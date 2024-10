LIVE (om 12.30 uur): Schrijft Evenepoel voor de 2e keer de Coppa Bernocchi op zijn naam?

Drukke dagen voor Evenepoel

Met 3 koersen in 4 dagen hoopt Remco Evenepoel zaterdag in de Ronde van Lombardije een gooi te kunnen doen naar een Monument. Zijn tweede opdracht: de Coppa Bernocchi.



De olympische kampioen stond er in 2021 al eens op het hoogste schavotje en mikt nu op een bisnummer, zeker na zijn opgave in de Giro dell'Emilia van zaterdag. Volgt hij Wout van Aert op op de erelijst?