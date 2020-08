LIVESTREAM: Van Aert leidt het peloton, 1e aankomst bergop in Dauphiné

15:22 15 uur 22. Van Aert blijft nog altijd strak de kadans bepalen. Michel Wuyts. Van Aert blijft nog altijd strak de kadans bepalen Michel Wuyts

15:19 15 uur 19. Thomas De Gendt haakt af in de staart van het peloton. We zijn ervan overtuigd dat hij de komende dagen wel nog eens iets zal ondernemen. . Thomas De Gendt haakt af in de staart van het peloton. We zijn ervan overtuigd dat hij de komende dagen wel nog eens iets zal ondernemen.

15:17 15 uur 17. Van Aert leidt het peloton. Het is nu aan Wout van Aert om het peloton op sleeptouw te nemen. De gele trui cijfert zich vandaag weg voor zijn kopmannen Roglic, Dumoulin en Kruijswijk. . Van Aert leidt het peloton Het is nu aan Wout van Aert om het peloton op sleeptouw te nemen. De gele trui cijfert zich vandaag weg voor zijn kopmannen Roglic, Dumoulin en Kruijswijk.

15:12 15 uur 12. Livestream. Michel en José staan al te popelen om eraan te beginnen. Over enkele minuten blazen ze de livestream leven in. . Livestream Michel en José staan al te popelen om eraan te beginnen. Over enkele minuten blazen ze de livestream leven in.

15:09 "De volgende klim wordt een lastige", weten ze bij Bora. 15 uur 09. "De volgende klim wordt een lastige", weten ze bij Bora Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:07 15 uur 07. Zoetjesaan komt de voet van de volgende beklimming eraan: de Côte Maillet. Dat is 6,2 km klimmen met een gemiddelde stijging van 8 procent. Meer dan een opwarmertje voor de slotklim. . Zoetjesaan komt de voet van de volgende beklimming eraan: de Côte Maillet. Dat is 6,2 km klimmen met een gemiddelde stijging van 8 procent. Meer dan een opwarmertje voor de slotklim.

15:04 Mengt Alejandro Valverde zich straks in de debatten? 15 uur 04. Mengt Alejandro Valverde zich straks in de debatten?

15:02 Regen aan de finish. De kopgroep duikt de laatste 50 kilometer in. Volgens de laatste weersvoorspellingen zal het regenen op de top van de Col de Porte, de aankomst van deze etappe. . 15 uur 02. Regen aan de finish De kopgroep duikt de laatste 50 kilometer in. Volgens de laatste weersvoorspellingen zal het regenen op de top van de Col de Porte, de aankomst van deze etappe.

14:58 De uitzending op Eén begint om 15u15. 14 uur 58. De uitzending op Eén begint om 15u15 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:55 Net geen 42 km/u. De 8 leiders jagen momenteel op een gemiddelde van 42 km/u. Het peloton past zich aan het tempo van de mannen voorin aan, het verschil schommelt rond 2'45". . 14 uur 55. Net geen 42 km/u De 8 leiders jagen momenteel op een gemiddelde van 42 km/u. Het peloton past zich aan het tempo van de mannen voorin aan, het verschil schommelt rond 2'45".

14:52 14 uur 52. Het was maar een bevlieging van Bahrain-McLaren. De formatie rond Mikel Landa is niet meer te bespeuren in de muil van het peloton, die weer helemaal geel kleurt. . Het was maar een bevlieging van Bahrain-McLaren. De formatie rond Mikel Landa is niet meer te bespeuren in de muil van het peloton, die weer helemaal geel kleurt.

14:48 14 uur 48. Wat is er vandaag al allemaal gebeurd? Mauri Vansevenant verscheen niet meer aan de start, omdat hij afgelopen nacht moest overgeven. Een kopgroep van 8 renners vormde zich in 2 schuifjes: Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb). Michael Schär verstevigde zijn bergtrui op de eerste 2 beklimmingen. Kasper Asgreen won de tussensprint. In het peloton neemt Tony Martin (Jumbo-Visma) al het kopwerk voor zijn rekening. Al is ook Bahrain-Mclaren van plan om een handje toe te steken. . Wat is er vandaag al allemaal gebeurd? Mauri Vansevenant verscheen niet meer aan de start, omdat hij afgelopen nacht moest overgeven.

Een kopgroep van 8 renners vormde zich in 2 schuifjes: Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb).



Michael Schär verstevigde zijn bergtrui op de eerste 2 beklimmingen. Kasper Asgreen won de tussensprint.

