LIVE: Schrijft Evenepoel voor de 2e keer de Coppa Bernocchi op zijn naam?

Kopgroep met Van Tricht

Het gaat traditioneel hard in het begin van de koers. Na een dik kwartier hebben we een kopgroep van 5 man, die bij een gemiddelde van 51 km per uur wegreden.



Stan Van Tricht (Alpecin-Deceuninck) is de Belg met dienst. Hij heeft het gezelschap van Bart Lemmen (Ned), Anthony Perez en Pierre Latour (Fra) en de Italiaan Alessandro Pinarello.



De 5 hebben een minuut voorsprong op het peloton.