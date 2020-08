LIVE: Gele Van Aert is superknecht, 1e examen voor Tour-favorieten

13:23 Michael Schär draagt vandaag de bergtrui. 13 uur 23. Michael Schär draagt vandaag de bergtrui Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:20 Alaphilippe. Publiekslieveling Julian Alaphilippe laat zich even uitzakken tot bij de ploegauto van Deceuninck-Quick Step. Met Mauri Vansevenant is hij vandaag al een belangrijke schakel kwijtgeraakt. . 13 uur 20. Alaphilippe Publiekslieveling Julian Alaphilippe laat zich even uitzakken tot bij de ploegauto van Deceuninck-Quick Step. Met Mauri Vansevenant is hij vandaag al een belangrijke schakel kwijtgeraakt.

13:17 13 uur 17. Opvallend: de laatste overlevende van de lange vlucht van gisteren is vandaag opnieuw mee in de vuurlinie. Dan hebben we het natuurlijk over de Zwitser Michael Schär, met 1m98 een van de grootste renners uit het wielerpeloton. . Opvallend: de laatste overlevende van de lange vlucht van gisteren is vandaag opnieuw mee in de vuurlinie. Dan hebben we het natuurlijk over de Zwitser Michael Schär, met 1m98 een van de grootste renners uit het wielerpeloton.

13:16 Wout van Aert met mondmasker voor de start. 13 uur 16. Wout van Aert met mondmasker voor de start

13:14 13 uur 14. Het peloton staat al 2 minuten in het krijt op de 8 leiders. Het is Jumbo-Visma, de ploeg van gele trui Van Aert, dat het grote pak controleert. . Het peloton staat al 2 minuten in het krijt op de 8 leiders. Het is Jumbo-Visma, de ploeg van gele trui Van Aert, dat het grote pak controleert.

13:11 13 uur 11. Samenstelling kopgroep. Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb). . Samenstelling kopgroep Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jérôme Cousin en Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert), Ben O'Connor (NTT), Michael Schär (CCC) en Jasha Sütterlin (Sunweb).

13:10 De staart van het peloton. 13 uur 10. De staart van het peloton

13:08 13 uur 08. Het peloton laat nu toch begaan, de voorsprong groeit naar 40 seconden. . Het peloton laat nu toch begaan, de voorsprong groeit naar 40 seconden.

13:07 13 uur 07. 8 koplopers. Samensmelting voorin: de 3 tegenaanvallers komen de 5 koplopers bijbenen. We proberen de kopgroep zo snel mogelijk te identificeren. . 8 koplopers Samensmelting voorin: de 3 tegenaanvallers komen de 5 koplopers bijbenen. We proberen de kopgroep zo snel mogelijk te identificeren.

13:05 13 uur 05. 5 renners vliegen er meteen in. Even later zet een trio een tegenaanval op poten. Maar het peloton is niet van plan om de gelukszoekers veel speelruimte te geven. . 5 renners vliegen er meteen in. Even later zet een trio een tegenaanval op poten. Maar het peloton is niet van plan om de gelukszoekers veel speelruimte te geven.

13:02 Mauri Vansevenant is niet gestart. We moeten een landgenoot schrappen van onze deelnemerslijst. De piepjonge Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) is niet meer van start gegaan. Hij moest afgelopen nacht meerdere keren overgeven. Jammer voor Vansevenant, die hier zijn eerste rittenkoers in de WorldTour reed. . 13 uur 02. Mauri Vansevenant is niet gestart We moeten een landgenoot schrappen van onze deelnemerslijst. De piepjonge Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) is niet meer van start gegaan. Hij moest afgelopen nacht meerdere keren overgeven. Jammer voor Vansevenant, die hier zijn eerste rittenkoers in de WorldTour reed.

13:01 13 uur 01. START! Het vlagje gaat op en neer, de 2e etappe is begonnen! Het gevecht om de vlucht van de dag kan losbarsten. . START! Het vlagje gaat op en neer, de 2e etappe is begonnen! Het gevecht om de vlucht van de dag kan losbarsten.



12:55 12 uur 55. Officieuze start. De renners klikken in hun pedalen en mogen hun benen nog enkele minuten losgooien. Klokslag 1 uur wordt de etappe ook echt op gang gewapperd. . Officieuze start De renners klikken in hun pedalen en mogen hun benen nog enkele minuten losgooien. Klokslag 1 uur wordt de etappe ook echt op gang gewapperd.

12:46 De renners staan in slagorde klaar voor de start van de 2e etappe. 12 uur 46. De renners staan in slagorde klaar voor de start van de 2e etappe

12:31 Kan Ineos Jumbo-Visma vandaag weerwerk bieden? 12 uur 31. Kan Ineos Jumbo-Visma vandaag weerwerk bieden?

12:31 Wat mogen we vandaag verwachten van Julian Alaphilippe? 12 uur 31. Wat mogen we vandaag verwachten van Julian Alaphilippe?

11:55 11 uur 55. Herbekijk nog eens de machtige sprint van Wout van Aert gisteren. Herbekijk nog eens de machtige sprint van Wout van Aert gisteren

11:54 11 uur 54. Vanaf vandaag zijn de rollen omgedraaid en zal ik een superknecht zijn voor onze klassementsmannen. Gele trui Wout van Aert zal zich opofferen. Vanaf vandaag zijn de rollen omgedraaid en zal ik een superknecht zijn voor onze klassementsmannen Gele trui Wout van Aert zal zich opofferen

11:53 De slotklim: 17,5 km en 6,2% gemiddeld stijgingspercentage. 11 uur 53. De slotklim: 17,5 km en 6,2% gemiddeld stijgingspercentage