LIVESTREAM: Kijk naar finale van openingsrit in loodzware Dauphiné

16:11 16 uur 11. Nog 4 km. De Astana-brigade komt als een golf naar voren, met Miguel Angel Lopez. De treintjes komen nu langs alle kanten naar de frontlinie. . Nog 4 km De Astana-brigade komt als een golf naar voren, met Miguel Angel Lopez. De treintjes komen nu langs alle kanten naar de frontlinie.

16:10 16 uur 10. Nog 5 km. Regendruppels op de camera. Arkea-Samsic brengt Nairo Quintana in stelling. Ook Adam Yates wordt naar voren gegidst. . Nog 5 km Regendruppels op de camera. Arkea-Samsic brengt Nairo Quintana in stelling. Ook Adam Yates wordt naar voren gegidst.

16:09 16 uur 09. Froome bengelt in de achterste regionen van het peloton. "Uit veiligheid?", vraagt Michel Wuyts zich af. . Froome bengelt in de achterste regionen van het peloton. "Uit veiligheid?", vraagt Michel Wuyts zich af.

16:08 16 uur 08. Nog 6,6 km. Met een treintje van 6 pionnen loodst Jumbo-Visma het peloton richting het laatste obstakel van de dag. . Nog 6,6 km. Met een treintje van 6 pionnen loodst Jumbo-Visma het peloton richting het laatste obstakel van de dag.

16:07 16 uur 07. Een klassieker! Hond steekt doodleuk over tussen de renners in de Dauphiné. Een klassieker! Hond steekt doodleuk over tussen de renners in de Dauphiné

16:06 16 uur 06. Hoe komt Froome hier straks voor de pinnen. Is hij nog selecteerbaar voor de Tour? Michel Wuyts. Hoe komt Froome hier straks voor de pinnen. Is hij nog selecteerbaar voor de Tour? Michel Wuyts

16:03 16 uur 03. Slothelling. De klimtrein van Jumbo-Visma zet koers naar de laatste helling, waarop ook de aankomstlijn geverfd is. De gegevens van de klim: 3,3 kilometer, 4% gemiddelde stijging, 7% maxmale stijging. . Slothelling De klimtrein van Jumbo-Visma zet koers naar de laatste helling, waarop ook de aankomstlijn geverfd is. De gegevens van de klim: 3,3 kilometer, 4% gemiddelde stijging, 7% maxmale stijging.

16:01 16 uur 01. Nog 10 km . Ook Movistar-kopstuk Marc Soler gaat tenonder aan het hoge tempo van Jumbo-Visma. Nog 10 kilometer tot de finish. . Nog 10 km Ook Movistar-kopstuk Marc Soler gaat tenonder aan het hoge tempo van Jumbo-Visma. Nog 10 kilometer tot de finish.

15:58 15 uur 58. Teuns verliest contact met peloton. Onder impuls van Jumbo-Visma staat de poort nu helemaal open achteraan het peloton. Dylan Teuns wordt gemeld bij de gelosten. . Teuns verliest contact met peloton Onder impuls van Jumbo-Visma staat de poort nu helemaal open achteraan het peloton. Dylan Teuns wordt gemeld bij de gelosten.

15:54 15 uur 54. Cavagna is een straffe, een hele straffe. José De Cauwer. Cavagna is een straffe, een hele straffe José De Cauwer

15:53 15 uur 53. Cavagna in zijn eentje. Van Schär en Kragh Andersen is voorin geen sprake meer. Rémi Cavagna is nu de koploper, maar zijn voorsprong op het peloton is verwaarloosbaar. . Cavagna in zijn eentje Van Schär en Kragh Andersen is voorin geen sprake meer. Rémi Cavagna is nu de koploper, maar zijn voorsprong op het peloton is verwaarloosbaar.

15:52 15 uur 52. Teuns heeft zijn zinnen gezet op de etappe. Teuns heeft zijn zinnen gezet op de etappe

15:50 15 uur 50. Pacher zit nog maar net in de kop van de koers, en hij glijdt al onderuit. Pacher zit nog maar net in de kop van de koers, en hij glijdt al onderuit

15:49 15 uur 49. Cavagna vindt het zonde van al die geleverde inspanningen en rijdt het gaatje op Schär weer dicht. "Kragh Andersen zit in Cavagna's wiel en steekt geen poot meer uit", zegt Michel Wuyts. . Cavagna vindt het zonde van al die geleverde inspanningen en rijdt het gaatje op Schär weer dicht. "Kragh Andersen zit in Cavagna's wiel en steekt geen poot meer uit", zegt Michel Wuyts.

15:47 15 uur 47. Schär weer solo. Omdat Cavagna en Kragh Andersen zitten te linkeballen, knalt Schär weer weg van dat duo. De Zwitser wil zijn avontuur zo lang mogelijk rekken. . Schär weer solo Omdat Cavagna en Kragh Andersen zitten te linkeballen, knalt Schär weer weg van dat duo. De Zwitser wil zijn avontuur zo lang mogelijk rekken.

15:46 15 uur 46. Leiderstrio. Søren Kragh Andersen en Rémi Cavagna zijn Michael Schär gezelschap komen houden in de vuurlinie. Het verschil met het peloton bedraagt nog amper 26 seconden. . Leiderstrio Søren Kragh Andersen en Rémi Cavagna zijn Michael Schär gezelschap komen houden in de vuurlinie. Het verschil met het peloton bedraagt nog amper 26 seconden.