In het peloton neemt Tony Martin (Jumbo-Visma) al het kopwerk voor zijn rekening. Al is ook Bahrain-Mclaren van plan om een handje toe te steken.

14:45 Nog 70 km voor de vluchters. 14 uur 45. Nog 70 km voor de vluchters Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:38 14 uur 38. Bernal met klein voordeel. Van de grote kanonnen heeft Egan Bernal voorlopig een streepje voor. De Tour-winnaar van vorig jaar sprokkelde gisteren 4 bonificatieseconden door 3e te eindigen achter Van Aert en Impey. Chris Froome (+5'23"), Marc Soler (+10'28") en Tejay van Garderen (+14'57") zijn de belangrijkste namen die al uitgeschakeld zijn voor een goed eindklassement. . Bernal met klein voordeel Van de grote kanonnen heeft Egan Bernal voorlopig een streepje voor. De Tour-winnaar van vorig jaar sprokkelde gisteren 4 bonificatieseconden door 3e te eindigen achter Van Aert en Impey.

Chris Froome (+5'23"), Marc Soler (+10'28") en Tejay van Garderen (+14'57") zijn de belangrijkste namen die al uitgeschakeld zijn voor een goed eindklassement.

14:37 14 uur 37. Plots verschijnt Bahrain-McLaren in de voorwacht van het peloton. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Mikel Landa, die straks in de Tour eindelijk eens de absolute kopman is. . Plots verschijnt Bahrain-McLaren in de voorwacht van het peloton. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Mikel Landa, die straks in de Tour eindelijk eens de absolute kopman is.

14:36 Bergkoning Schär. 14 uur 36. Bergkoning Schär Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:34 Schär dikt puntentotaal aan. Michael Schär zit nog wat steviger in de blauwe trui met witte stippen. Op de Côte de Roybon (4e categorie) gaat hij met het enige puntje aan de haal. Schär telt nu 6 punten, zijn eerste achtervolgers Slagter en Doubey hebben elk 2 bergpunten. . 14 uur 34. Schär dikt puntentotaal aan Michael Schär zit nog wat steviger in de blauwe trui met witte stippen. Op de Côte de Roybon (4e categorie) gaat hij met het enige puntje aan de haal. Schär telt nu 6 punten, zijn eerste achtervolgers Slagter en Doubey hebben elk 2 bergpunten.

14:31 Jumbo-Visma controleert. 14 uur 31. Jumbo-Visma controleert

14:28 De 8 avonturiers. 14 uur 28. De 8 avonturiers Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:25 14 uur 25. Bewegende beelden vanaf 15u15. Niet alleen de Tour-favorieten, maar ook Michel en José hebben deze etappe aangestipt. Zij stomen zich klaar voor de uitzending, die begint om 15.15u. . Bewegende beelden vanaf 15u15 Niet alleen de Tour-favorieten, maar ook Michel en José hebben deze etappe aangestipt. Zij stomen zich klaar voor de uitzending, die begint om 15.15u.

14:22 Werkmier Tony Martin kromt zijn lange rug . 14 uur 22. Werkmier Tony Martin kromt zijn lange rug Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:19 Doubey 1e boven. De 1e beklimming van de dag is een prooi voor Fabien Doubey. Bergtrui Michael Schär sprokkelde als 2e nog een puntje. Schär kreeg de bollen gisteren in de schoot geworpen, nadat vluchtgezel Quinten Hermans ten val gekomen was en opgaf. Doubey is een ploegmakker van Hermans. Bezorgt de Fransman Circus-Wanty Gobert dan toch nog een bergtrui? . 14 uur 19. Doubey 1e boven De 1e beklimming van de dag is een prooi voor Fabien Doubey. Bergtrui Michael Schär sprokkelde als 2e nog een puntje.

Schär kreeg de bollen gisteren in de schoot geworpen, nadat vluchtgezel Quinten Hermans ten val gekomen was en opgaf. Doubey is een ploegmakker van Hermans. Bezorgt de Fransman Circus-Wanty Gobert dan toch nog een bergtrui?

