Formolo redt het na lange vlucht, Roglic pakt extra seconden op Bernal

Formolo komt alleen aan, Roglic versterkt zijn leiderstrui

Oorlog in beginfase, Van Aert opnieuw superknecht

Een spetterend 1e wedstrijduur had alles weg van een onvervalste bergetappe in de Tour. Om de haverklap probeerden avonturiers weg te springen. Maar het peloton organiseerde telkens een heksenjacht op alle vluchters.

Een tienkoppige groep kreeg dan toch de gewenste speelruimte. Formolo beschikte voorin over de beste klimmersbenen en liet al zijn reisgezellen in de steek op de Col de la Madeleine.

In het peloton leverde Wout van Aert puik werk voor kopman Roglic. De groene trui nam het peloton zowel in de afdaling als in het 1e deel van de slotklim op sleeptouw.

Alaphilippe en Froome kraakten onder het tempo van Van Aert. Even later nam Kruijswijk het stokje van onze landgenoot over.

Formolo bleef buiten handbereik en kraaide victorie. Achter zijn rug deelden de grote tenoren elkaar geen enkel prikje uit.

Martinez lanceerde de sprint voor de 2e plaats, maar werd nog voorbijgezoefd door Roglic, goed voor 6 bonificatieseconden. Zijn rivaal Bernal gaf op het einde nog 9 seconden prijs. Froome verloor uiteindelijk een dik kwartier, Alaphilippe 18 minuten.