15:42 Pacher glijdt onderuit in bocht. Quentin Pacher zit nog maar net in de kop van de koers of hij ligt al tegen de grond. Te overmoedig? Schär is opnieuw de eenzame koploper. . 15 uur 42. Pacher glijdt onderuit in bocht Quentin Pacher zit nog maar net in de kop van de koers of hij ligt al tegen de grond. Te overmoedig? Schär is opnieuw de eenzame koploper.

15:41 15 uur 41. Pacher bij Schär. De samensmelting voorin is feit: Pacher is komen aanpikken bij Schär. Gaan we straks naar een leiderskwartet, met Cavagna en Kragh Andersen? . Pacher bij Schär De samensmelting voorin is feit: Pacher is komen aanpikken bij Schär. Gaan we straks naar een leiderskwartet, met Cavagna en Kragh Andersen?

15:37 15 uur 37. Situatie. Op 26 kilometer van de streep ligt alles op een zakdoek bij elkaar. Schär heeft een bonus van 9 seconden op Pacher. Kragh Andersen en Cavagna zitten niet veel verder. Het peloton moet nog een gat dichtfietsen van 40 tellen. . Situatie Op 26 kilometer van de streep ligt alles op een zakdoek bij elkaar. Schär heeft een bonus van 9 seconden op Pacher. Kragh Andersen en Cavagna zitten niet veel verder. Het peloton moet nog een gat dichtfietsen van 40 tellen.

15:35 15 uur 35. Koploper Schär smijt zich in de afdaling, die als "tricky" bestempeld wordt. Zijn eerste achtervolger zit op 23 seconden. . Koploper Schär smijt zich in de afdaling, die als "tricky" bestempeld wordt. Zijn eerste achtervolger zit op 23 seconden.

15:33 Verjaardag in mineur? Tejay van Garderen (Education First) hangt in een trosje achter het peloton. De Amerikaan eindigde vorig jaar nog 2e in de Dauphiné. Vandaag viert Van Garderen trouwens zijn 32e verjaardag. . 15 uur 33. Verjaardag in mineur? Tejay van Garderen (Education First) hangt in een trosje achter het peloton. De Amerikaan eindigde vorig jaar nog 2e in de Dauphiné. Vandaag viert Van Garderen trouwens zijn 32e verjaardag.

15:31 15 uur 31. Dit is ook de regio waar Ludo Dierckxsens gas gaf in 1999, toen hij Vinokoerov losreed in de Tour. Michel Wuyts. Dit is ook de regio waar Ludo Dierckxsens gas gaf in 1999, toen hij Vinokoerov losreed in de Tour. Michel Wuyts

15:29 15 uur 29. Tegenaanval Cavagna en Kragh Andersen. In het peloton zijn 2 renners er vanonder gemuisd: Søren Kragh Andersen (Sunweb) en Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Quentin Pacher (B&B Hotels) had geen het goede voorbeeld gegeven met een eerdere tegenaanval. . Tegenaanval Cavagna en Kragh Andersen In het peloton zijn 2 renners er vanonder gemuisd: Søren Kragh Andersen (Sunweb) en Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Quentin Pacher (B&B Hotels) had geen het goede voorbeeld gegeven met een eerdere tegenaanval.

15:28 Berg. Michael Schär zal straks met de bolletjestrui pronken op het podium. Hij kwam als 1e boven op de Montée Andrei Kivilev. Nog 2 hellingen tot de aankomst. . 15 uur 28. Berg Michael Schär zal straks met de bolletjestrui pronken op het podium. Hij kwam als 1e boven op de Montée Andrei Kivilev. Nog 2 hellingen tot de aankomst.

15:25 15 uur 25. Eindelijk verschijnt er een nieuw team aan het front: Bahrain-McLaren. Met Mikel Landa hebben ze een schaduwfavoriet voor de eindzege. Dylan Teuns is hun wapen voor de dagzege. . Eindelijk verschijnt er een nieuw team aan het front: Bahrain-McLaren. Met Mikel Landa hebben ze een schaduwfavoriet voor de eindzege. Dylan Teuns is hun wapen voor de dagzege.

15:23 15 uur 23. Terwijl Davide Formolo (UAE) in het peloton een mechanisch probleem heeft, klautert Schär al op de Montée Andrei Kivilev. . Terwijl Davide Formolo (UAE) in het peloton een mechanisch probleem heeft, klautert Schär al op de Montée Andrei Kivilev.

15:20 15 uur 20. Elke ploeg is hier met 7 renners, maar Deceuninck-Quick Step is hier met 7,5 renners. Want Tim Declercq verricht zoveel werk dat hij telt voor 1,5 renner. José De Cauwer. Elke ploeg is hier met 7 renners, maar Deceuninck-Quick Step is hier met 7,5 renners. Want Tim Declercq verricht zoveel werk dat hij telt voor 1,5 renner. José De Cauwer

15:15 15 uur 15. Kijk nu live. Michel Wuyts heeft het woord genomen op één en onze livestream. Ook José De Cauwer zit klaar met deskundig commentaar. . Kijk nu live Michel Wuyts heeft het woord genomen op één en onze livestream. Ook José De Cauwer zit klaar met deskundig commentaar.

