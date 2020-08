LIVE: 9 koplopers in Alpenrit over Madeleine, livestream om 15.15u

13:38 Meer dan 3 minuten . De kopgroep diept zijn kloof zoetjesaan uit: 3'10". Nog eens de namen van de mannen voorin: Maxime Chevalier (B&B), Davide Formolo (UAE), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton), Søren Kragh Andersen en Jasha Sütterlin (Sunweb), Pierre Latour (AG2R), Guy Niv (Israel) en Daniel Oss (Bora). . 13 uur 38. Meer dan 3 minuten De kopgroep diept zijn kloof zoetjesaan uit: 3'10".



13:36 13 uur 36. Ik had gisteren een goed gevoel. Vandaag moeten we geduldig zijn en kijken waar er een opening is. Egan Bernal eindigde gisteren 10e. Ik had gisteren een goed gevoel. Vandaag moeten we geduldig zijn en kijken waar er een opening is. Egan Bernal eindigde gisteren 10e

Jumbo-Visma probeerde de vele aanvalspogingen in het 1e uur te controleren.

13:29 13 uur 29. Nog iets meer dan 20 kilometer en dan doemt de Col de la Madeleine op. Een Alpen-reus die we vooral kennen uit de Tour de France. . Nog iets meer dan 20 kilometer en dan doemt de Col de la Madeleine op. Een Alpen-reus die we vooral kennen uit de Tour de France.

13:25 13 uur 25. Dreigt opgave voor Higuita? Een van de pechvogels gisteren was Sergio Higuita. De Colombiaanse pocketklimmer was betrokken bij de valpartij op weg naar de slotklim. "Ik heb last van mijn knie en quadriceps", vertelde Higuita (EF) voor de start van de etappe. "Het is afwachten hoe mijn lichaam vandaag reageert. Afhankelijk daarvan zullen we beslissen of ik opgeef of niet." . Dreigt opgave voor Higuita? Een van de pechvogels gisteren was Sergio Higuita. De Colombiaanse pocketklimmer was betrokken bij de valpartij op weg naar de slotklim.

13:22 Een oogstrelend decor. 13 uur 22. Een oogstrelend decor

13:18 13 uur 18. Het peloton heeft al 2 minuten aan zijn been. Maar Jumbo-Visma maakt zich nog geen zorgen. Italiaans kampioen Formolo is voorin de best geplaatste: hij staat 35e op 4'54" van gele trui Roglic. . Het peloton heeft al 2 minuten aan zijn been. Maar Jumbo-Visma maakt zich nog geen zorgen. Italiaans kampioen Formolo is voorin de best geplaatste: hij staat 35e op 4'54" van gele trui Roglic.

13:16 50,3 km/u. In het dolle eerste wedstrijduur werkten de renners liefst 50,3 kilometer af. De 9 leiders winnen alsmaar meer terrein op het peloton: de voorsprong gaat over de minuut. . 13 uur 16. 50,3 km/u In het dolle eerste wedstrijduur werkten de renners liefst 50,3 kilometer af. De 9 leiders winnen alsmaar meer terrein op het peloton: de voorsprong gaat over de minuut.

13:14 Ook Alaphilippe zat vandaag al alert voorin in het peloton. 13 uur 14. Ook Alaphilippe zat vandaag al alert voorin in het peloton

De voorsprong bedraagt nu een halve minuut.

13:10 13 uur 10. Uitzending begint om 15.15u. Ook vandaag zijn Michel en José weer op post met deskundig commentaar. De uitzending op Eén wordt afgetrapt om 15.15u. Vanaf dan is de etappe ook hier te bekijken op onze livestream. . Uitzending begint om 15.15u Ook vandaag zijn Michel en José weer op post met deskundig commentaar. De uitzending op Eén wordt afgetrapt om 15.15u. Vanaf dan is de etappe ook hier te bekijken op onze livestream.

13:08 Sprint. Sunweb geeft gas in de kopgroep en dat vertaalt zich in het resultaat van de tussensprint: Kragh Andersen kwam daar als 1e voorbij voor zijn ploegmaat Sütterlin. Formolo sprokkelt daar de resterende 4 punten. . 13 uur 08. Sprint Sunweb geeft gas in de kopgroep en dat vertaalt zich in het resultaat van de tussensprint: Kragh Andersen kwam daar als 1e voorbij voor zijn ploegmaat Sütterlin. Formolo sprokkelt daar de resterende 4 punten.

