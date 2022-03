Volg straks LIVE: pakt Mathieu van der Poel opnieuw uit in slotrit Coppi e Bartali?

10 uur 54. Drie maal klimmen. De scherprechter in de laatste rit wordt de klim richting Mungherino, die de renners liefst drie keer onder de wielen geschoven krijgen. De klim is net geen 7km lang aan gemiddeld 5,1%, met uitschieters tot meer dan 16%. Er zal vandaag hoe dan ook geen pannenkoek de wedstrijd winnen. .

10:51

10 uur 51. Ineos of UAE? Over de eindzege is nog helemaal niets beslist in de Coppi e Bartali. Ineos staat er geweldig voor met het duo Eddie Dunbar-Ben Tulett op 1 en 2, Marc Hirschi volgt als derde op 24 seconden. Ook de jonge Belg Cian Uijtdebroeks spreekt nog een woordje mee. De renner van Bora staat voorlopig 7e op 48 seconden. Schuift hij nog wat op in de slotrit? .