15:08 Schär zet koers naar Montée Andrei Kivilev. Van Avermaets boezemvriend Michael Schär heeft de 4e beklimming achter de kiezen. Na een afdaling snijdt de koploper straks de Montée Andrei Kivilev aan, genoemd naar de Kazachse renner die in 2003 verongelukte in Parijs-Nice. . 15 uur 08. Schär zet koers naar Montée Andrei Kivilev Van Avermaets boezemvriend Michael Schär heeft de 4e beklimming achter de kiezen. Na een afdaling snijdt de koploper straks de Montée Andrei Kivilev aan, genoemd naar de Kazachse renner die in 2003 verongelukte in Parijs-Nice.

15:04 Gemiddelde snelheid. Ineos heeft in het peloton het dirigeerstokje overgenomen van Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma. Bernal, Froome en Thomas uit de gevarenzone houden, luidt de boodschap. . 15 uur 04. Gemiddelde snelheid Ineos heeft in het peloton het dirigeerstokje overgenomen van Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma. Bernal, Froome en Thomas uit de gevarenzone houden, luidt de boodschap.

14:59 14 uur 59. Slagter moet Schär laten gaan. Voorin blijft Michael Schär moederziel alleen over. De 4e van 7 beklimmingen is er te veel aan voor Slagter. . Slagter moet Schär laten gaan Voorin blijft Michael Schär moederziel alleen over. De 4e van 7 beklimmingen is er te veel aan voor Slagter.

14:57 Net geen 40 km/u. Na 4 uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 39,7 km/u. Er rest nog 52 kilometer, dat betekent dat we het laatste wedstrijduur stilaan naderen. . 14 uur 57. Net geen 40 km/u Na 4 uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 39,7 km/u. Er rest nog 52 kilometer, dat betekent dat we het laatste wedstrijduur stilaan naderen.

14:51 Wat staat er nog op het menu? Over 5 kilometer loopt het asfalt weer omhoog met de Côte de Saint-Héand (4e categorie). Daarna volgen nog de Montée Andrei Kivilev (4e cat.), de Côte de Leymieux (4e cat.) en het slotklimmetje Col de la Gachet (4e cat.). . 14 uur 51. Wat staat er nog op het menu? Over 5 kilometer loopt het asfalt weer omhoog met de Côte de Saint-Héand (4e categorie). Daarna volgen nog de Montée Andrei Kivilev (4e cat.), de Côte de Leymieux (4e cat.) en het slotklimmetje Col de la Gachet (4e cat.).

14:46 14 uur 46. De etappe vandaag zou me goed moeten liggen. De voorbije wedstrijden was het lastig door de hitte. Ik hoop dat ik vandaag de benen heb om mee te sprinten voor de zege. Dylan Teuns won vorig jaar de 2e rit in de Dauphiné. De etappe vandaag zou me goed moeten liggen. De voorbije wedstrijden was het lastig door de hitte. Ik hoop dat ik vandaag de benen heb om mee te sprinten voor de zege. Dylan Teuns won vorig jaar de 2e rit in de Dauphiné

14:44 14 uur 44. Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma nemen nog altijd het leeuwendeel van het kopwerk voor hun rekening. Daardoor zien Schär en Slagter hun voorsprong slinken. Dat laatste tijdsmelding was 2'45". . Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma nemen nog altijd het leeuwendeel van het kopwerk voor hun rekening. Daardoor zien Schär en Slagter hun voorsprong slinken. Dat laatste tijdsmelding was 2'45".

14:36 Keukeleire is voor het eerst sinds Kuurne-Brussel-Kuurne weer in koers. 14 uur 36. Keukeleire is voor het eerst sinds Kuurne-Brussel-Kuurne weer in koers

14:33 Lekke banden Colbrelli en Bilbao . Bij Bahrein-McLaren parelt er wat zweet van het hoofd van de mecanicien. Die moest in een mum van tijd zowel Sonny Colbrelli als Pello Bilbao depanneren na een lekke band. . 14 uur 33. Lekke banden Colbrelli en Bilbao Bij Bahrein-McLaren parelt er wat zweet van het hoofd van de mecanicien. Die moest in een mum van tijd zowel Sonny Colbrelli als Pello Bilbao depanneren na een lekke band.

14:31 14 uur 31. Nog 70 km. De kilometers gaan er nu bliksemsnel af. Schär en Slagter vertoeven op 70 kilometer van de finish. Dat betekent dat we al voorbij twee derde zijn in deze etappe. . Nog 70 km De kilometers gaan er nu bliksemsnel af. Schär en Slagter vertoeven op 70 kilometer van de finish. Dat betekent dat we al voorbij twee derde zijn in deze etappe.

14:25 Ineos houdt de kopmannen veilig voorin. 14 uur 25. Ineos houdt de kopmannen veilig voorin

14:20 14 uur 20. Bij Bora-Hansgrohe halen ze opgelucht adem. Buchmann is na zijn val probleemloos teruggekeerd in het peloton. . Bij Bora-Hansgrohe halen ze opgelucht adem. Buchmann is na zijn val probleemloos teruggekeerd in het peloton.

14:16 Val Buchmann. Ook in het peloton ontsnappen ze niet aan valpartijen. Bora-kopman Emanuel Buchmann gaat tegen het asfalt. Vorig jaar eindigde de Duitser 3e in Dauphiné en 4e in de Tour. . 14 uur 16. Val Buchmann Ook in het peloton ontsnappen ze niet aan valpartijen. Bora-kopman Emanuel Buchmann gaat tegen het asfalt. Vorig jaar eindigde de Duitser 3e in Dauphiné en 4e in de Tour.