13:06 13 uur 06. Maar wie dacht dat het peloton zich bij de situatie neerlegt, vergist zich. Bij de tussensprint bedraagt het verschil amper 20 seconden. . Maar wie dacht dat het peloton zich bij de situatie neerlegt, vergist zich. Bij de tussensprint bedraagt het verschil amper 20 seconden.

13:03 13 uur 03. 9 koplopers. Samensmelting voorin, dat betekent dat we nu een kopgroep van 9 renners hebben. De namen: Maxime Chevalier (B&B), Davide Formolo (UAE), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton), Søren Kragh Andersen en Jasha Sütterlin (Sunweb), Pierre Latour (AG2R), Guy Niv (Israel) en Daniel Oss (Bora). . 9 koplopers Samensmelting voorin, dat betekent dat we nu een kopgroep van 9 renners hebben.



12:59 12 uur 59. 4+5? Søren Kragh Andersen, Latour, Formolo, Juul-Jensen en Guy Niv jagen op het leiderskwartet Jungels-Oss-Sütterlin-Chevalier. . 4+5? Søren Kragh Andersen, Latour, Formolo, Juul-Jensen en Guy Niv jagen op het leiderskwartet Jungels-Oss-Sütterlin-Chevalier.

12:57 12 uur 57. Bob Jungels, Daniel Oss, Jasha Sütterlin en Maxime Chevalier worden vooraan gemeld. . Bob Jungels, Daniel Oss, Jasha Sütterlin en Maxime Chevalier worden vooraan gemeld.

12:57 12 uur 57. Geen reactie in het peloton, er zit muziek in de vlucht! . Geen reactie in het peloton, er zit muziek in de vlucht!

12:54 12 uur 54. Kopgroep van 10. 10 renners slaan op de vlucht. Een mooi pakket. Heeft hun onderneming wel kans op slagen? . Kopgroep van 10 10 renners slaan op de vlucht. Een mooi pakket. Heeft hun onderneming wel kans op slagen?

12:52 12 uur 52. Het gevecht voor de vlucht van de dag gaat gewoon voort. 7 lieden fietsen een voorsprong bij elkaar, maar ook zij vallen snel in de klauwen van het peloton. . Het gevecht voor de vlucht van de dag gaat gewoon voort. 7 lieden fietsen een voorsprong bij elkaar, maar ook zij vallen snel in de klauwen van het peloton.

12:51 12 uur 51. De Gendt en co moesten allemaal lossen op een heuvel (die niet meetelt voor het bergklassement). . De Gendt en co moesten allemaal lossen op een heuvel (die niet meetelt voor het bergklassement).

12:49 12 uur 49. Voorin vormt zich een leiderskwartet. Eén iemand stort zich in het tegenoffensief, maar het peloton vat iedereen weer bij de kraag. Wat een openingsfase! . Voorin vormt zich een leiderskwartet. Eén iemand stort zich in het tegenoffensief, maar het peloton vat iedereen weer bij de kraag. Wat een openingsfase!

12:47 12 uur 47. De Gendt en Cavagna lossen. Het blijft meldingen regenen over geloste renners. Aanvalskoning Thomas De Gendt en Rémi Cavagna (3 keer in de aanval vandaag) verliezen contact met het peloton. . De Gendt en Cavagna lossen Het blijft meldingen regenen over geloste renners. Aanvalskoning Thomas De Gendt en Rémi Cavagna (3 keer in de aanval vandaag) verliezen contact met het peloton.

12:47 12 uur 47. Ook Nils Politt, ploegmaat van Greipel bij Israel Start-Up Nation, kreunt jammerliedjes. De Duitser haakt nu al af. . Ook Nils Politt, ploegmaat van Greipel bij Israel Start-Up Nation, kreunt jammerliedjes. De Duitser haakt nu al af.

12:45 12 uur 45. Het sneltreintempo in het peloton maakt slachtoffers. Achteraan gaat het te snel voor André Greipel, Sebastian Schönberger en Jeremy Bellicaud. . Het sneltreintempo in het peloton maakt slachtoffers. Achteraan gaat het te snel voor André Greipel, Sebastian Schönberger en Jeremy Bellicaud.

