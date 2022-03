LIVE: Van der Poel en co krijgen meteen pittige openingsrit in de Coppi e Bartali

Van dinsdag tot zaterdag strijden ze in het Italiaanse Emilia-Romagna 5 dagen lang om de trofee in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali. Mathieu van der Poel scherpt er zijn conditie nog wat aan. Of laat hij zich al meteen zien in de eerste, heuvelachtige, rit? Volg het hier live.