14:15 14 uur 15. Livestream om 15.15u. Over een uur zijn Michel Wuyts en José De Cauwer aan zet. Zij zullen vanaf 15.15u de uitzending in goede banen leiden op één en op onze livestream. . Livestream om 15.15u Over een uur zijn Michel Wuyts en José De Cauwer aan zet. Zij zullen vanaf 15.15u de uitzending in goede banen leiden op één en op onze livestream.

14:13 Wout van Aert in het wiel van Tour-favoriet Bernal. 14 uur 13. Wout van Aert in het wiel van Tour-favoriet Bernal

14:10 14 uur 10. Schär en Slagter houden het peloton nu op 3 minuten. Er staan nog 4 lekkernijen op het menu: allemaal beklimmingen van 4e categorie. Over 30 km zullen de renners het eerste hapje aansnijden. . Schär en Slagter houden het peloton nu op 3 minuten. Er staan nog 4 lekkernijen op het menu: allemaal beklimmingen van 4e categorie. Over 30 km zullen de renners het eerste hapje aansnijden.

14:04 Tony Martin en Tim Declercq verrichten elk om de beurt kopwerk. 14 uur 04. Tony Martin en Tim Declercq verrichten elk om de beurt kopwerk

13:59 47 km/u in 3e uur. In het 3e wedstrijduur legden de 2 vluchters net geen 47 km af. Het algemeen gemiddelde na 3 uur bedraagt nu 40,20 km/u. . 13 uur 59. 47 km/u in 3e uur In het 3e wedstrijduur legden de 2 vluchters net geen 47 km af. Het algemeen gemiddelde na 3 uur bedraagt nu 40,20 km/u.

13:57 Regen. In de aankomstzone vallen enkele regendruppels naar beneden. . 13 uur 57. Regen In de aankomstzone vallen enkele regendruppels naar beneden.

13:57 Alaphilippe en Jungels. 13 uur 57. Alaphilippe en Jungels

13:50 13 uur 50. Situatie na vreemde verwikkelingen. De kopgroep lijkt vandaag vervloekt. Ze waren eerst met z'n vijven, nu blijven er nog 2 renners over in de vuurlinie: Michael Schär en Tom-Jelte Slagter. Eerst moest Niccolo Bonifazio afhaken door rugpijn. Daarna kwamen onze 2 landgenoten Brent Van Moer en Quinten Hermans ten val in de kopgroep. De 3 renners zijn ondertussen allemaal verdwenen uit de wedstrijd. Schär en Slagter tellen momenteel een bonus van 3'40" op het peloton, waar Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma en Ineos de teugels in handen nemen. . Situatie na vreemde verwikkelingen De kopgroep lijkt vandaag vervloekt. Ze waren eerst met z'n vijven, nu blijven er nog 2 renners over in de vuurlinie: Michael Schär en Tom-Jelte Slagter.



Eerst moest Niccolo Bonifazio afhaken door rugpijn. Daarna kwamen onze 2 landgenoten Brent Van Moer en Quinten Hermans ten val in de kopgroep. De 3 renners zijn ondertussen allemaal verdwenen uit de wedstrijd.

Schär en Slagter tellen momenteel een bonus van 3'40" op het peloton, waar Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma en Ineos de teugels in handen nemen.

13:40 Opgave Hermans en Van Moer. Pechvogels Quinten Hermans en Brent Van Moer kunnen hun weg niet vervolgen na hun val in de kopgroep. Hopelijk valt de lichamelijke schade mee. . 13 uur 40. Opgave Hermans en Van Moer Pechvogels Quinten Hermans en Brent Van Moer kunnen hun weg niet vervolgen na hun val in de kopgroep. Hopelijk valt de lichamelijke schade mee.

13:38 13 uur 38. Nieuws over de gevallen Belgen: Hermans en Van Moer zijn overeind gekomen, maar fietsen doen ze nog altijd niet. . Nieuws over de gevallen Belgen: Hermans en Van Moer zijn overeind gekomen, maar fietsen doen ze nog altijd niet.

13:37 Opgave Bonifazio. Na Jan Hirt stapt ook Niccolo Bonifazio uit de wedstrijd. De Italiaan zat eerst in de vlucht van de dag, pakte een bergprijs, loste voorin en kon ook het tempo in het peloton niet meer volgen. . 13 uur 37. Opgave Bonifazio Na Jan Hirt stapt ook Niccolo Bonifazio uit de wedstrijd. De Italiaan zat eerst in de vlucht van de dag, pakte een bergprijs, loste voorin en kon ook het tempo in het peloton niet meer volgen.

13:36 13 uur 36. De onfortuinlijke Belgen zijn ten val gekomen in de afdaling. De wedstrijdradio meldt dat Hermans en Van Moer nog altijd niet terug op hun fiets zitten. . De onfortuinlijke Belgen zijn ten val gekomen in de afdaling. De wedstrijdradio meldt dat Hermans en Van Moer nog altijd niet terug op hun fiets zitten.

13:32 Hermans en Van Moer zijn vooraan weggevallen. De val deed zich voor in de kopgroep. Schär en Slagter blijven nog over vooraan. Van Moer en Hermans zijn weggevallen door die valpartij. . 13 uur 32. Hermans en Van Moer zijn vooraan weggevallen De val deed zich voor in de kopgroep. Schär en Slagter blijven nog over vooraan. Van Moer en Hermans zijn weggevallen door die valpartij.

13:31 Val. Er wordt een val gemeld. . 13 uur 31. Val Er wordt een val gemeld.