14:16 Een beeld dat we ook in de Tour vaak zien opduiken. 14 uur 16. Een beeld dat we ook in de Tour vaak zien opduiken

14:10 14 uur 10. Roglic over Tour: "Hele ploeg rond mij". Primoz Roglic (Jumbo-Visma) klonk bij de start van de etappe vol zelfvertrouwen. "We hebben de voorbij week getoond dat het goed gaat met de ploeg." "Dat ik voor velen de grote favoriet voor de Tour ben? Ik wil met een zo goed mogelijk niveau naar de Tour gaan. Daar wil ik het zo goed mogelijk doen met de hele ploeg rond mij." . Roglic over Tour: "Hele ploeg rond mij" Primoz Roglic (Jumbo-Visma) klonk bij de start van de etappe vol zelfvertrouwen. "We hebben de voorbij week getoond dat het goed gaat met de ploeg."



"Dat ik voor velen de grote favoriet voor de Tour ben? Ik wil met een zo goed mogelijk niveau naar de Tour gaan. Daar wil ik het zo goed mogelijk doen met de hele ploeg rond mij."

14:07 14 uur 07. Jumbo-Visma versus Ineos. Krijgen we op de slotklim een clash tussen Jumbo-Visma en Ineos? In de Ronde van de Ain lieten beide teams hun spierballen rollen, maar uiteindelijk deelde Jumbo-Visma verschillende tikjes uit aan de ploeg van Tour-winnaars Bernal, Thomas en Froome. . Jumbo-Visma versus Ineos Krijgen we op de slotklim een clash tussen Jumbo-Visma en Ineos? In de Ronde van de Ain lieten beide teams hun spierballen rollen, maar uiteindelijk deelde Jumbo-Visma verschillende tikjes uit aan de ploeg van Tour-winnaars Bernal, Thomas en Froome.

14:05 Koploper Fabien Doubey is virtueel geletruidrager. 14 uur 05. Koploper Fabien Doubey is virtueel geletruidrager Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:03 Bijna 3 minuten. De vluchters winnen nog wat terrein: de voorsprong klimt richting de 3 minuten. Nog eens de samenstelling van de kopgroep: Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb). . 14 uur 03. Bijna 3 minuten De vluchters winnen nog wat terrein: de voorsprong klimt richting de 3 minuten.



Nog eens de samenstelling van de kopgroep: Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb).

13:59 13 uur 59. Ik wil vandaag tot het einde alles geven. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Ik wil vandaag tot het einde alles geven Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

13:57 Centen voor Deceuninck-Quick Step. Kasper Asgreen laat de kassa van Deceuninck-Quick Step rinkelen bij de tussensprint. De Deen passeert daar als 1e, voor de Fransen Armirail en Soupe. . 13 uur 57. Centen voor Deceuninck-Quick Step Kasper Asgreen laat de kassa van Deceuninck-Quick Step rinkelen bij de tussensprint. De Deen passeert daar als 1e, voor de Fransen Armirail en Soupe.

13:54 13 uur 54. Toelatingsexamen Froome. Chris Froome (Ineos) was gisteren de grote verliezer van de dag. De viervoudige Tour-winnaar druppelde als 86e binnen op 5'25" van Wout van Aert. De 35-jarige Brit is nog altijd niet zeker van zijn Tour-ticket en staat vandaag voor zijn 1e van 4 toelatingsexamens. Kan hij de ploegbazen overtuigen in deze Dauphiné? . Toelatingsexamen Froome Chris Froome (Ineos) was gisteren de grote verliezer van de dag. De viervoudige Tour-winnaar druppelde als 86e binnen op 5'25" van Wout van Aert.

De 35-jarige Brit is nog altijd niet zeker van zijn Tour-ticket en staat vandaag voor zijn 1e van 4 toelatingsexamens. Kan hij de ploegbazen overtuigen in deze Dauphiné?

13:52 De trein van Jumbo-Visma op kop van het peloton. 13 uur 52. De trein van Jumbo-Visma op kop van het peloton

13:49 13 uur 49. Bakoven. Voor de renners is het vandaag meer puffen en zweten dan gisteren. De thermometer langs het parcours geeft 30°C aan. Drinken, eten en drinken luidt het advies. . Bakoven Voor de renners is het vandaag meer puffen en zweten dan gisteren. De thermometer langs het parcours geeft 30°C aan. Drinken, eten en drinken luidt het advies.