12:43 12 uur 43. Cavagna en zijn kompaan zijn ondertussen al gegrepen. Aleksej Loetsenko probeert er dan maar vanonder te muizen. Maar het peloton is vandaag als een streng bewaakte gevangenis, iedereen wordt bij de lurven gevat. . Cavagna en zijn kompaan zijn ondertussen al gegrepen. Aleksej Loetsenko probeert er dan maar vanonder te muizen. Maar het peloton is vandaag als een streng bewaakte gevangenis, iedereen wordt bij de lurven gevat.

12:42 Opgave Quentin Pacher. Eergisteren gleed Quentin Pacher onderuit in een bocht toen hij in de kopgroep zat. Nu stapt de Fransman van B&B Hotels uit de koers. . 12 uur 42. Opgave Quentin Pacher Eergisteren gleed Quentin Pacher onderuit in een bocht toen hij in de kopgroep zat. Nu stapt de Fransman van B&B Hotels uit de koers.

12:40 12 uur 40. Aanval van... Cavagna. Rémi Cavagna vertikt het om de strijdbijl te begraven. Hij slaat een gaatje met een gelijkgezinde collega. Derde keer, goede keer? . Aanval van... Cavagna Rémi Cavagna vertikt het om de strijdbijl te begraven. Hij slaat een gaatje met een gelijkgezinde collega. Derde keer, goede keer?

12:37 12 uur 37. Vliegensvlug gaat het in deze beginfase. De snelheid ligt voortdurend boven 50 km/u. Een lastig karwei dus om weg te geraken uit het peloton. . Vliegensvlug gaat het in deze beginfase. De snelheid ligt voortdurend boven 50 km/u. Een lastig karwei dus om weg te geraken uit het peloton.

12:36 12 uur 36. Cavagna weer ingerekend. Het peloton valt de moedige Cavagna in de nek. Wie is de volgende die de aanvalsklokken luidt? . Cavagna weer ingerekend Het peloton valt de moedige Cavagna in de nek. Wie is de volgende die de aanvalsklokken luidt?

12:35 12 uur 35. Door al die tempoversnellingen in het peloton is het verhaal van Cavagna bijna afgelopen. Hij houdt nog 6 seconden over. . Door al die tempoversnellingen in het peloton is het verhaal van Cavagna bijna afgelopen. Hij houdt nog 6 seconden over.

12:34 Zet Ineos vandaag zijn voet naast Jumbo-Visma? 12 uur 34. Zet Ineos vandaag zijn voet naast Jumbo-Visma?

12:33 Groene trui Van Aert met zijn Jumbo-Visma-maatjes voor de start. 12 uur 33. Groene trui Van Aert met zijn Jumbo-Visma-maatjes voor de start

12:29 12 uur 29. In de spits van het peloton proberen meerdere renners weg te springen. . In de spits van het peloton proberen meerdere renners weg te springen.

12:27 12 uur 27. Een kilometer verder is Cavagna 5 seconden extra uitgelopen. Maar in het peloton willen ze de Fransman aan de leiband houden. Het tempo gaat daar de hoogte in. . Een kilometer verder is Cavagna 5 seconden extra uitgelopen. Maar in het peloton willen ze de Fransman aan de leiband houden. Het tempo gaat daar de hoogte in.

12:26 Cavagna met 15 seconden. In zijn eentje kan Cavagna nu wel een gat slaan, hij vecht voor een bonus van 15 seconden. We zijn 10 km ver. . 12 uur 26. Cavagna met 15 seconden In zijn eentje kan Cavagna nu wel een gat slaan, hij vecht voor een bonus van 15 seconden. We zijn 10 km ver.

12:24 12 uur 24. De aanvalsdrift van Cavagna is nog niet gestild. De Fransman trekt opnieuw ten aanval! . De aanvalsdrift van Cavagna is nog niet gestild. De Fransman trekt opnieuw ten aanval!

12:22 12 uur 22. Einde vlucht. Snel grijpt het peloton Meurisse en Cavagna weer bij hun nekvel. Ondertussen wisselt kilometervreter Tony Martin van fiets. . Einde vlucht Snel grijpt het peloton Meurisse en Cavagna weer bij hun nekvel. Ondertussen wisselt kilometervreter Tony Martin van fiets.