13:29 Hermans weer virtueel in de bollen. De Côte de Courreau (3e cat.) was een prooi voor Quinten Hermans, die ook al als 1e bovenkwam op de 1e beklimming vandaag. De veldrijder springt zo weer naar de koppositie in het bergklassement. . 13 uur 29. Hermans weer virtueel in de bollen De Côte de Courreau (3e cat.) was een prooi voor Quinten Hermans, die ook al als 1e bovenkwam op de 1e beklimming vandaag. De veldrijder springt zo weer naar de koppositie in het bergklassement.

13:24 Verschil valt terug tot 4'30". Het peloton heeft een tandje bijgestoken tijdens de beklimming. De achterstand zakt van 5'30" naar 4'30". . 13 uur 24. Verschil valt terug tot 4'30" Het peloton heeft een tandje bijgestoken tijdens de beklimming. De achterstand zakt van 5'30" naar 4'30".

13:22 13 uur 22. Niccolo Bonifazio is ondertussen al in de klauwen gevallen van het peloton. Veel publiciteit heeft de Italiaan dus niet kunnen rapen voor zijn werkgever Total Direct Energie. Hij heeft wel de ploegkas kunnen spijzen op de Col de Béal (waar hij als 1e bovenkwam). . Niccolo Bonifazio is ondertussen al in de klauwen gevallen van het peloton. Veel publiciteit heeft de Italiaan dus niet kunnen rapen voor zijn werkgever Total Direct Energie. Hij heeft wel de ploegkas kunnen spijzen op de Col de Béal (waar hij als 1e bovenkwam).

13:18 13 uur 18. In de vuurlinie tellen we nog altijd 2 Belgen: Quinten Hermans en Brent Van Moer. Samen met Schär en Slagter zijn ze 1 kilometer verwijderd van de top van de 3e beklimming. . In de vuurlinie tellen we nog altijd 2 Belgen: Quinten Hermans en Brent Van Moer. Samen met Schär en Slagter zijn ze 1 kilometer verwijderd van de top van de 3e beklimming.

13:14 Jan Hirt staakt de strijd. 13 uur 14. Jan Hirt staakt de strijd

13:14 13 uur 14. 1e opgever is Jan Hirt. CCC verliest al heel vroeg in deze Dauphiné een eerste pion: de Tsjech Jan Hirt. De reden voor zijn opgave is niet bekend. . 1e opgever is Jan Hirt CCC verliest al heel vroeg in deze Dauphiné een eerste pion: de Tsjech Jan Hirt. De reden voor zijn opgave is niet bekend.

13:05 13 uur 05. Bonifazio haakt af in kopgroep. Daarnet pakte hij nog de jackpot op de Col de Béal, nu moet Niccolo Bonifazio zijn medevluchters zomaar laten gaan. Zijn batterij is helemaal leeg. Schieten vooraan nog over: onze landgenoten Quinten Hermans en Brent Van Moer, de Zwitser Michael Schär en de Nederlander Tom-Jelte Slagter. . Bonifazio haakt af in kopgroep Daarnet pakte hij nog de jackpot op de Col de Béal, nu moet Niccolo Bonifazio zijn medevluchters zomaar laten gaan. Zijn batterij is helemaal leeg.

Schieten vooraan nog over: onze landgenoten Quinten Hermans en Brent Van Moer, de Zwitser Michael Schär en de Nederlander Tom-Jelte Slagter.

13:03 Politt komt terug na val. In de staart van het peloton komt de boomlange Nils Politt zijn karretje weer aanhaken. De Duitser draagt de sporen van een valpartij. Politt ruilt volgend seizoen Israel-Start Up Nation voor Bora-Hansgrohe. Vorig jaar moest hij enkel Philippe Gilbert voor zich dulden in Parijs-Roubaix. . 13 uur 03. Politt komt terug na val In de staart van het peloton komt de boomlange Nils Politt zijn karretje weer aanhaken. De Duitser draagt de sporen van een valpartij.

Politt ruilt volgend seizoen Israel-Start Up Nation voor Bora-Hansgrohe. Vorig jaar moest hij enkel Philippe Gilbert voor zich dulden in Parijs-Roubaix.

13:01 De blik van Chris Froome bij de start: mag hij naar de Tour of niet? 13 uur 01. De blik van Chris Froome bij de start: mag hij naar de Tour of niet?

12:57 12 uur 57. Er ligt grind in de afdaling, de renners moeten dus op hun hoede zijn. . Er ligt grind in de afdaling, de renners moeten dus op hun hoede zijn.

12:52 Hermans kwam als 2e boven. Het was ietwat verrassend sprinter Niccolo Bonifazio (5 punten) die als eerste de top van de Col du Béal gerond heeft. Quinten Hermans (3 punten) kwam als 2e voorbij. Slagter (2 punten) en Schär (1 punt) sprokkelden de overige bergpunten. Dat betekent dat Bonifazio momenteel leidt in het bergklassement. De Italiaan telt 1 punt meer dan Quinten Hermans. . 12 uur 52. Hermans kwam als 2e boven Het was ietwat verrassend sprinter Niccolo Bonifazio (5 punten) die als eerste de top van de Col du Béal gerond heeft. Quinten Hermans (3 punten) kwam als 2e voorbij. Slagter (2 punten) en Schär (1 punt) sprokkelden de overige bergpunten.

Dat betekent dat Bonifazio momenteel leidt in het bergklassement. De Italiaan telt 1 punt meer dan Quinten Hermans.

