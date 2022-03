LIVE: Coppi e Bartali: Kunnen de sprinters vandaag eens juichen?

14:07 Tussentijd. Het peloton komt steeds dichterbij: 2'38" is de gemeten achterstand op de kop van de wedstrijd. . 14 uur 07. Tussentijd Het peloton komt steeds dichterbij: 2'38" is de gemeten achterstand op de kop van de wedstrijd.

13:58 Het gat tussen kopgroep en het peloton loopt op tot 2'58".



13:54 Alpecin-Fenix controleert. Alpecin-Fenix houdt de situatie onder controle en houdt de kloof klein om later de oversteek te maken.



13:45 Stick to the plan. "Leuk om Van der Poel in de E3 Saxobank Classic te zien rijden, maar hij had een plan en hij houdt aan dat plan om optimaal aan zijn conditie te werken #sticktotheplan Om later top te zijn in de klassiekers de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", zei Bert De Backer als analist op Eén.

13:43 Koplopers aan voet Goraiolo-klim. De koplopers zijn aan de voet van de Goraiolo-klim. Het is één veeleisende klim van 2e categorie. Deze klim gaat voor ruim vijftien kilometer omhoog aan bijna vijf procent. Een interessante plek om de collega-sprinters pijn te doen en dikke benen te bezorgen.

13:31 Alpecin-Fenix controleert in functie van Van der Poel? Nog steeds Floris De Tier van de Alpecinboys op kop van het peloton aan het sleuren van de groep.



13:17 De vluchters komen weer over de finishlijn en gaan voor een laatste keer bergop naar Vico. Daarna komt de Goraiolo-klim van 1e categorie om daarna terug te keren naar het lokale circuit.



13:14 Alpecin-Fenix wil de koplopers geen grote voorsprong geven. Floris De Tier van Alpecin-Fenix leidt het peloton in deze fase van de wedstrijd. De kopgroep ziet hun voorsprong weer slinken, er wordt flink gekoerst achter hun rug.

13:12 De twee delen zijn terug samengekomen in de afdaling van de Vico beklimming.



13:11 In het peloton gaat het razendsnel. Bergop viel het uiteen in twee delen.

13:06 Leuk feitje. Een apart gegeven is dat een van de koplopers Luc Wirtgen zijn broer, Tom Wirtgen, ook in de aanval is in de E3 Saxobank Classic.

13:03 Punten gaan naar Garosio. Zoals verwacht graait Andrea Garosio de volle buit mee voor de bergpunten voor Paul Wright en Samuele Rivi.



12:47 Garosio voor volle pot? De koplopers zijn weer begonnen aan de beklimming van Vico, die nu wel meetelt voor het bergklassement. Waarschijnlijk gaat Garosio leider in het bergklassement voor de volle buit gaan.

12:44 Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Fenix) rijdt op kop van het peloton en bepaalt het tempo.



