12 uur 56. De Gendt en Teuns sluiten vooraan weer aan. De eerste aanvaller van de dag liet het na de samensmelting van de groepjes even afweten. Nu heeft hij weer de kracht gevonden om opnieuw aan te sluiten. Datzelfde geldt ook voor Dylan Teuns. Hij voegt zich bij de grote kopgroep. Daar zijn ze nu met 15. Ze rijden op iets meer dan 2 minuten voor het peloton uit. . De Gendt en Teuns sluiten vooraan weer aan De eerste aanvaller van de dag liet het na de samensmelting van de groepjes even afweten. Nu heeft hij weer de kracht gevonden om opnieuw aan te sluiten. Datzelfde geldt ook voor Dylan Teuns. Hij voegt zich bij de grote kopgroep.

Daar zijn ze nu met 15. Ze rijden op iets meer dan 2 minuten voor het peloton uit.

12:53 12 uur 53. Vooraan verschuift er heel wat. Bij de kopgroep komen steeds meer renners aansluiten, daar zijn ze nu met 13. Thomas De Gendt kan het tempo niet meer volgen en hangt tussen hen en het peloton in. Ook Matej Mohoric en Dylan Teuns rijden op hun eentje voor het peloton uit. . Vooraan verschuift er heel wat. Bij de kopgroep komen steeds meer renners aansluiten, daar zijn ze nu met 13. Thomas De Gendt kan het tempo niet meer volgen en hangt tussen hen en het peloton in. Ook Matej Mohoric en Dylan Teuns rijden op hun eentje voor het peloton uit.

12:37 12 uur 37. Vanuit het peloton wagen ook enkele andere renners hun kans om naar voor te schuiven. Ze hangen tussen het leidersgroepje met De Gendt en het peloton in. Daar zijn ze ook met 5: Kämna, Haig, De la Cruz, Hirschi en Soler. Ze rijden op 10 seconden van de kopgroep. . Vanuit het peloton wagen ook enkele andere renners hun kans om naar voor te schuiven. Ze hangen tussen het leidersgroepje met De Gendt en het peloton in. Daar zijn ze ook met 5: Kämna, Haig, De la Cruz, Hirschi en Soler. Ze rijden op 10 seconden van de kopgroep.

12:33 12 uur 33. 5 leiders vooraan. De ontsnapping krijgt vorm. Ook een vierde en vijfde renner sluiten aan bij de koplopers. Het groepje bestaat uit: Michal Kwiatkowski (INEOS), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Fausto Masnada (CCC) . 5 leiders vooraan De ontsnapping krijgt vorm. Ook een vierde en vijfde renner sluiten aan bij de koplopers. Het groepje bestaat uit: Michal Kwiatkowski (INEOS), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Fausto Masnada (CCC)

12:30 12 uur 30. Alaphilippe valt aan. De Fransman is in het gezelschap van een renner van Trek-Segafredo. Samen zoeken ze aansluiting bij De Gendt. . Alaphilippe valt aan De Fransman is in het gezelschap van een renner van Trek-Segafredo. Samen zoeken ze aansluiting bij De Gendt.

12:27 12 uur 27. Vooraan in het peloton laat Deceuninck-Quick Step zich zien. Hierdoor kan Thomas De Gendt niet verder weg rijden. Hij blijft hangen op 35 seconden. . Vooraan in het peloton laat Deceuninck-Quick Step zich zien. Hierdoor kan Thomas De Gendt niet verder weg rijden. Hij blijft hangen op 35 seconden.

12:20 12 uur 20. De Gendt in de aanval.

12:17 35" voor De Gendt. Zijn voorsprong blijft groeien. . 12 uur 17. 35" voor De Gendt Zijn voorsprong blijft groeien.



12:15 12 uur 15. De Gendt heeft 15 seconden voorsprong op het peloton, na drie kilometer. . De Gendt heeft 15 seconden voorsprong op het peloton, na drie kilometer.

12:14 12 uur 14. Aanval Thomas De Gendt. Onze landgenoot van Lotto Soudal opent meteen de koers. Hij probeert van het peloton weg te rijden. . Aanval Thomas De Gendt Onze landgenoot van Lotto Soudal opent meteen de koers. Hij probeert van het peloton weg te rijden.

12:10 12 uur 10. START! . Nu zijn ze er echt aan begonnen. De renners zijn vertrokken voor een rit van 153,5 km waarin vlakke stroken moeilijk te vinden zijn. Wordt de openingsfase net zo opwindend als gisteren? . START! Nu zijn ze er echt aan begonnen. De renners zijn vertrokken voor een rit van 153,5 km waarin vlakke stroken moeilijk te vinden zijn. Wordt de openingsfase net zo opwindend als gisteren?

12:10 12 uur 10. De renners zijn op weg naar de officiële start. . De renners zijn op weg naar de officiële start.

12:01 12 uur 01. Start! De renners zijn aan hun opdracht begonnen. . Start! De renners zijn aan hun opdracht begonnen.

11:47 11 uur 47. Bernal sukkelt met zijn rug. Egean Bernal start niet in de vierde rit. De Tour-winnaar van 2019 kampt met rugproblemen. Bernal stond 7e in het klassement, op 31 seconden van leider Primoz Roglic. De Colombiaan maakte de voorbije dagen geen al te beste indruk en kon de aanvallen van leider Roglic nooit beantwoorden. . Bernal sukkelt met zijn rug Egean Bernal start niet in de vierde rit. De Tour-winnaar van 2019 kampt met rugproblemen. Bernal stond 7e in het klassement, op 31 seconden van leider Primoz Roglic. De Colombiaan maakte de voorbije dagen geen al te beste indruk en kon de aanvallen van leider Roglic nooit beantwoorden.



11:10 Nils Politt komt niet meer aan de start. Gisteren verliet ploegmaat Daniel Martin nog de Dauphiné, vandaag verliest Israel Start-Up Nation ook Nils Politt. De Duitser blijft last hebben in zijn knie na een val in de eerste etappe. Politt keert huiswaarts waar hij verdere testen zal ondergaan en hij zijn knie wat rust gunt met de Tour in het vooruitzicht. . 11 uur 10. Nils Politt komt niet meer aan de start Gisteren verliet ploegmaat Daniel Martin nog de Dauphiné, vandaag verliest Israel Start-Up Nation ook Nils Politt. De Duitser blijft last hebben in zijn knie na een val in de eerste etappe.

Politt keert huiswaarts waar hij verdere testen zal ondergaan en hij zijn knie wat rust gunt met de Tour in het vooruitzicht.

11:04 11 uur 04. We willen zeker zijn dat ik klaar ben voor de Tour. Nils Politt (Israel Start-Up Nation) viel tijdens de 1e etappe en heeft klachten aan zijn knie. We willen zeker zijn dat ik klaar ben voor de Tour. Nils Politt (Israel Start-Up Nation) viel tijdens de 1e etappe en heeft klachten aan zijn knie