13:48 Pierre Latour rijdt vandaag over zijn trainingswegen. 13 uur 48. Pierre Latour rijdt vandaag over zijn trainingswegen Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:46 Kasper Asgreen is de motor van de kopgroep. 13 uur 46. Kasper Asgreen is de motor van de kopgroep

13:42 Wat staat er op het menu? Over 15 kilometer krijgen de vluchters de 1e van 4 klimpartijen voor de wielen geschoven: de Côte de Viriville (3e categorie). Meteen gevolgd door een klimmetje van 4e categorie. Op 40 km van de streep zullen de klimvezels pas echt van pas komen op de Côte de Maillet (1e categorie). De slotklim Col de Porte (BC) moet met 17,5 kilometer voor vuurwerk zorgen. . 13 uur 42. Wat staat er op het menu? Over 15 kilometer krijgen de vluchters de 1e van 4 klimpartijen voor de wielen geschoven: de Côte de Viriville (3e categorie). Meteen gevolgd door een klimmetje van 4e categorie.



Op 40 km van de streep zullen de klimvezels pas echt van pas komen op de Côte de Maillet (1e categorie). De slotklim Col de Porte (BC) moet met 17,5 kilometer voor vuurwerk zorgen.

13:39 Total Direct Energie heeft mannen met baarden in de ontsnapping zitten. 13 uur 39. Total Direct Energie heeft mannen met baarden in de ontsnapping zitten Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:36 13 uur 36. Doubey virtueel in het geel. De 8 leiders diepen hun kloof mondjesmaat uit tot 2'30". De best geplaatste voorin is Fabien Doubey, op 2'25". Dat betekent dat de Fransman uit de ploeg van Hilaire Van der Schueren nu virtueel de gele trui overneemt van Wout van Aert. De 26-jarige Doubey is een van de betere klimmers bij Circus-Wanty Gobert. 5 maanden geleden eindigde hij nog knap 11e in Parijs-Nice. . Doubey virtueel in het geel De 8 leiders diepen hun kloof mondjesmaat uit tot 2'30". De best geplaatste voorin is Fabien Doubey, op 2'25". Dat betekent dat de Fransman uit de ploeg van Hilaire Van der Schueren nu virtueel de gele trui overneemt van Wout van Aert.



De 26-jarige Doubey is een van de betere klimmers bij Circus-Wanty Gobert. 5 maanden geleden eindigde hij nog knap 11e in Parijs-Nice.

13:33 Bergtrui Schär neemt de kopgroep op sleeptouw. 13 uur 33. Bergtrui Schär neemt de kopgroep op sleeptouw Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:31 13 uur 31. "Der Panzerwagen" Tony Martin ment het peloton, dat nu gelijke tred houdt met de kopgroep. Het verschil schommelt al een tijdje rond 2'20". . "Der Panzerwagen" Tony Martin ment het peloton, dat nu gelijke tred houdt met de kopgroep. Het verschil schommelt al een tijdje rond 2'20".

13:29 Richie Porte wil zich vandaag tonen op de slotklim. 13 uur 29. Richie Porte wil zich vandaag tonen op de slotklim

13:26 13 uur 26. Porte: "Wil schitteren op de Porte". Voor Richie Porte (Trek-Segafredo) is het vandaag een ietwat speciale etappe. De slotklim is namelijk de Col de Porte. "Het zou cool zijn als ik goed presteer op de Col de Porte", lacht de Australiër. Porte eindigde gisteren geruisloos 28e in de openingsrit. Kan hij zich vandaag mengen tussen de grote kanonnen? . Porte: "Wil schitteren op de Porte" Voor Richie Porte (Trek-Segafredo) is het vandaag een ietwat speciale etappe. De slotklim is namelijk de Col de Porte. "Het zou cool zijn als ik goed presteer op de Col de Porte", lacht de Australiër. Porte eindigde gisteren geruisloos 28e in de openingsrit. Kan hij zich vandaag mengen tussen de grote kanonnen?

13:23 Michael Schär draagt vandaag de bergtrui. 13 uur 23. Michael Schär draagt vandaag de bergtrui Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:20 Alaphilippe. Publiekslieveling Julian Alaphilippe laat zich even uitzakken tot bij de ploegauto van Deceuninck-Quick Step. Met Mauri Vansevenant is hij vandaag al een belangrijke schakel kwijtgeraakt. . 13 uur 20. Alaphilippe Publiekslieveling Julian Alaphilippe laat zich even uitzakken tot bij de ploegauto van Deceuninck-Quick Step. Met Mauri Vansevenant is hij vandaag al een belangrijke schakel kwijtgeraakt.

13:17 13 uur 17. Opvallend: de laatste overlevende van de lange vlucht van gisteren is vandaag opnieuw mee in de vuurlinie. Dan hebben we het natuurlijk over de Zwitser Michael Schär, met 1m98 een van de grootste renners uit het wielerpeloton. . Opvallend: de laatste overlevende van de lange vlucht van gisteren is vandaag opnieuw mee in de vuurlinie. Dan hebben we het natuurlijk over de Zwitser Michael Schär, met 1m98 een van de grootste renners uit het wielerpeloton.

