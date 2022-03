Op z'n Jumbo's: Cerny en Cavagna bezorgen Quick Step één-tweetje in Coppi e Bartali

11 vluchters, met daarbij 3 Belgen, kregen van Ineos vroeg in de etappe een vrijgeleide. De voorsprong ging snel richting de 8 minuten, meteen was duidelijk dat de winnaar voorin zat.

In het lastige tweede deel van de etappe, met drie keer de klim richting Mungherino, spatte de kopgroep uiteen bergop. Fabio Van den Bossche (Alpecin-Fenix) en Bingoal-Pauwels Sauzen-duo Tom Paquot en Johan Meens moesten de drie sterksten meteen laten rijden.

Dat waren Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), een tijdje virtueel leider, en de Quick Steppers Josef Cerny en Rémi Cavagna.

Met z'n drieën doken ze de laatste ronde in. Cerny ging er alleen vandoor op de laatste klim en meteen was duidelijk Goldstein een vogel voor de kat was.

De Tsjechische hardrijder hield gemakkelijk stand bergaf en had in de laatste kilometer zelfs nog de tijd om op zijn ploegmaat Cavagna te wachten. Hand in hand kwamen de twee wolven over de finishlijn.

Leider Eddie Dunbar kwam niet meer in de problemen in de favorietengroep en is de eindwinnaar, zijn eerste zege bij de profs.