12:50 12 uur 50. De renners hebben al 1.500 hoogtemeters achter de kiezen. De kopgroep trekt nu in sneltreinvaart richting de 3e klauterpartij van de dag. De laatste 4 beklimmingen zijn allemaal neergeplant in de laatste 50 kilometer. . De renners hebben al 1.500 hoogtemeters achter de kiezen. De kopgroep trekt nu in sneltreinvaart richting de 3e klauterpartij van de dag. De laatste 4 beklimmingen zijn allemaal neergeplant in de laatste 50 kilometer.

12:43 12 uur 43. De beklimming van de Col du Béal is al achter de rug. Het is nog eventjes wachten op info over de passage. In de afdaling leidt Deceuninck-Quick Step de achtervolging. . De beklimming van de Col du Béal is al achter de rug. Het is nog eventjes wachten op info over de passage. In de afdaling leidt Deceuninck-Quick Step de achtervolging.

12:37 12 uur 37. Veel renners denken dat dit de enige rit is die ze in deze Dauphiné kunnen winnen. Ik verwacht vooral dat punchers zoals Alaphilippe en Sagan bij de pinken zullen zijn in de finale. Tiesj Benoot. Veel renners denken dat dit de enige rit is die ze in deze Dauphiné kunnen winnen. Ik verwacht vooral dat punchers zoals Alaphilippe en Sagan bij de pinken zullen zijn in de finale. Tiesj Benoot

12:33 12 uur 33. Voorin kunnen ze de top van de Col du Béal bijna strelen. Het is eveneens het dak van deze etappe, op een hoogte van 1.390 meter. Gaat Quinten Hermans weer met de punten aan de haal? . Voorin kunnen ze de top van de Col du Béal bijna strelen. Het is eveneens het dak van deze etappe, op een hoogte van 1.390 meter. Gaat Quinten Hermans weer met de punten aan de haal?

12:28 Mauri Vansevenant rijdt zijn 1e rittenkoers in de WorldTour. 12 uur 28. Mauri Vansevenant rijdt zijn 1e rittenkoers in de WorldTour

12:25 12 uur 25. Live beelden om 15.15u. De Dauphiné brengen we ook 5 dagen lang in beeld. De uitzending vandaag begint om 15.15u op één en hier op de livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn de commentatoren met dienst. . Live beelden om 15.15u De Dauphiné brengen we ook 5 dagen lang in beeld. De uitzending vandaag begint om 15.15u op één en hier op de livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn de commentatoren met dienst.

12:21 12 uur 21. Als je 1 kopman hebt en er overkomt hem niets, dan is dat goed. Maar als je met meerdere kopmannen aan de wedstrijd begint, zit je meer in een luxepositie. Tijdens de koers kan je dan zien wie de sterkste is en beslissen wie de kopman wordt. Tom Dumoulin over het kopmanschap bij Jumbo-Visma. Als je 1 kopman hebt en er overkomt hem niets, dan is dat goed. Maar als je met meerdere kopmannen aan de wedstrijd begint, zit je meer in een luxepositie. Tijdens de koers kan je dan zien wie de sterkste is en beslissen wie de kopman wordt. Tom Dumoulin over het kopmanschap bij Jumbo-Visma.

12:16 12 uur 16. Op kop van het peloton krijgt werkpaard Tim Declercq de hulp van viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin (Jumbo-Visma). Het verschil bedraagt ondertussen bijna 6 minuten. . Op kop van het peloton krijgt werkpaard Tim Declercq de hulp van viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin (Jumbo-Visma). Het verschil bedraagt ondertussen bijna 6 minuten.

12:14 Col du Béal. Quinten Hermans, Brent Van Moer en hun vluchtkompanen temmen de eerste kilometers van de Col du Béal (2e cat.). De gegevens van deze beklimming: 10,2 km lang, 5% gemiddeld stijgingspercentage en 8% maximale stijging. . 12 uur 14. Col du Béal Quinten Hermans, Brent Van Moer en hun vluchtkompanen temmen de eerste kilometers van de Col du Béal (2e cat.). De gegevens van deze beklimming: 10,2 km lang, 5% gemiddeld stijgingspercentage en 8% maximale stijging.

12:04 43,9 km/u. Ondanks een klimmetje en amper dalende stroken prijkt er na 1 uur koers een gemiddelde van 43,9 km/u op de teller van de vluchters. . 12 uur 04. 43,9 km/u Ondanks een klimmetje en amper dalende stroken prijkt er na 1 uur koers een gemiddelde van 43,9 km/u op de teller van de vluchters.

12:03 Punten voor Schär. Tussendoor heeft Michaël de volle buit meegegraaid bij de tussensprint. Niccolo Bonifazo (2e) en Quinten Hermans (3e) verdeelden daar de andere taartstukken. . 12 uur 03. Punten voor Schär Tussendoor heeft Michaël de volle buit meegegraaid bij de tussensprint. Niccolo Bonifazo (2e) en Quinten Hermans (3e) verdeelden daar de andere taartstukken.

12:01 "El tractor" Tim Declercq is al beginnen te ploegen op kop van de meute. 12 uur 01. "El tractor" Tim Declercq is al beginnen te ploegen op kop van de meute

11:58 11 uur 58. Wout van Aert: "Ik voel me nog wat vermoeid". Vanmorgen vertelde Wout van Aert dat hij zich nog niet helemaal gerecupereerd voelt van Milaan-Sanremo. "Ik voel me nog altijd wat vermoeid. Ik heb enkele dagen de tijd genomen om na te genieten van die grote zege", zegt Van Aert. "Maar vandaag zal ik wel snel weer in mijn ritme komen. Die goede benen van Milaan-Sanremo kunnen niet verdwenen zijn. Hopelijk voel ik me snel weer wat frisser in de Dauphine." . Wout van Aert: "Ik voel me nog wat vermoeid" Vanmorgen vertelde Wout van Aert dat hij zich nog niet helemaal gerecupereerd voelt van Milaan-Sanremo. "Ik voel me nog altijd wat vermoeid. Ik heb enkele dagen de tijd genomen om na te genieten van die grote zege", zegt Van Aert.