13:16 Wout van Aert met mondmasker voor de start. 13 uur 16. Wout van Aert met mondmasker voor de start

13:14 13 uur 14. Het peloton staat al 2 minuten in het krijt op de 8 leiders. Het is Jumbo-Visma, de ploeg van gele trui Van Aert, dat het grote pak controleert. . Het peloton staat al 2 minuten in het krijt op de 8 leiders. Het is Jumbo-Visma, de ploeg van gele trui Van Aert, dat het grote pak controleert.

13:11 13 uur 11. Samenstelling kopgroep. Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb). . Samenstelling kopgroep Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb).

13:10 De staart van het peloton. 13 uur 10. De staart van het peloton Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:08 13 uur 08. Het peloton laat nu toch begaan, de voorsprong groeit naar 40 seconden. . Het peloton laat nu toch begaan, de voorsprong groeit naar 40 seconden.

13:07 13 uur 07. 8 koplopers. Samensmelting voorin: de 3 tegenaanvallers komen de 5 koplopers bijbenen. We proberen de kopgroep zo snel mogelijk te identificeren. . 8 koplopers Samensmelting voorin: de 3 tegenaanvallers komen de 5 koplopers bijbenen. We proberen de kopgroep zo snel mogelijk te identificeren.

13:05 13 uur 05. 5 renners vliegen er meteen in. Even later zet een trio een tegenaanval op poten. Maar het peloton is niet van plan om de gelukszoekers veel speelruimte te geven. . 5 renners vliegen er meteen in. Even later zet een trio een tegenaanval op poten. Maar het peloton is niet van plan om de gelukszoekers veel speelruimte te geven.

13:02 Mauri Vansevenant is niet gestart. We moeten een landgenoot schrappen van onze deelnemerslijst. De piepjonge Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) is niet meer van start gegaan. Hij moest afgelopen nacht meerdere keren overgeven. Jammer voor Vansevenant, die hier zijn eerste rittenkoers in de WorldTour reed. . 13 uur 02. Mauri Vansevenant is niet gestart We moeten een landgenoot schrappen van onze deelnemerslijst. De piepjonge Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) is niet meer van start gegaan. Hij moest afgelopen nacht meerdere keren overgeven. Jammer voor Vansevenant, die hier zijn eerste rittenkoers in de WorldTour reed.

13:01 13 uur 01. START! Het vlagje gaat op en neer, de 2e etappe is begonnen! Het gevecht om de vlucht van de dag kan losbarsten. . START! Het vlagje gaat op en neer, de 2e etappe is begonnen! Het gevecht om de vlucht van de dag kan losbarsten.

12:59 12 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:55 12 uur 55. Officieuze start. De renners klikken in hun pedalen en mogen hun benen nog enkele minuten losgooien. Klokslag 1 uur wordt de etappe ook echt op gang gewapperd. . Officieuze start De renners klikken in hun pedalen en mogen hun benen nog enkele minuten losgooien. Klokslag 1 uur wordt de etappe ook echt op gang gewapperd.

12:46 De renners staan in slagorde klaar voor de start van de 2e etappe. 12 uur 46. De renners staan in slagorde klaar voor de start van de 2e etappe Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:31 Kan Ineos Jumbo-Visma vandaag weerwerk bieden? 12 uur 31. Kan Ineos Jumbo-Visma vandaag weerwerk bieden? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:31 Wat mogen we vandaag verwachten van Julian Alaphilippe? 12 uur 31. Wat mogen we vandaag verwachten van Julian Alaphilippe? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:55 11 uur 55. Herbekijk nog eens de machtige sprint van Wout van Aert gisteren. Herbekijk nog eens de machtige sprint van Wout van Aert gisteren

11:54 11 uur 54. Vanaf vandaag zijn de rollen omgedraaid en zal ik een superknecht zijn voor onze klassementsmannen. Gele trui Wout van Aert zal zich opofferen. Vanaf vandaag zijn de rollen omgedraaid en zal ik een superknecht zijn voor onze klassementsmannen Gele trui Wout van Aert zal zich opofferen

11:53 De slotklim: 17,5 km en 6,2% gemiddeld stijgingspercentage. 11 uur 53. De slotklim: 17,5 km en 6,2% gemiddeld stijgingspercentage Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten