Ineos versmacht, maar Jumbo-Visma en Roglic blijven aan de macht

Het eerste klimmersexamen in de Dauphiné is een prooi geworden voor Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die niet meer weet wat verliezen is. Op de slotklim legde Ineos een moordend tempo op in dienst van Egan Bernal, maar niemand was opgewassen tegen de sprong van Primoz Roglic in de slotkilometer. De Sloveen neemt de leiderstrui over van ploegmaat Wout van Aert.