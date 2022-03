LIVE: 3 Belgen in de aanval in slotrit Coppi e Bartali

13:27 Net geen 50 km/u. Van den Bossche, Meens en Paquot, de drie Belgen in de kopgroep, zijn met hun metgezellen aan de eerste klim van de dag begonnen. Hun voorgift is bijna 7 minuten. Het gaat trouwens razendsnel vandaag want in het eerste uur hebben de renners bijna 48 kilometer afgelegd. . 13 uur 27. Net geen 50 km/u Van den Bossche, Meens en Paquot, de drie Belgen in de kopgroep, zijn met hun metgezellen aan de eerste klim van de dag begonnen. Hun voorgift is bijna 7 minuten.

12:54 12 uur 54. 11 leiders met 3 Belgen. Na een snelle beginfase hebben 11 renners zich losgerukt van het peloton: - Rémi Cavagna en Josef Cerny (Quick Step-Alpha Vinyl) - Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) - Matteo Carboni (Italiaanse selectie) - Federik Wandahl (Bora-hansgrohe) - Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Fenix) - Johan Meens en Tom Paquot (Bingoal-Pauwels Sauzen) - David Martin Romero (Eolo-Kometa) - Julius van den Berg (EF-Easy Post) - Jacopo Cortese (Mg. K Vis-Color for Peace-VPM) . 11 leiders met 3 Belgen Na een snelle beginfase hebben 11 renners zich losgerukt van het peloton:

12:28 12 uur 28. 112 renners zijn nog in koers. Kwamen niet opdagen voor de start: ploegmaats Villa en Foldager (Biesse) en Tolio (Bardiani). . 112 renners zijn nog in koers. Kwamen niet opdagen voor de start: ploegmaats Villa en Foldager (Biesse) en Tolio (Bardiani).

12:24 12 uur 24 match begonnen Start De renners zijn aan de laatste etappe begonnen. De aanloop is vlak, maar op het einde is het nog flink klimmen.

10:54 10 uur 54. Drie maal klimmen. De scherprechter in de laatste rit wordt de klim richting Mungherino, die de renners liefst drie keer onder de wielen geschoven krijgen. De klim is net geen 7km lang aan gemiddeld 5,1%, met uitschieters tot meer dan 16%. Er zal vandaag hoe dan ook geen pannenkoek de wedstrijd winnen. . Drie maal klimmen De scherprechter in de laatste rit wordt de klim richting Mungherino, die de renners liefst drie keer onder de wielen geschoven krijgen.

10:51 10 uur 51. Ineos of UAE? Over de eindzege is nog helemaal niets beslist in de Coppi e Bartali. Ineos staat er geweldig voor met het duo Eddie Dunbar-Ben Tulett op 1 en 2, Marc Hirschi volgt als derde op 24 seconden. Ook de jonge Belg Cian Uijtdebroeks spreekt nog een woordje mee. De renner van Bora staat voorlopig 7e op 48 seconden. Schuift hij nog wat op in de slotrit? . Ineos of UAE? Over de eindzege is nog helemaal niets beslist in de Coppi e Bartali. Ineos staat er geweldig voor met het duo Eddie Dunbar-Ben Tulett op 1 en 2, Marc Hirschi volgt als derde op 24 seconden.

