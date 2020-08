LIVE: Fonkelende groep met De Gendt, Kwiatkowski en Alaphilippe rijdt weg

De Fransman is in het gezelschap van een renner van Trek-Segafredo. Samen zoeken ze aansluiting bij De Gendt.

Egean Bernal start niet in de vierde rit. De Tour-winnaar van 2019 kampt met rugproblemen. Bernal stond 7e in het klassement, op 31 seconden van leider Primoz Roglic. De Colombiaan maakte de voorbije dagen geen al te beste indruk en kon de aanvallen van leider Roglic nooit beantwoorden.

Gisteren verliet ploegmaat Daniel Martin nog de Dauphiné, vandaag verliest Israel Start-Up Nation ook Nils Politt. De Duitser blijft last hebben in zijn knie na een val in de eerste etappe.

Gisteren verliet ploegmaat Daniel Martin nog de Dauphiné, vandaag verliest Israel Start-Up Nation ook Nils Politt. De Duitser blijft last hebben in zijn knie na een val in de eerste etappe. Politt keert huiswaarts waar hij verdere testen zal ondergaan en hij zijn knie wat rust gunt met de Tour in het vooruitzicht.

10 uur 43. Klimmen en dalen in de Savoie. Vandaag krijgen de renners weinig vlakke stukken voorgeschoteld in de Dauphiné. Ze moeten in totaal 6 geklasseerde beklimmingen over. De Montée de Bisanne (buiten categorie en 12,4 km long) belooft letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt te worden in aanloop naar de slotklim.