"Maar vandaag zal ik wel snel weer in mijn ritme komen. Die goede benen van Milaan-Sanremo kunnen niet verdwenen zijn. Hopelijk voel ik me snel weer wat frisser in de Dauphine."

11:55 11 uur 55. Die goede benen van Milaan-Sanremo kunnen niet verdwenen zijn. Wout van Aert. Die goede benen van Milaan-Sanremo kunnen niet verdwenen zijn Wout van Aert

11:54 11 uur 54. In de frontlinie van het peloton vertoeft de winnaar van Milaan-Sanremo en de Strade Bianche. Wout van Aert stak vorig jaar nog 2 etappezeges op zak in de Dauphiné. Deze week zal hij vooral in dienst rijden van zijn kopmannen bij Jumbo-Visma: Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. . In de frontlinie van het peloton vertoeft de winnaar van Milaan-Sanremo en de Strade Bianche. Wout van Aert stak vorig jaar nog 2 etappezeges op zak in de Dauphiné. Deze week zal hij vooral in dienst rijden van zijn kopmannen bij Jumbo-Visma: Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk.

11:52 Jumbo-Visma (vanmorgen bij de start) bepaalt het tempo in het peloton. 11 uur 52. Jumbo-Visma (vanmorgen bij de start) bepaalt het tempo in het peloton

11:47 Bijna 5 minuten. Het peloton geeft de 5 leiders nog wat meer speelruimte: 4'55". Toch is het al zweten in het grote pak, want het kwik stijgt richting de 30 graden. Er is ook nauwelijks een vleugje wind te bespeuren. . 11 uur 47. Bijna 5 minuten Het peloton geeft de 5 leiders nog wat meer speelruimte: 4'55". Toch is het al zweten in het grote pak, want het kwik stijgt richting de 30 graden. Er is ook nauwelijks een vleugje wind te bespeuren.

11:46 11 uur 46. Lang kunnen de renners niet genieten van de dalende lijn. Over enkele kilometers doemt de Col du Béal (2e categorie) al op. De zwaarste klimpartij van de dag. . Lang kunnen de renners niet genieten van de dalende lijn. Over enkele kilometers doemt de Col du Béal (2e categorie) al op. De zwaarste klimpartij van de dag.

11:40 Hermans 1e bergkoning. Quinten Hermans hijst zich als 1e over de top van de klim. Heeft hij een doel gemaakt van de bergtrui in de openingsrit? . 11 uur 40. Hermans 1e bergkoning Quinten Hermans hijst zich als 1e over de top van de klim. Heeft hij een doel gemaakt van de bergtrui in de openingsrit?

11:36 Klimmen geblazen. De 5 vluchters zetten hun tanden in de eerste van 7 beklimmingen. De Côte du Château d'Aulteribe is 1 kilometer klauteren met een gemiddelde stijging van 8,4%. . 11 uur 36. Klimmen geblazen De 5 vluchters zetten hun tanden in de eerste van 7 beklimmingen. De Côte du Château d'Aulteribe is 1 kilometer klauteren met een gemiddelde stijging van 8,4%.

11:27 11 uur 27. 2 Belgen in vijfkoppige groep. Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) is een opvallende naam in de kopgroep. De veldrijder wil zijn grenzen ook aftasten op de weg en rijdt in de Dauphiné zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Met zijn 64 kilogram is hij voorin een van de betere klimmers. De 22-jarige Brent Van Moer (Lotto-Soudal) wordt dan weer bestempeld als een talent tegen de klok. Twee jaar geleden snelde hij naar zilver op het WK tijdrijden voor beloften (in Innsbruck). . 2 Belgen in vijfkoppige groep Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) is een opvallende naam in de kopgroep. De veldrijder wil zijn grenzen ook aftasten op de weg en rijdt in de Dauphiné zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Met zijn 64 kilogram is hij voorin een van de betere klimmers.



De 22-jarige Brent Van Moer (Lotto-Soudal) wordt dan weer bestempeld als een talent tegen de klok. Twee jaar geleden snelde hij naar zilver op het WK tijdrijden voor beloften (in Innsbruck).

11:23 11 uur 23. Op de voorposten van het peloton zien we treintjes naar voren komen van Jumbo-Visma, Ineos en Deceuninck-Quick Step. Zij willen hun kopmannen veilig en ongeschonden door de 1e helft van deze etappe loodsen. . Op de voorposten van het peloton zien we treintjes naar voren komen van Jumbo-Visma, Ineos en Deceuninck-Quick Step. Zij willen hun kopmannen veilig en ongeschonden door de 1e helft van deze etappe loodsen.

11:09 11 uur 09. Het peloton neemt vrede met de situatie en gunt de 5 koplopers al meer dan 2 minuten. We lijken voor een tijdje zoet te zijn met Van Moer, Quinten Hermans, Slagter, Bonifazio en Schär. . Het peloton neemt vrede met de situatie en gunt de 5 koplopers al meer dan 2 minuten. We lijken voor een tijdje zoet te zijn met Van Moer, Quinten Hermans, Slagter, Bonifazio en Schär.

