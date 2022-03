Coppi e Bartali: Kunnen de sprinters vandaag eens juichen?

Dankzij zijn voorsprong die hij nam in de vlucht in de openingsetappe en zijn tweede plaats gisteren achter zijn ploegmaat Tulett heeft Dunbar 9 seconden voorsprong op Tulett.

10 uur 48. Dunbar in de algemene leiderstrui. Na drie etappe gereden te hebben staat Eddie Dunbar (Ineos-Grenadiers) nog steeds op kop van het algemeen klassement. Dankzij zijn voorsprong die hij nam in de vlucht in de openingsetappe en zijn tweede plaats gisteren achter zijn ploegmaat Tulett heeft Dunbar 9 seconden voorsprong op Tulett. Op een derde plaats staat de Zwitser Marc Hirschi (UAE) op 24 seconden. Het puntenklassement, alsook het jongerenklassement worden geleid door Ben Tulett. In het bergklassement heeft Andrea Garosio (Biesse - Carrera) gisteren een goede zaak gedaan en staat op de eerste plaats. .

10 uur 20. Het parcours . Na twee dagen gewijd aan klimmers, keren we vandaag terug naar eenvoudiger terrein voor de sprinters. De rit is 158,7 kilometer lang dat rond Montecatini is aangelegd. Er is één veeleisende klim van 2e categorie genaamd Goraiolo, op het programma. Deze klim gaat voor ruim vijftien kilometer aan bijna vijf procent omhoog. Een interessante plek om de collega-sprinters pijn te doen en dikke benen te bezorgen. Het circuit wordt in totaal zeven keer herhaald, met één kleine puist op het parcours, dat ideaal is voor aanvallen om zo een eventuele sprint te vermijden. .