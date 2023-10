Wout van Aert spoelt zilveren EK door met sprintzege in Coppa Bernocchi

Zeven vluchters kregen bonus van zes minuten in voorts geschiedenisloze openingsuren van de Italiaanse najaarskoers.



Wanneer het pak op minder dan 100 kilometer van de streep kwam, organiseerde Jumbo-Visma de achtervolging. Ze kregen de hulp van UAE en Soudal-Quick Step.



Pas op de laatste passage van de Piccolo Stelvio, een klim van anderhalve kilometer aan 7%, brak de koers helemaal op. Jan Tratnik trok het peloton op een lint.

Jumbo - Visma gniffelde in zijn vuistje en had met Wout van Aert en Tiesj Benoot twee kopmannen in een uitgedund groepje van 9 renners zitten.

Daarbij nog wat mooie namen, met onder meer Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) en Marc Hirschi (UAE) en Italiaanse thuisrijders als Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa).

Die laatste maakt het de Belgische topfavoriet nog lastig in de sprint. Maar Van Aert hield stand en bedankte zijn landgenoot voor de perfecte lead-out. Een deugddoende zege volgde na zijn zilveren EK-avontuur in Drenthe.