12:20 12 uur 20. Meurisse en Cavagna voorop. De Fransman Rémi Cavagna is de eerste die zich losrukt uit het peloton. Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) maakt de sprong naar de hardrijder van Deceuninck-Quick Step. Wie volgt? . Meurisse en Cavagna voorop De Fransman Rémi Cavagna is de eerste die zich losrukt uit het peloton. Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) maakt de sprong naar de hardrijder van Deceuninck-Quick Step. Wie volgt?

12:18 12 uur 18. Na een lange aanloop van zo'n 85 km krult het asfalt omhoog met de Col de la Madeleine (17,3 km klimmen en 8,3% gemiddelde stijging). De slotklim is 14,8 km lang en stijgt gemiddeld 6%. . Na een lange aanloop van zo'n 85 km krult het asfalt omhoog met de Col de la Madeleine (17,3 km klimmen en 8,3% gemiddelde stijging). De slotklim is 14,8 km lang en stijgt gemiddeld 6%.



12:11 12 uur 11. START! De renners zijn losgelaten voor een tocht richting de Alpen. Zitten er Belgen op de eerste rij om een ticket te bemachtigen voor de vroege vlucht? . START! De renners zijn losgelaten voor een tocht richting de Alpen. Zitten er Belgen op de eerste rij om een ticket te bemachtigen voor de vroege vlucht?

Het profiel van de rit.

Groene trui Van Aert en gele trui Roglic zijn er bijna klaar voor.

11:10 Geblesseerde Daniel Martin start niet meer. De valpartij in de aanloop naar de slotklim heeft gisteren slachtoffers gemaakt. Daniel Martin, de kopman van Israel Start-Up Nation, viel vol op zijn onderrug en liep daarbij een breukje op in zijn heiligbeen. Ook Juan Pedro Lopez, de Spanjaard van Trek, liep ravage op: hij brak zijn pols. Beide renners gaan niet meer van start in de 3e etappe. . 11 uur 10. Geblesseerde Daniel Martin start niet meer De valpartij in de aanloop naar de slotklim heeft gisteren slachtoffers gemaakt. Daniel Martin, de kopman van Israel Start-Up Nation, viel vol op zijn onderrug en liep daarbij een breukje op in zijn heiligbeen.



11:08 11 uur 08. Jammer dat ik een breukje heb opgelopen, want ik was in een goede conditie. Maar ik ben iemand die snel herstelt van breuken, ik ben hoopvol voor de Tour. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) viel gisteren en is out met een blessure. Jammer dat ik een breukje heb opgelopen, want ik was in een goede conditie. Maar ik ben iemand die snel herstelt van breuken, ik ben hoopvol voor de Tour. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) viel gisteren en is out met een blessure

Daniel Martin verlaat de Dauphiné met breukje.

11:01 11 uur 01. Jumbo-Visma blijft Ineos tikken uitdelen. Primoz Roglic zette zijn favorietenstatus voor de Tour gisteren nog wat kracht bij door al zijn tegenstanders uit het wiel te rijden in de slotkilometer. Ineos had nochtans de handschoen opgenomen op de slotklim, maar Jumbo-Visma bleek andermaal te sterk voor het team dat 3 Tour-winnaars (Froome, Thomas en Bernal) in de gelederen heeft. Wil Ineos in deze Dauphiné nog niet al zijn troeven op tafel gooien? Strooit Froome de tegenstand zand in de ogen? Of kan hij gewoon niet beter? Vandaag komen we misschien een tikkeltje meer te weten. . Jumbo-Visma blijft Ineos tikken uitdelen Primoz Roglic zette zijn favorietenstatus voor de Tour gisteren nog wat kracht bij door al zijn tegenstanders uit het wiel te rijden in de slotkilometer. Ineos had nochtans de handschoen opgenomen op de slotklim, maar Jumbo-Visma bleek andermaal te sterk voor het team dat 3 Tour-winnaars (Froome, Thomas en Bernal) in de gelederen heeft.

Wil Ineos in deze Dauphiné nog niet al zijn troeven op tafel gooien? Strooit Froome de tegenstand zand in de ogen? Of kan hij gewoon niet beter? Vandaag komen we misschien een tikkeltje meer te weten.