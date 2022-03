LIVE: Openingsrit Coppi en Bartali nadert zijn ontknoping, toont Van der Poel zich meteen?

15:48 15 uur 48. 30-koppig peloton. Het peloton telt nog zo'n 30 renners, al kunnen er in de afdaling misschien nog een paar bijkomen. Het is niet duidelijk of veel snelle mannen (die sowieso al schaars zijn in deze ronde) de strijd hebben overleefd. . 30-koppig peloton Het peloton telt nog zo'n 30 renners, al kunnen er in de afdaling misschien nog een paar bijkomen. Het is niet duidelijk of veel snelle mannen (die sowieso al schaars zijn in deze ronde) de strijd hebben overleefd.

15:45 15 uur 45. Mathieu van der Poel heeft de beklimming in ieder geval goed verteerd. Hij komt zelfs als eerste van de hoofdwacht over de top.

15:45 15 uur 45. Dunbar heeft nog altijd maar 17 seconden. De Montefiore Conca heeft wel voor wat schifting gezorgd, maar niet voldoende om de groep serieus uit te dunnen. Gaan we naar een soort massasprint?

15:41 15 uur 41. Dunbar vervangt Van Belle. Van Belle is weer ingelopen en geeft het spreekwoordelijke stokje door aan Eddie Dunbar. De Ier vecht voor 10 seconden, maar Quick Step-Alpha Vinyl laat niet betijen.

15:34 15 uur 34. We zitten nu in de afdaling op weg naar de voet van de Montefiore Conca, een klim van 2e categorie. Dat zou een mooie berg zijn voor Lotto-renner Filippo Conca om zich te tonen, alleen staat zijn ploeg hier niet aan de start.

15:30 15 uur 30. Nieuwe aanvaller. Het soloavontuur van Pellaud heeft niet lang geduurd, want als laatste vluchter wordt hij gegrepen. Het is het sein voor de Nederlander Loe van Belle om er alleen vandoor te gaan. Hij heeft snel een halve minuut voorsprong.

15:22 15 uur 22. Pellaud trekt alleen op avontuur. Voor Simon Pellaud van Trek-Segafredo lag het tempo bergop te laag en trekt er alleen uit.



15:16 Val. Valpartij bij de koplopers voor onze landgenoot Tom Paquot, die bij een korte afdaling tijdens de klim ten val komt. 15 uur 16.

15:14 15 uur 14. 1 renner moet lossen bij de kopgroep. Gidas Umbri heeft het moeilijk tijdens de beklimming en moet de kopgroep laten gaan.

15:07 15 uur 07. Beklimming Grotte di Onferno. Terwijl de race de laatste twee beklimmingen nadert, beginnen de renners stilaan aan de 2de beklimming van de dag waar het tempo beetje bij beetje verhoogd wordt. Grotte di Onferno waar respectievelijk 5, 3 en 2 punten verdiend kunnen worden voor de bergprijs.

14:56 14 uur 56. Gidas Umbri van Team Colpack Ballan. De 4de vluchter van de dag is de 20-jarige Italiaan Gidas Umbri van Team Colpack-Ballan. Zijn beste prestatie als profrenner was in 2021 een 13de plaats in een ritetappe van Istarsko Proljece - Istrian Spring Trophy in Kroatië.

14:53 14 uur 53. Voorsprong van 1'50" blijft stabiel voor de 4 leiders in de kopgroep.



14:47 14 uur 47. Vluchter Simon Pellaud van Trek-Segafredo. De 3de vluchter van de dag is de 29-jarige Simon Pellaud van Trek-Segafredo. Zijn beste resultaat op zijn erelijst is de algemene leiderstrui in de Franse rittenkoers Tour de la Mirabelle in 2019, toen hij nog uitkwam voor IAM.

14:38 Val. Egidio Karim Raviele van Team Colpack Ballan is tegen de grond gegaan en vraagt medische assistentie. 14 uur 38.

14:20 Val. Valpartij in het peloton van de Kazak Noerlychassym van Astana Qazaqstan. 14 uur 20.