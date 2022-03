Ethan Hayter heeft beste eindschot in Coppi e Bartali, Van der Poel lost in finale

16:31 16 uur 31. Tulett is uiteindelijk nog derde geworden. Conci en Tesfatsion vervolledigen de top vijf. Floris De Tier is eerste Belg, hij finishte in de groep der favorieten. . Tulett is uiteindelijk nog derde geworden. Conci en Tesfatsion vervolledigen de top vijf. Floris De Tier is eerste Belg, hij finishte in de groep der favorieten.

16:27 16 uur 27. Hayter wint! Met dank aan uitstekend voorbereidingswerk van ploegmaat Tulett is het Hayter die het afmaakt! Hij is de snelste in Longiano, voor Sobrero.

16:26 16 uur 26. Ulissi en Hayter zitten klaar. Gaan zij het uitvechten onder mekaar?

16:25 16 uur 25. De groep der favorieten sluipt dichterbij. Dunbar - virtueel in leiderstrui - hangt er nog net aan.

16:24 Laatste km. Ardila (Team UAE) gaat als een wildeman tekeer en slaat een kloof. Wat doet de rest?

16:23 Longiano. De groep der favorieten begint aan de hellende slotkilometer. Wie triomfeert in Longiano?

16:21 16 uur 21. Van der Poel sluit opnieuw aan. Vooraan kiest Ardila het hazenpad, maar zijn poging strandt al snel. Van der Poel leek in gezelschap van Thomas terug te komen aansluiten, maar de versnellingen vooraan houden de kloof in stand. De slotklim nadert!

16:19 16 uur 19. Van der Poel moet zich als een steen naar beneden werpen, wil hij straks nog kunnen meebikkelen om de dagzege. De voortekenen waren daarnet wel niet echt positief, de achterstand op Hayter en co bedraagt nog 15 seconden.

16:16 16 uur 16. Ook Geraint Thomas moet de rol lossen, met de top van de klim in Bivio Monteleone in zicht. Bij Ineos ligt de druk op die manier op de jonge schouders van Hayter, maar heeft die na zijn cartouche van daarnet nog voldoende in de tank?

16:13 16 uur 13. Van der Poel in de problemen. De wedstrijdradio meldt plots dat Van der Poel afgehaakt is in de groep der favorieten. Het is niet helemaal duidelijk of de Nederlander pech had of gewoon de rol heeft moeten lossen. Hayter is ondertussen bijna boven.

16:11 16 uur 11. Hayter begon dit jaar uitstekend in de Algarve, met een vierde plek in het eindklassement, maar daarna werd het allemaal wat wisselvallig bij de talentvolle Brit. Gisteren was hij al derde hier in Italië, komt er vandaag een eerste seizoenszege aan?

16:05 16 uur 05. Hayter wacht niet. Vlak voor de top van de laatste helling spring Hayter weg. De Brit, nochtans snel aan de streep, wacht de eindsprint dus niet af, maar het peloton is niet ver.



16:04 16 uur 04. Laatste beklimming van de dag. De klim richting Monteleone begint.



16:02 16 uur 02. Erik Fetter (EOK) heeft tien seconden voorsprong genomen in de afdaling.



16:01 16 uur 01. Aanval Fetter. Aanval van een renner van het Eolo-Kometa Cycling Team, Erik Fetter. Hij neemt een voorsprong van 11 seconden.



15:50 15 uur 50. 1 km voor de laatste passage aan de finishlijn. Het peloton blijft nog steeds compact.