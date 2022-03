LIVE Coppi e Bartali: Oplopende aankomst belooft veel goeds voor punchers in 2e etappe

Mathieu van der Poel & co maken zich op voor de 2e etappe van de Coppi e Bartali. Ook vandaag krijgt het peloton enkele heuvels voor de wielen geschoven. Tot diep in de finale is het klimmen geblazen, want de streep in Longiano ligt op een muur van 800 meter, ideaal voor de punchers. U kan de etappe live volgen met tekst vanaf 12.10 u.