Oplopende aankomst belooft veel goeds voor punchers in 2e etappe Coppi e Bartali

11:43 11 uur 43. Coppi e Bartali Mauro Schmid behaalt zijn eerste zege voor Quick-Step, Van der Poel 4e in openingsrit Coppi en Bartali

11:43 11 uur 43. Schmid in leiderstrui. Mauro Schmid (Quick Step-Alpha Vinyl) start in de leiderstrui aan de 2e etappe van de Coppi e Bartali. De Zwitser won de openingsetappe voor Eddie Dunbar (Ineos). De renner van Quick Step-Alpha Vinyl heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 6 seconden op Dunbar. Ethan Hayter (Ineos) achtervolgt op 22 seconden en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft een achterstand van 26 seconden. Vandaag kan dat klassement door elkaar worden geschud. . Schmid in leiderstrui Mauro Schmid (Quick Step-Alpha Vinyl) start in de leiderstrui aan de 2e etappe van de Coppi e Bartali. De Zwitser won de openingsetappe voor Eddie Dunbar (Ineos). De renner van Quick Step-Alpha Vinyl heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 6 seconden op Dunbar. Ethan Hayter (Ineos) achtervolgt op 22 seconden en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft een achterstand van 26 seconden. Vandaag kan dat klassement door elkaar worden geschud.

11:19 11 uur 19. Punchers. De oplopende aankomst in Longiano belooft veel goeds voor de punchers in het peloton. Dan denken we meteen aan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). De Nederlander werd gisteren 4e, maar er zijn renners die hem het vuur aan de schenen zullen leggen vandaag. Ethan Hayter (Ineos) deed gisteren nog beter dan Van der Poel en strandde op de 3e plek. De Brit aast op een overwinning en vandaag kan hij wel eens scoren. Marc Hirschi (UAE) vierde meteen in zijn eerste koers van het seizoen. De Zwitser won de Italiaanse ééndagswedstrijd Per Sempre Alfredo (1.1). Een oplopende finish heeft voor Hirschi geen geheimen. Zijn ploeggenoot Diego Ulissi is ook een gevaarlijke klant op zo een aankomst. Mauro Schmid (Quick Step-Alpha Vinyl) draagt de leiderstrui en zal er vandaag alles aan doen om die te verdedigen. . Punchers De oplopende aankomst in Longiano belooft veel goeds voor de punchers in het peloton. Dan denken we meteen aan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). De Nederlander werd gisteren 4e, maar er zijn renners die hem het vuur aan de schenen zullen leggen vandaag. Ethan Hayter (Ineos) deed gisteren nog beter dan Van der Poel en strandde op de 3e plek. De Brit aast op een overwinning en vandaag kan hij wel eens scoren. Marc Hirschi (UAE) vierde meteen in zijn eerste koers van het seizoen. De Zwitser won de Italiaanse ééndagswedstrijd Per Sempre Alfredo (1.1). Een oplopende finish heeft voor Hirschi geen geheimen. Zijn ploeggenoot Diego Ulissi is ook een gevaarlijke klant op zo een aankomst. Mauro Schmid (Quick Step-Alpha Vinyl) draagt de leiderstrui en zal er vandaag alles aan doen om die te verdedigen.

11:05 Het profiel van de 2e etappe. 11 uur 05. Het profiel van de 2e etappe