Het stond in de sterren geschreven: veelvraat Marc Hirschi pakt 4 op een rij met Coppa Sabatini

Marc Hirschi reed in Peccioli met rugnummer 1 rond en maakte zijn favorietenstatus helemaal waar.

De Zwitser is in bloedvorm en huppelt van de ene bloementuil naar de andere. In de Coppa Sabatini zette hij zijn solo in op ruim 35 kilometer van de aankomst.

Aan de finish had hij een voorsprong van een halve minuut op Gregor Mühlberger.