LIVE: Coppi e Bartali: eerste test voor klassementsrenners in San Marino

Ethan Hayter heeft beste eindschot in Coppi e Bartali, Van der Poel lost in finale

11:17

11 uur 17. Dunbar in leiderstrui. Edward Dunbar (Ineos-Grenadiers) start in de leiderstrui aan de 2e etappe van de Coppi e Bartali. De renner van Ineos-Grenadiers heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 6 seconden op zijn jongere ploegmaat Ethan Hayter. Matteo Sobrero (Team BikeExchange - Jayco) achtervolgt op 14 seconden en Ben Tulett (Alpecin-Fenix) heeft een achterstand van 16 seconden. Vandaag kunnen in het algemene klassement er een aantal renners tussenuit vallen. .