11:06 11 uur 06. 2 Belgen in kopgroep. Voorin tellen we nu 5 lieden: de Belgen Brent Van Moer (Lotto-Soudal) en Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert), Michael Schär (CCC), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) en Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels). . 2 Belgen in kopgroep Voorin tellen we nu 5 lieden: de Belgen Brent Van Moer (Lotto-Soudal) en Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert), Michael Schär (CCC), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) en Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels).

11:05 11 uur 05. Slag om slinger storten renners zich nu in het offensief. Een duo weekt zich los uit het peloton. Het sein voor 2 andere renners om de sprong te maken. . Slag om slinger storten renners zich nu in het offensief. Een duo weekt zich los uit het peloton. Het sein voor 2 andere renners om de sprong te maken.

11:04 U herkent Adam Yates, een van de outsiders op eindwinst. 11 uur 04. U herkent Adam Yates, een van de outsiders op eindwinst

11:01 11 uur 01. Razend snel gaat het in de kop van het peloton. Geen wonder, want vanaf morgen ligt de finish elke rit bergop. Veel renners weten dus dat vandaag de enige kans is op een dagsucces. . Razend snel gaat het in de kop van het peloton. Geen wonder, want vanaf morgen ligt de finish elke rit bergop. Veel renners weten dus dat vandaag de enige kans is op een dagsucces.

10:59 10 uur 59. Wallays probeert het. 2 renners voelen het meteen kriebelen: Jelle Wallays (Lotto-Soudal) en de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo). Maar het peloton fluit de 2 weglopers meteen terug. . Wallays probeert het 2 renners voelen het meteen kriebelen: Jelle Wallays (Lotto-Soudal) en de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo). Maar het peloton fluit de 2 weglopers meteen terug.

10:58 Julian Alaphilippe mikt op ritzeges in de Dauphiné. 10 uur 58. Julian Alaphilippe mikt op ritzeges in de Dauphiné

10:56 10 uur 56. Officiële start. Na een opwarming van 10 kilometer is de openingsrit officieel op gang gevlagd! De eerste rijen van het peloton zijn dichtbevolkt. Wie verovert een felbegeerd ticket voor de vlucht van de dag? . Officiële start Na een opwarming van 10 kilometer is de openingsrit officieel op gang gevlagd! De eerste rijen van het peloton zijn dichtbevolkt. Wie verovert een felbegeerd ticket voor de vlucht van de dag?

10:51 10 uur 51. Ik voelde me zaterdag goed in de hitte van Milaan-Sanremo. Ik ben tevreden over mijn conditie. In de Dauphiné wil ik een laatste stap zetten richting de Tour de France. Tiesj Benoot. Ik voelde me zaterdag goed in de hitte van Milaan-Sanremo. Ik ben tevreden over mijn conditie. In de Dauphiné wil ik een laatste stap zetten richting de Tour de France. Tiesj Benoot

10:50 Tiesj Benoot is een van de speerpunten van Sunweb. 10 uur 50. Tiesj Benoot is een van de speerpunten van Sunweb

10:36 10 uur 36. START! De ultieme voorbereidingskoers op de Tour de France is op gang gefloten. Met 161 renners trekken ze in stoet door de straten van Clermont-Ferrand. Op het officiële startsein is het wel nog 20 minuten wachten. . START! De ultieme voorbereidingskoers op de Tour de France is op gang gefloten. Met 161 renners trekken ze in stoet door de straten van Clermont-Ferrand. Op het officiële startsein is het wel nog 20 minuten wachten.

08:57 08 uur 57. Live op Sporza. Uiteraard zit u bij ons gebeiteld als u de Dauphiné op de voet wil volgen. We zijn er in elke etappe van start tot finish bij met live-tekstupdates. Vanaf 15.15u kunt u live kijken naar Eén en de livestream in dit artikel. Na de actie kunt u bij ons ook terecht voor reacties en analyses. . Live op Sporza Uiteraard zit u bij ons gebeiteld als u de Dauphiné op de voet wil volgen. We zijn er in elke etappe van start tot finish bij met live-tekstupdates. Vanaf 15.15u kunt u live kijken naar Eén en de livestream in dit artikel. Na de actie kunt u bij ons ook terecht voor reacties en analyses.

08:51 08 uur 51. Dauphiné De Dauphiné start vandaag - Michel Wuyts zegt waarom je hem niet mag missen

08:47 08 uur 47. Meteen klimmen. Het is een editie in afgeslankte vorm met slechts 5 koersdagen in plaats van 8. Geen vlakke ritten, maar één lange strijd in het hooggebergte met vandaag de rit naar St.Christo-en-Jarez. Deze etappe lijkt op de 14e rit in de Tour de France, met onderweg de Côte du Château d'Aulteribe, de Col du Béal en de Côte du Courreau. Finishen doen de renners na een plaatselijk rondje met een klimmetje van 3 kilometer. . Meteen klimmen Het is een editie in afgeslankte vorm met slechts 5 koersdagen in plaats van 8. Geen vlakke ritten, maar één lange strijd in het hooggebergte met vandaag de rit naar St.Christo-en-Jarez. Deze etappe lijkt op de 14e rit in de Tour de France, met onderweg de Côte du Château d'Aulteribe, de Col du Béal en de Côte du Courreau. Finishen doen de renners na een plaatselijk rondje met een klimmetje van 3 kilometer.

